Накануне встречи с «Порту» Массимилиано Аллегри предупредил, что его команда рискует уйти с поля «со сломанными костями». На следующий день «Наполи» проиграл 1:4, пропустил трижды за последние 20 минут и остался с тремя очками после четырёх туров Лиги чемпионов. У неаполитанцев уже семь поражений в 14 матчах сезона, худший старт в Серии А за восемь лет и девять очков отставания от четвёртого места. Итальянская пресса вовсю обсуждает кризис Аллегри, хотя часть проблем он получил в наследство от Антонио Конте.

Аллегри жаловался на голы в концовках — «Порту» добавил ещё три

Перед поездкой в Португалию Массимилиано Аллегри заговорил о статистике, которую тренеру с его репутацией наверняка хотелось бы никогда не видеть. По словам специалиста, «Наполи» пропустил 11 мячей в последние полчаса матчей нынешнего сезона. Аллегри признал, что команда регулярно теряет концентрацию ближе к финальному свистку, и пообещал исправить ситуацию. Вечером 4 ноября цифра выросла до 14 — благодаря трём голам «Порту» на 71-й, 80-й и 89-й минутах. Особенно неприятно для неаполитанцев, что до перерыва они вполне могли рассчитывать на положительный результат. После раннего гола Яна Беднарека команда Аллегри постепенно перехватила инициативу, а Скотт Мактоминей сравнял счёт после двух сейвов Диогу Кошты. Во втором тайме гости снова развалились — Габри Вейга воспользовался провалом обороны, Якуб Кивёр забил после углового, а Рафа Марин закончил вечер удалением и пенальти за фол на Саму Агехове.

Гол Вейги globallookpress.com

Вдвойне показательны два практически одинаковых гола центральных защитников «Порту». На 11-й минуте Беднарек без серьёзного сопротивления пробил головой после подачи Вейги, а за десять минут до конца Кивёр повторил то же самое при розыгрыше другого углового. В обоих эпизодах итальянцам не хватило элементарной внимательности в собственной штрафной. Для команды Аллегри, который годами строил репутацию на организации обороны, такие ошибки особенно показательны.

Вдобавок «Наполи» уступил сопернику, который до этой встречи вообще не набрал очков в Лиге чемпионов. «Порту» Франческо Фариоли выиграл десять стартовых матчей чемпионата Португалии, но на международной арене потерпел три поражения подряд — от «Манчестер Сити», «Бетиса» и ПСВ. В домашнем первенстве у команды всё получалось, а в Европе она испытывала серьёзные трудности. Именно с этим соперником неаполитанцы рассчитывали поправить своё положение, но в итоге опустились на 27-е место общей таблицы ЛЧ, пропустив португальцев вперёд.

У «Наполи» четвёртая атака Серии А по xG. Почему тогда всё так плохо?

Главный парадокс нынешнего «Наполи» заключается в том, что Аллегри совершенно не удаётся наладить именно ту часть игры, которая традиционно считается его сильной стороной. Пока болельщики критикуют осторожность тренера и недостаток зрелищности, статистика показывает неожиданное — с созданием моментов у команды дела обстоят значительно лучше, чем с защитой собственных ворот.

Накануне встречи с «Ювентусом» официальный сайт Серии А опубликовал подробное сравнение двух команд. После девяти туров неаполитанцы занимали четвёртое место в чемпионате по ожидаемым голам — 18,5 xG, а также по среднему количеству ударов в створ — 6,1 за матч. По фактической результативности «Наполи» входил в шестёрку лучших, тогда как «Ювентус» Лучано Спаллетти забил лишь 11 мячей. Вот ведь парадокс! Команда Аллегри активно создаёт моменты, но совершенно не умеет защищаться.

