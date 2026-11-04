В среду, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором пражская «Славия» примет лондонский «Арсенал». Игра начнётся в 23:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.
Онлайн матча
45+2' Перерыв! «Арсенал» очень спокойно и даже расслабленно обыгрывает «Славию» в Праге — 2:0. Счёт вполне мог быть и крупнее, а так победа лондонцам пока ещё не гарантирована — один гол вернёт хозяев в игру.
45+1' Новак не смог пройти вдоль лицевой к воротам Райи и выпустил мяч за пределы поля.
45' Минута добавлена к первому тайму.
44' Очередной неудачный выход в атаку у чехов фиксируем — в офсайд попал Новак.
42' С линии ворот сейчас вынесли мяч защитники «Славии». Габриэль головой вносил в пустые, но активно мешал ему соперник — и это помогло.
41' Эзе хитрый пас пяткой отдавал на ход Дьёкерешу под выход один на один, однако на этот раз защитники «Славии» успели перехватить.
40' Позволяет «Арсенал» повладеть мячом хозяевам после второго мяча.
39' Безадресную подачу в штрафную «Арсенала» выполнил Айаоси.
37' ГОООЛ! 0:2! Виктор Дьёкереш! В штрафной получил швед передачу от Мерино на полуфланге, спокойно вбежал в свободную зону и пробил с угла вратарской в дальний угол — мяч влетел в сетку от штанги.
36' Наконец-то что-то получилось создать и у «Славии». Это Холеш пробивал с лёта почти с линии вратарской после аута и скидки головой, но не попал в створ.
35' Попытались чехи загрузить мяч в штрафную гостей, оттуда его сразу же вынес головой Райс.
34' Совсем успокоилась у нас игра, последние 5-6 минут даже подходов к чужим воротам нет ни у одной из команд.
33' Не прошла у «Славии» быстрая атака по левому флангу — Райя вышел и забрал мяч в руки после слишком сильного заброса из глубины.
31' Неплохо сейчас чехи отработали в прессинге, забрали мяч в зоне атаки, но опять ничего не успели соорудить и отдали его обратно.
30' Чуть назад отходит «Арсенал», возвращается к уверенному владению в центральной трети поля.
28' Теперь в быструю атаку вышли лондонцы, Райс неточный прострел совершил вдоль ворот — некому там из партнёров было замкнуть.
27' Мерино практически без сопротивления бил на технику с близкой дистанции, Домчак выручил! Раскатывает «Арсенал» оборону соперника в эти минуты.
26' Классно Эзе пошёл в обводку в штрафной чехов, убрал на замахе одного защитника, но второй успел заблокировать удар.
25' В центральном круге Мадуэке уложил на газон Зиму.
24' С линии вратарской бил головой Мерино, но не подстроился под мяч как следует и отправил его чуть выше перекладины.
23' Быстрой потерей закончилась ещё одна попытка «Славии» вскрыть оборону лондонцев.
22' Райс навесил прямо в руки Домчаку с этого стандарта.
21' Айаоси сбил Инкапье на фланге — один в один обыгрывал нигерийца крайний защитник гостей. Штрафной подаст «Арсенал».
20' Первую жёлтую получил Дэвид Мозес в составе «Славии». Врезался он в ногу Эзе, тем самым сорвав контрвыпад «Арсенала».
18' Но очень быстро возвращают англичане владение после неудавшейся контратаки хозяев. За 70% у «Арсенала» в эти 18 минут.
17' Потерял «Арсенал» мяч в атаке, после чего Габриэль нарушил правила.
15' Наудачу пробил Мерино из-за пределов штрафной, но довольно точно отправил мяч под перекладину и заставил Домчака включаться и переводить на угловой.
14' Уайт жёстко, но в рамках правил встретил на фланге прорыв Штурма. Даже углового «Славия» не получает.
13' Дьёкереш едва не продавил защитника «Славии» в чужой вратарской. Не сумел акцентированно пробить — мяч отскочил к Домчаку, который успел среагировать и отбить.
12' У Мерино не прошёл пас низом в штрафную на Дьёкереша, но чехи просто на отбой решили сыграть.
