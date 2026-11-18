прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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«Детройт»

Турнирное положение: В 21 матче «Детройт» заработал 19 очков, с которыми занимает 12-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф коллектив из Мичигана отстает на 8 зачетных баллов.

Последние матчи: Ноябрьская серия неудач «Детройта» началась с поражений от «Тампы-Бэй» (2:4) и «Вегаса» (1:2). Далее в Денвере «Ред Уингз» были разгромлены «Колорадо» (0:4).

Турнирные потери команда Тодда Маклеллана зафиксировала в матчах с «Сент-Луисом» (2:3) и «Флоридой» (4:5). В следующей встрече «Детройт» «всухую» обыграл «Тампу-Бэй» (2:0).

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Не сыграют: Дилан Ларкин, Альберт Юханссон.

Состояние команды: Очередной сезон «Детройта» складывается тревожно: затянувшаяся серия поражений обнажила нехватку глубины состава «Ред Уингз», что сказывается на их конкурентоспособности.

В восьми последних матчах команда Тодда Маклеллана зафиксировала только два победных результата. Лишь в трех случаях на этом отрезке «Детройт» забросил больше двух шайб.

«Бостон»

Турнирное положение: На счету «Бостона» — 27 очков после 20 сыгранных матчей. В таблице Востока команда из Массачусетса занимает 6-е место, всего на 1 балл отставая от первой тройки.

Последние матчи: После побед над «Чикаго» (5:4, ОТ) и «Вегасом» (3:2, бул.) «Бостон» разгромил в гостях «Питтсбург» (6:2), а дома разобрался с «Флоридой» (4:1).

Следующие домашние матчи команда Марко Штурма провалила. Сначала бостонцы крупно уступили «Монреалю» (2:5), а спустя два дня были разбиты «Миннесотой» (2:6).

Не сыграют: Джеймс Хэгенс.

Состояние команды: Уверенный старт чемпионата поместил «Бостон» в число лидеров Востока, но последние матчи с топами выявили некоторые уязвимости в системе «Брюинз».

Так, в двух играх с претендентами на места в тройке лидеров своих конференций команда Марко Штурма в сумме пропустила 11 голов. Кроме того, в четырех из семи предыдущих встреч «Бостон» получал в свои ворота не менее четырех шайб.

На что ставят в матче Детройт — Бостон Букмекерские коэффициенты на матч Детройт — Бостон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Бостон» победил в шести из восьми последних личных встреч

В пяти из семи последних личных встреч было забито 5 и менее голов

В семи из девяти последних личных встреч на льду «Детройта» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.26, победа «Бостона» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: У «Детройта» серьезно обеднел выбор в нападении, а результаты последних недель оставляют желать лучшего. «Бостон» выглядит убедительнее по большинству игровых показателей.

1.91 «Бостон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Детройт — Бостон принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.91.

Прогноз: У «Детройта» хватает проблем с игрой без шайбы, и против такого соперника «Бостон» наверняка найдет необходимую свободу в зоне атаки.

2.03 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Детройт — Бостон принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.03.