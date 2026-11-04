В среду, 4 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором пражская «Славия» примет лондонский «Арсенал». Игра начнётся в 23:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

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45+2' Перерыв! «Арсенал» очень спокойно и даже расслабленно обыгрывает «Славию» в Праге — 2:0. Счёт вполне мог быть и крупнее, а так победа лондонцам пока ещё не гарантирована — один гол вернёт хозяев в игру.

45+1' Новак не смог пройти вдоль лицевой к воротам Райи и выпустил мяч за пределы поля.

45' Минута добавлена к первому тайму.

44' Очередной неудачный выход в атаку у чехов фиксируем — в офсайд попал Новак.

42' С линии ворот сейчас вынесли мяч защитники «Славии». Габриэль головой вносил в пустые, но активно мешал ему соперник — и это помогло.

41' Эзе хитрый пас пяткой отдавал на ход Дьёкерешу под выход один на один, однако на этот раз защитники «Славии» успели перехватить.

Статистика матча 0 Удары в створ 4 1 Удары мимо 2 40 Владение мячом 60 0 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 7 Фолы 4

40' Позволяет «Арсенал» повладеть мячом хозяевам после второго мяча.

39' Безадресную подачу в штрафную «Арсенала» выполнил Айаоси.

37' ГОООЛ! 0:2! Виктор Дьёкереш! В штрафной получил швед передачу от Мерино на полуфланге, спокойно вбежал в свободную зону и пробил с угла вратарской в дальний угол — мяч влетел в сетку от штанги.

36' Наконец-то что-то получилось создать и у «Славии». Это Холеш пробивал с лёта почти с линии вратарской после аута и скидки головой, но не попал в створ.

35' Попытались чехи загрузить мяч в штрафную гостей, оттуда его сразу же вынес головой Райс.

34' Совсем успокоилась у нас игра, последние 5-6 минут даже подходов к чужим воротам нет ни у одной из команд.

33' Не прошла у «Славии» быстрая атака по левому флангу — Райя вышел и забрал мяч в руки после слишком сильного заброса из глубины.

31' Неплохо сейчас чехи отработали в прессинге, забрали мяч в зоне атаки, но опять ничего не успели соорудить и отдали его обратно.

30' Чуть назад отходит «Арсенал», возвращается к уверенному владению в центральной трети поля.

28' Теперь в быструю атаку вышли лондонцы, Райс неточный прострел совершил вдоль ворот — некому там из партнёров было замкнуть.

27' Мерино практически без сопротивления бил на технику с близкой дистанции, Домчак выручил! Раскатывает «Арсенал» оборону соперника в эти минуты.

26' Классно Эзе пошёл в обводку в штрафной чехов, убрал на замахе одного защитника, но второй успел заблокировать удар.

25' В центральном круге Мадуэке уложил на газон Зиму.

24' С линии вратарской бил головой Мерино, но не подстроился под мяч как следует и отправил его чуть выше перекладины.

23' Быстрой потерей закончилась ещё одна попытка «Славии» вскрыть оборону лондонцев.

22' Райс навесил прямо в руки Домчаку с этого стандарта.

21' Айаоси сбил Инкапье на фланге — один в один обыгрывал нигерийца крайний защитник гостей. Штрафной подаст «Арсенал».

20' Первую жёлтую получил Дэвид Мозес в составе «Славии». Врезался он в ногу Эзе, тем самым сорвав контрвыпад «Арсенала».

18' Но очень быстро возвращают англичане владение после неудавшейся контратаки хозяев. За 70% у «Арсенала» в эти 18 минут.

17' Потерял «Арсенал» мяч в атаке, после чего Габриэль нарушил правила.

15' Наудачу пробил Мерино из-за пределов штрафной, но довольно точно отправил мяч под перекладину и заставил Домчака включаться и переводить на угловой.

14' Уайт жёстко, но в рамках правил встретил на фланге прорыв Штурма. Даже углового «Славия» не получает.

13' Дьёкереш едва не продавил защитника «Славии» в чужой вратарской. Не сумел акцентированно пробить — мяч отскочил к Домчаку, который успел среагировать и отбить.

12' У Мерино не прошёл пас низом в штрафную на Дьёкереша, но чехи просто на отбой решили сыграть.

