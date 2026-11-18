прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Металлург» 19 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Металлург»

Турнирное положение: хоккеисты из Магнитогорска занимают первое место в Восточной конференции, набрав 41 очко в 28 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Металлург» в гостях одержал крупную победу над тольяттинской «Ладой» (7:2). По дублю оформили Андрей Козлов и Даниил Вовченко. Сергей Толчинский, Михаил Фёдоров, Никита Коротков забросили по шайбе.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (8:1), проиграл «Барысу» (4:5), «Авангарду» (3:4 ОТ) и ЦСКА (3:7).

«Трактор»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Трактор» занимает 8-е место, набрав 29 очков.

Последние матчи: клуб из Челябинска в минувшем туре потерпел крупное поражение от «Сибири» (1:4).

Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.

Состояние команды: «Трактор» в последних матчах одержал победы над СКА (5:1), «Шанхайскими Драконами» (5:2) и проиграл «Северстали» (3:4 Б) и «Автомобилисту» (2:3 Б).

На что ставят в матче Металлург — Трактор Букмекерские коэффициенты на матч Металлург — Трактор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Трактор» занимает 8-е место в Восточной конференции

«Металлург» занимает 1-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» букмекерами оценивается в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Трактора» — в 4.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Металлург» лидируют в Восточной конференции, демонстрируют высокую результативность и на домашнем льду способны воспользоваться проблемами соперника. «Трактор» пока не отличается стабильностью, а крупное поражение от «Сибири» в предыдущем туре вряд ли добавило команде уверенности. Считаем, что хозяева смогут подтвердить свой статус фаворита.

1.80 Победа «Металлурга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Металлург» — «Трактор» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Металлурга» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Встречаются две команды с хорошим атакующим потенциалом, поэтому можно рассчитывать на результативный хоккей. «Металлург» в последних матчах регулярно забрасывает по несколько шайб, однако в обороне допускает ошибки. «Трактор» также способен поддержать высокий темп, несмотря на неудачу в предыдущей встрече. Предполагаем, что соперники смогут преодолеть отметку в пять шайб.

2.20 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Металлург» — «Трактор» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.