Лукка бьёт по воротам «Ювентуса» globallookpress.com

Разница особенно заметна по допущенным ударам. Туринцы позволили соперникам пробить по своим воротам всего 80 раз — лучший результат лиги. У «Наполи» набрался уже 141 удар, что соответствовало 14-му месту в чемпионате. По ожидаемым пропущенным голам неаполитанцы с показателем 12,2 xGA занимали седьмую позицию. Рассчитывать на скудетто с такими цифрами невозможно. При этом хорошие суммарные показатели атаки совсем не означают, что Аллегри удалось построить качественный позиционный футбол. Итальянский аналитик Франческо Галардо в интервью «Radio Tutto Napoli» после поражения от «Ювентуса» обратил внимание на совсем другую проблему. Футболисты практически не занимают пространство между линиями соперника, а после отборов предпочитают возвращать мяч назад вместо быстрого продвижения вперёд.

По наблюдениям Галардо, во втором тайме туринского матча неаполитанцы почти полностью отказались от попыток проходить оборону короткими передачами и регулярно переходили к длинным забросам. Аналитик подчеркнул, что даже менее обеспеченные команды демонстрируют более динамичный футбол. Подобные претензии регулярно звучали в адрес Аллегри ещё во времена его работы с «Ювентусом», но теперь тренера подводит и оборона, которая прежде компенсировала проблемы в атаке. С начала сезона Макс несколько раз перестраивал защиту: первые семь матчей начинал с четвёркой, затем перешёл на тройку центральных, а против «Порту» использовал схему 3-5-1-1 с Кевином Де Брёйне под Расмусом Хёйлунном. На левом фланге пришлось выпускать Антонио Вергару, который обычно действует ближе к атаке. Эксперимент не сработал, португальцы регулярно пользовались пространством на его стороне, а сам футболист получил предупреждение уже на первой минуте.

«Порту» — «Наполи» globallookpress.com

Девять травм и два трансфера за лето. Аллегри пришёл в проблемный клуб

Объяснять все неудачи исключительно тренерскими решениями было бы всё-таки несправедливо. К матчу с «Порту» кадровая ситуация в «Наполи» стала настолько тяжёлой, что Аллегри мог рассчитывать лишь на 13 взрослых полевых футболистов. Остальные места в заявке пришлось заполнять молодыми Льето и Кьюммарьелло, а на скамейке во время встречи находились всего три опытных полевых игрока — Ноа Ланг, Джоване и Лоренцо Лукка. В лазарете оставались Станислав Лоботка, Давид Нерес, Леонардо Спинаццола, Маттиас Оливера, Бенуа Бадиашиль, Алессандро Буонджорно и другие футболисты. После поражения от «Ювентуса» к ним добавился Джованни Ди Лоренцо, тогда как Де Брёйне вышел в Португалии с повреждением голеностопа, а Хёйлунн только восстановился после болезни.

В таких условиях тренеру действительно приходится выбирать между рискованными перестановками и использованием футболистов, которые физически не готовы играть на максимуме. Однако, как отмечает «Tuttomercato», большинство повреждений неаполитанцев связано с травматическими эпизодами, а не с мышечными проблемами. Поэтому автоматически обвинять Аллегри и его тренерский штаб в неправильной подготовке невозможно. Гораздо интереснее другой вопрос — почему клуб оказался настолько уязвим к кадровым потерям?

Массимилиано Аллегри спорит с арбитром globallookpress.com

Ответ во многом лежит в летней трансферной кампании. После двух сезонов Антонио Конте «Наполи» практически отказался от усиления состава, ограничившись приобретением Бадиашиля и Костантино Фавасули. Первый перешёл из «Челси» на правах аренды с возможностью выкупа, второго забрали у «Катандзаро». По оценке «La Gazzetta dello Sport», это была самая скромная трансферная кампания клуба за время президентства Аурелио Де Лаурентиса. Ещё в сентябре «Gazzetta» предупреждала, что Аллегри досталась уставшая команда после двух сложных сезонов, а возрастной состав нуждался в обновлении. Месяц спустя издание вернулось к этой теме уже после поражения от «Венеции», раскритиковав отсутствие инвестиций и неспособность руководства провести полноценную перестройку. Под давлением оказался спортивный директор Джованни Манна, который поддерживал приглашение Аллегри и рассчитывал на его умение добиваться результата.