11' Тут же «Славия» активно бросается в прессинг на половине поля гостей и даже отбирает там мяч.
10' Было подозрение на офсайд у Мадуэке при выносе Райей от ворот, но видеоассистенты уже подтвердили, что всё чисто.
09' ГОООЛ! 0:1! Нони Мадуэке! Простой гол забивает «Арсенал» уже на старте матча. Дьёкереш отдал отличный пас с разворота на ход Мадуэке за спины защитникам — Нони убежал от Кубяка, сблизился с воротами и послал мяч между ног Домчаку.
08' Новак руками прихватил Консу в попытке прессинга, арбитр зафиксировал фол.
07' Эзе получил мяч внутри штрафной «Славии», но неточную передачу вперёд отдал.
06' Продолжает держать мяч «Арсенал», чехи даже не пытаются вступать в прессинг и садятся глубоко в оборону.
05' Габриэль сам пошёл вперёд и отдал проникающий пас в штрафную на Дьёкереша, но Зима оттеснил шведа корпусом от мяча.
04' Впервые в матче и хозяева добрались до чужой штрафной — слева туда ворвался Новак, но против него надёжно отработал Конса.
03' Попробовали через правый фланг первую атаку организовать лондонцы, но там Уайт залез в офсайд.
02' «Арсенал» комфортно владеет мячом в середине поля.
01' Матч начался!
До матча
23:00 Матч начинается с минуты молчания в память о Хесусе де Мигеле Аламеде.
22:58 Звучит гимн Лиги чемпионов на «Фортуна Арене», игра начнётся буквально через пару минут!
22:50 Холодный вечер в Праге сегодня, всего лишь +5, но без осадков.
22:38 Главный арбитр встречи — 45-летний Тобиас Штилер из Германии.
22:28 Команды встречались на общем этапе ЛЧ год назад, ровно день в день — 4 ноября, причём тоже в Праге. «Арсенал» спокойно победил 3:0, дубль оформил Мерино, который и сегодня выходит с первых минут.
22:22 Стартовый состав «Арсенала»: Райя, Уайт, Конса, Габриэль, Инкапье, Мерино, Субименди, Райс, Мадуэке, Эзе, Дьёкереш.
22:19 Стартовый состав «Славии»: Домчак, Холеш, Зима, Влчек, Сулейман, Мозес, Садилек, Кубяк, Айаоси, Штурм, Новак.
22:15 Сегодняшний матч пройдёт в Праге на стадионе «Фортуна Арена», вмещающем 19 370 зрителей.
22:10 В воскресенье лондонцы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» (1:0) благодаря голу Хаверца и оторвались от ближайшего преследователя в АПЛ на 3 очка. Хорошая новость для Артеты — долгожданное возвращение Вильяма Салиба: защитник восстановился после травмы спины и отправился в Прагу, хотя в этом сезоне ещё не играл. Однако по-прежнему вне состава Букайо Сака.
22:05 «Арсенал» набрал 7 очков за 3 тура Лиги чемпионов: обыграл «Наполи» (1:0) и «Лилль» (3:0), затем сыграл вничью с «Баварией» (2:2). В Мюнхене команда Артеты открыла счёт, затем упустила преимущество, но смогла отыграться. После трёх туров лондонцы занимали 7-е место, а их беспроигрышная серия в турнире в основное время достигла уже 18 матчей.
22:00 Сегодня с чемпионом Англии готовы сыграть не все: Лукаш Провод только вернулся к тренировкам и, по словам тренера, готов лишь к короткому выходу на замену. Сам наставник рассчитывает на быстрые атаки после отбора, при этом признаёт уязвимость команды при стандартах — против «Арсенала» это особенно серьёзная проблема.
21:55 «Славия» после трёх туров занимала лишь 32-е место в Лиге чемпионов с одним очком. Его удалось добыть в Стамбуле в 3-м туре: пражане уступали «Фенербахче» 0:2 уже к 11-й минуте, но спасли ничью — 2:2. Однако безвыигрышная серия в еврокубках выросла до 18 матчей, а в основной стадии ЛЧ — до 22. Если команда Индржиха Трпишовского не победит и сегодня, то повторит антирекорд Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, который делят АЕК и «Стяуа».
21:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.00.