11' Тут же «Славия» активно бросается в прессинг на половине поля гостей и даже отбирает там мяч.

10' Было подозрение на офсайд у Мадуэке при выносе Райей от ворот, но видеоассистенты уже подтвердили, что всё чисто.

09' ГОООЛ! 0:1! Нони Мадуэке! Простой гол забивает «Арсенал» уже на старте матча. Дьёкереш отдал отличный пас с разворота на ход Мадуэке за спины защитникам — Нони убежал от Кубяка, сблизился с воротами и послал мяч между ног Домчаку.

08' Новак руками прихватил Консу в попытке прессинга, арбитр зафиксировал фол.

07' Эзе получил мяч внутри штрафной «Славии», но неточную передачу вперёд отдал.

06' Продолжает держать мяч «Арсенал», чехи даже не пытаются вступать в прессинг и садятся глубоко в оборону.

05' Габриэль сам пошёл вперёд и отдал проникающий пас в штрафную на Дьёкереша, но Зима оттеснил шведа корпусом от мяча.

04' Впервые в матче и хозяева добрались до чужой штрафной — слева туда ворвался Новак, но против него надёжно отработал Конса.

03' Попробовали через правый фланг первую атаку организовать лондонцы, но там Уайт залез в офсайд.

02' «Арсенал» комфортно владеет мячом в середине поля.

01' Матч начался!

До матча

23:00 Матч начинается с минуты молчания в память о Хесусе де Мигеле Аламеде.

22:58 Звучит гимн Лиги чемпионов на «Фортуна Арене», игра начнётся буквально через пару минут!

22:50 Холодный вечер в Праге сегодня, всего лишь +5, но без осадков.

22:38 Главный арбитр встречи — 45-летний Тобиас Штилер из Германии.

22:28 Команды встречались на общем этапе ЛЧ год назад, ровно день в день — 4 ноября, причём тоже в Праге. «Арсенал» спокойно победил 3:0, дубль оформил Мерино, который и сегодня выходит с первых минут.

22:22 Стартовый состав «Арсенала»: Райя, Уайт, Конса, Габриэль, Инкапье, Мерино, Субименди, Райс, Мадуэке, Эзе, Дьёкереш.

22:19 Стартовый состав «Славии»: Домчак, Холеш, Зима, Влчек, Сулейман, Мозес, Садилек, Кубяк, Айаоси, Штурм, Новак.

22:15 Сегодняшний матч пройдёт в Праге на стадионе «Фортуна Арена», вмещающем 19 370 зрителей.

22:10 В воскресенье лондонцы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» (1:0) благодаря голу Хаверца и оторвались от ближайшего преследователя в АПЛ на 3 очка. Хорошая новость для Артеты — долгожданное возвращение Вильяма Салиба: защитник восстановился после травмы спины и отправился в Прагу, хотя в этом сезоне ещё не играл. Однако по-прежнему вне состава Букайо Сака.

22:05 «Арсенал» набрал 7 очков за 3 тура Лиги чемпионов: обыграл «Наполи» (1:0) и «Лилль» (3:0), затем сыграл вничью с «Баварией» (2:2). В Мюнхене команда Артеты открыла счёт, затем упустила преимущество, но смогла отыграться. После трёх туров лондонцы занимали 7-е место, а их беспроигрышная серия в турнире в основное время достигла уже 18 матчей.

22:00 Сегодня с чемпионом Англии готовы сыграть не все: Лукаш Провод только вернулся к тренировкам и, по словам тренера, готов лишь к короткому выходу на замену. Сам наставник рассчитывает на быстрые атаки после отбора, при этом признаёт уязвимость команды при стандартах — против «Арсенала» это особенно серьёзная проблема.

21:55 «Славия» после трёх туров занимала лишь 32-е место в Лиге чемпионов с одним очком. Его удалось добыть в Стамбуле в 3-м туре: пражане уступали «Фенербахче» 0:2 уже к 11-й минуте, но спасли ничью — 2:2. Однако безвыигрышная серия в еврокубках выросла до 18 матчей, а в основной стадии ЛЧ — до 22. Если команда Индржиха Трпишовского не победит и сегодня, то повторит антирекорд Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, который делят АЕК и «Стяуа».

21:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.00.