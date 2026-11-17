Сборные Дании и Норвегии играют на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене в шестом туре Лиги наций. Хозяева занимают второе место в группе А4 с 9 очками, гости расположились на третьей строчке в квартете, набрав 6 пунктов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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16' У Дании — 66% игрового времения владения мячом. Ситуация на футбольном поле кардинально поменялась после забитых голов.

14' ГОООООООООЛ! 2:0! Хёйбьерг! Исаксен подал справа на дальний угол вратарский. Хёйбьерг выпрыгивает выше всех и головой переправляет мяч в правый угол.

13' Тут же ответ от норвежцев. Нуса находился на дужке и решил пробить по воротам, мяч полетел мимо правой стойки.

11' ГООООООООООЛ! 1:0! Хёйлунн! Вот это да, первая атака датчан завершается взятием ворот. Курьёзный мяч забивает Хёйлунн. Чтобы Исаксен не добрался до мяча Торбьерн покатил сферу назад своему вратарю, в итоге мяч пролетел мимо голкипера и Хёйлунн с линии вратарской перепривил мяч в пустые ворота.

09' Дания больше владеет мячом — 60%, но норвежцы со своими 40% атакуют острее и интереснее.

07' МОМЕНТИЩЕ! И снова Норвегия! Холан вошел в штрафную площадь по центру, убрал мяч под правую ногу и пробил с 11-метровой отметки, мяч прилетел прямо в руки голкиперу.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 0 Удары мимо 2 66 Владение мячом 34 0 Фолы 1

05' И снова опасно у ворот датчан. Сёрлот получил пас из глубины поля, однако Хермансен успел вовремя выйти из вратарской и опередил норвежца, забрав мяч под свой контроль.

04' Момент! В самом начале матча норвежцы нанесли первый удар. Эдегор из пределов штрафной пробил в правый угол, мяч пролетел мимо стойки.

02' С центра поля встречу начали футболисты Норвегии, гости играют в белой форме. Дания — в тёмно-красных цветах.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

22:45 Сборные Дании и Норвегии — на футбольном поле. Звучат нациоанльные гимны.

22:40 Стартовый состав Норвегии: Нюланд, Рюэрсон, Айер, Эстигор, Торбьерн, Нуса, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холан

22:30 Стартовый состав Дании: Хермансен, Меле, Кристенсен, Андерсен, Провстгард, Исаксен, Хёйбьерг, Дамсгор, Юльманн, Дарами, Хёйлунн.

22:20 Норвегия занимает третье место в группе дивизиона A Лиги наций, набрав шесть очков в пяти турах. Команда забила девять мячей и столько же пропустила. В предыдущем матче норвежцы обыграли Уэльс со счетом 3:1. До этого они уступили Португалии (1:2) и вновь проиграли валлийцам (1:2). Таким образом, перед последней победой сборная потерпела три поражения подряд.

22:10 Норвегия подходит к решающему матчу не в лучшем состоянии и во многом зависит от формы своего главного лидера — Эрлинга Холанна. Нападающий уже забил четыре мяча в нынешнем розыгрыше Лиги наций, поэтому тренерский штаб наверняка рассчитывает на его результативность. При этом у норвежцев есть проблемы с надежностью обороны, что особенно опасно перед встречей с сильным соперником.

21:55 Норвегия занимает третье место в группе дивизиона A Лиги наций, набрав шесть очков в пяти турах. Команда забила девять мячей и столько же пропустила. В предыдущем матче норвежцы обыграли Уэльс со счетом 3:1. До этого они уступили Португалии (1:2) и вновь проиграли валлийцам (1:2). Таким образом, перед последней победой сборная потерпела три поражения подряд.

21:45 При этом датчане вряд ли станут играть исключительно на удержание нужного результата. Команда обладает хорошим атакующим потенциалом и уже продемонстрировала это в последних матчах. У сборной есть и другие футболисты, способные регулярно создавать опасность у чужих ворот.

21:30 Дания подходит к предстоящему матчу на эмоциональном подъеме. Причем в игре с Норвегией ее устроит даже ничья. В пяти последних очных встречах датчане трижды побеждали при одном поражении. Кроме того, Расмус Хёйлунн уже отличился пять раз в нынешнем розыгрыше Лиги наций, причем дважды поразил ворота Португалии в минувшем туре.

21:20 Дания подходит к предстоящему матчу на эмоциональном подъеме. Причем в игре с Норвегией ее устроит даже ничья. В пяти последних очных встречах датчане трижды побеждали при одном поражении. Кроме того, Расмус Хёйлунн уже отличился пять раз в нынешнем розыгрыше Лиги наций, причем дважды поразил ворота Португалии в минувшем туре.

21:10 Дания сохраняет шансы на победу в группе, занимая второе место с девятью очками после пяти туров. Команда забила 11 мячей и пропустила восемь. В предыдущем матче датчане уверенно разобрались с Португалией — 4:1. До этого они обыграли Уэльс (1:0), а еще одна встреча с португальцами завершилась поражением со счетом 2:4. Таким образом, сборная одержала две победы подряд.

21:00 Главным арбитром встречи назначен Халил Мелер из Турции.

20:50 Матч пройдёт на арене «Паркен Стэдиум» в Копенгагене, вмещающем 38 065 болельщиков.

20:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.50.