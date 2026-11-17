Смогут ли грузины заработать первые очки в турнире и наконец отличиться забитым мячом?

Украина и Грузия проведут заключительную встречу группового этапа в Кошице. Хозяевам достаточно не проиграть, чтобы сохранить место в Лиге B без стыковых матчей, тогда как грузинам необходима победа. При этом обе сборные испытывают серьёзные трудности с реализацией: украинцы отличились лишь дважды за пять туров, а их соперник до сих пор не забил ни одного мяча. Поэтому многое будет зависеть от того, кто первым сумеет преодолеть оборону оппонента

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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18' Первая затяжная атака состоялась у Грузии, но она не закончилась ничем опасным.

15' Ещё один удар наносят украинцы, на этот раз Судаков на замахе убрал оппонентов и пробил от дуги, но выше перекладины мяч полетел.

14' Синчук с правого полуфланга на дриблинге ворвался в чужую штрафную и плотно пробил в ближний угол, но не попал в створ.

12' Синчук подобрал мяч и мощно пробил от радиуса чужой штрафной, однако мяч полетел сильно выше ворот сборной Грузии.

09' Какабадзе попытался справа из пределов штрафной пробить с лёта, но его удар был заблокирован Миколенко.

08' Подлечили Игоря и он готов продолжить матч.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 51 Владение мячом 49 3 Фолы 0

06' Краснопир пытался замкнуть передачу Сикана и влетел в штангу, получив болезненное повреждение — пауза в игре.

06' Сикан слева вдоль лицевой ворвался в чужую штрафную и прострелил вдоль ворот, однако безадресной получилась передача.

04' Чакветадзе бесхитростно подал со стандарта в чужую штрафной и Ризнык спокойно поймал летящий ему в руки мяч.

04' Синчук сфолил против Чакветадзе недалеко от своей штрафной.

01' Гооооол!!!! 1:0. Ошибаются грузины на своей половине поля, мяч перехватил Даниил Сикан и со входа в штрафную пробил низом мимо Мамардашвили в правый угол!

01' Матч начался! С центра разыграли украинцы.

До матча

22:42 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся!

22:35 В Кошице облачно, ветер, +6 градусов.

22:30 Главный судья: Мартин Матоша (Нотранье Горице, Словения); Ассистент: Матей Жунич (Словения); Ассистент: Александар Касапович (Словения); Резервный: Давид Шмайц (Словения).

22:20 Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Лука Лочошвили, Ираклий Азаров, Георгий Чакветадзе, Ника Гагнидзе, Георгий Кочорашвили, Георгий Квернадзе, Зурико Давиташвили, Жорж Микаутадзе.

22:18 Украина: Дмитрий Ризнык, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Эдуард Сарапий, Егор Ярмолюк, Георгий Судаков, Егор Назарина, Геннадий Синчук, Игорь Краснопир, Даниил Сикан.

22:10 Матч пройдёт на стадионе «Кошицка Арена» (Кошице, Словакия), который вмещает 12 658 зрителей.

22:00 В официальной истории противостояния преимущество у Украины: команды встречались 12 раз, и украинцы одержали семь побед при пяти ничьих. Грузия ни разу не выигрывала, а общая разница мячей составляет 18:7. Последняя встреча состоялась 28 сентября 2026 года в Тбилиси и завершилась нулевой ничьей. До этого Украина обыграла грузинскую сборную со счётом 1:0 в октябре 2024-го, а ноябрьский матч того же года закончился со счётом 1:1.

21:50 Грузия располагается на последнем месте квартета, имея в активе два очка. В пяти турах команда Рамаза Сванадзе трижды проиграла и дважды сыграла вничью, а разница мячей составляет 0:4. Грузины уступили Северной Ирландии (0:1) и Венгрии (0:1, 0:2), а также поделили очки с Украиной (0:0) и североирландцами (0:0). Таким образом, сборная пока не забила ни одного мяча в турнире. Ещё одна серьёзная потеря — Хвича Кварацхелия, пропускающий ноябрьские матчи из-за травмы.

21:40 Сборная Украины проиграла три последних матча Лиги наций и перед заключительным туром занимает третье место в группе B2 с четырьмя очками. После стартовой победы над Венгрией (1:0) и нулевой ничьей с Грузией команда Андреа Мальдеры уступила Северной Ирландии (0:3), Венгрии (1:2) и вновь североирландцам (0:1). За пять встреч украинцы забили всего два мяча, пропустив шесть. Кадровые потери также осложняют подготовку: из-за травм команде не помогут Виктор Цыганков и Александр Зубков.

21:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97.