Причём внутренние проблемы не появились вместе с новым тренером. После ухода Конте в мае выяснилось, что ситуация в команде была далеко не такой благополучной, как можно было предположить по второму месту в Серии А. Во время прощальной пресс-конференции специалист признался, что не смог объединить коллектив и столкнулся с серьёзными разногласиями после зимних трансферов. По словам Конте, напряжённость между новичками, прежними футболистами и сотрудниками клуба стала одной из причин его решения уйти. То есть Аллегри возглавил действующего обладателя Суперкубка Италии и серебряного призёра чемпионата, но вместе с медалями ему достался немолодой состав, внутренние противоречия и история постоянных травм. От нового тренера ждали, что он сохранит высокие результаты без серьёзных вложений, однако уже к ноябрю стало очевидно, насколько рискованной была эта стратегия.

Антонио Конте globallookpress.com

Конте набирал на восемь очков больше. Есть ли у Аллегри время на спасение?

После десяти туров Серии А «Наполи» набрал всего 14 очков — худший показатель клуба за последние восемь сезонов. Для сравнения: в прошлом чемпионате у Конте к этому моменту было 22 балла, а в сезоне-2024/25, который закончился скудетто, — 25. Сейчас команда Аллегри отстаёт от лидирующей «Лацио» на 14 очков, а от зоны Лиги чемпионов — на девять.

Итальянский «SportMediaset» предлагает взглянуть на ситуацию ещё шире. Если сложить последние десять матчей Аллегри в предыдущем сезоне за «Милан» и первые десять встреч Серии А с «Наполи», получится всего 24 очка за 20 игр. Средний показатель — 1,2 очка за матч, который никак не соответствует ожиданиям от шестикратного чемпиона Италии. Конечно, сравнение двух разных команд довольно условно, но оно показывает, что проблемы тренера с результатами начались задолго до переезда в Неаполь.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

У Аллегри, впрочем, есть и вдохновляющий пример из собственной карьеры. В сезоне-2015/16 его «Ювентус» после десяти туров набрал лишь 12 очков и занимал 12-е место, однако впоследствии совершил впечатляющий рывок и выиграл чемпионат. Правда, тогда в распоряжении специалиста был состав, который доминировал в Серии А на протяжении нескольких лет. Сегодняшний «Наполи» находится в совершенно другом положении, поэтому рассчитывать на повторение того сценария было бы странно.

В Лиге чемпионов перспективы тоже становятся всё тревожнее. Перед встречей с «Порту» Аллегри уверял, что десяти очков хватит для выхода в стыковые матчи, а главная борьба за квалификацию развернётся в играх с «Брюгге», «Сабахом» и «Викингом». Выезд к «Манчестер Сити» тренер вообще называл почти безнадёжным испытанием. Теперь у неаполитанцев три очка после четырёх туров, а для достижения обозначенной планки необходимо набрать ещё семь. Следующим соперником «Наполи» в Серии А станет «Лацио», причём римляне уверенно лидируют в чемпионате. Для Аллегри встреча приобретает особое значение — ещё одно поражение увеличит отставание от первого места до совершенно неприличной величины, а разговоры о возможной отставке наверняка станут громче.

Календарь и таблица Серии А

Травмированные игроки рано или поздно вернутся, но едва ли проблемы Неаполя тут же решатся сами собой. Аллегри каждый раз говорит о концентрации, ответственности и необходимости лучше защищаться, однако соперники продолжают пользоваться одними и теми же слабостями. И если прежде специалисту прощали скучный футбол ради побед, то теперь он рискует остаться без главного аргумента в свою пользу. «Наполи» по-прежнему способен создавать моменты и забивать, но совершенно не умеет распоряжаться преимуществом. А для тренера, который сделал карьеру на умении контролировать результат, это, пожалуй, самый тревожный симптом.