«Порту» и «Наполи» играют на «Драгау» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Хозяева подходят к встрече в необычном для себя положении — команда Франческо Фариоли выиграла десять матчей подряд в чемпионате Португалии, но проиграла все три встречи в Европе. У неаполитанцев ситуация почти зеркальная, после двух поражений они наконец взяли первые очки в прошлом туре, однако в Серии А снова потеряли темп и в воскресенье уступили «Ювентусу» 0:2.

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45+3' Перерыв в Порту! Ничья после первого тайма, команды забили по два гола, а засчитали всего по одному. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Вейга пытался сыграть в стенку с партнёром у штрафной «Наполи», но потерял мяч и нарушил правила на Гилморе. Жёлтая карточка.

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

43' ГОООООООООЛ! «Наполи» сравнивает! Кошта парировал удар Политано, потом не дал забить Хёйлунну, но со следующим ударом Мактоминея уже не справился. 1:1, не успели накрыть добивание защитники «Порту» в своей штрафной.

42' Вергара низом прострелил с левого фланга вдоль ворот – Кошта накрыл мяч в своей вратарской.

41' Де Брёйне отдавал скрытый пас на Хёйлунна в штрафную, а Расмус, кажется, сам не ожидал такого решения Кевина.

Статистика матча 1 Удары в створ 3 2 Удары мимо 2 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 4 Фолы 8

40' Мактоминей пытался отдать проникающий пас на Вергару по левому флангу, но слишком сильной получилась передача.

38' «Наполи» тоже забил из офсайда! Политано здорово вырезал на Де Брёйне после скидки Хёйлунна, но бельгиец был в офсайде.

37' Опасно пробил со штрафного Вейга – рядом с ближним углом пролетел мяч!

36' И ещё одна жёлтая! В этот раз Мактоминей дёрнул Фрохольдта за футболку у своей штрафной.

35' Рахмани тоже получил жёлтую, снова за срыв контратаки «Порту».

34' У «Порту» был неплохой шанс убежать в контратаку по правому флангу, но Силва отдал неточный пас на Пепе.

32' Де Брёйне навесил в штрафную с угла поля, никто из партнёров не добрался до мяча.

30' Хёйлунн обыграл защитника и вошёл в штрафную, но пробил мимо створа.

28' Пепе слишком сильно навесил в штрафную, мяч ушёл за лицевую.

26' Бёкема перехватил подачу Пепе на дальней штанге и выбил мяч на ещё один угловой.

25' «Порту» заработал угловой.

23' Мактоминей сфолил в центре поля, Силве досталось.

21' Вейга обыграл Гилмора в центре поля и получил по ногам от Ангисса, который получил жёлтую карточку.

20' Ангисса зацепился за мяч на дальней штанге и по высокой дуге отправил его в створ – Кошта на месте.

18' Вергара заработал угловой для «Наполи».

16' Сайнс получил мяч в штрафной и простреливал вдоль ворот, а на дальней штанге никого не оказалось.

15' «Порту» очень качественно прессингует, у «Наполи» вообще не получается выйти со своей половины поля.

13' Пепе с правого фланга навесил в штрафную – Мерет уверенно забрал мяч.

11' ГОООООООООЛ! Забивает «Порту»! Беднарек выпрыгнул выше всех в штрафной «Наполи» и головой отправил мяч в угол! 1:0, со второй попытки мяч засчитали.

Ян Беднарек uefa.com

10' «Порту» заработал угловой.

09' Хёйлунн пытался разогнать атаку по левому флангу и отдал мяч Де Брёйне, но у Кевина не получился перевод на другой фланг.

07' Сайнс подобрал мяч в штрафной и опасно бил в дальний угол – чуть выше ворот!

06' «Порту» заработал угловой.

05' Хёйлунн мощно пробил с линии штрафной и попал в защитника.

04' «Порту» забил, но из офсайда! Но всё равно Пепе отлично выиграл борьбу у Вергары и красиво вонзил мяч под перекладину.

Пепе после отменённого гола uefa.com

02' Вергара жёстко пошёл в подкат на половине поля «Наполи» и получил жёлтую карточку.

01' «Порту» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Матч начинается с минуты молчания в память о Хесусе де Мигеле Аламеде.

22:57 Футболисты выходят на поле стадиона в Порту! На домашней трибуне красивый фанатский перфоманс, всё готово к большому футболу!

22:53 Матч обслуживает английская бригада во главе с Майклом Оливером. Его ассистенты — Стюарт Берт и Джеймс Мэйнуоринг, резервный арбитр — Томас Брамолл. За VAR отвечает Стюарт Аттуэлл, его ассистент — Кристиан Дингерт из Германии.

22:50 Отдельно стоит следить за Де Брёйне. Несмотря на проблемы с голеностопом, бельгиец остается одним из главных источников креатива: в нынешней Лиге чемпионов он создал десять моментов с игры, и больше только у Ламина Ямаля. Он всё же выйдет с первых минут, и именно через него «Наполи» будет пытаться ускорять переходы и находить Хёйлунна между центральными защитниками.

22:45 История пары тоже достаточно ровная. Команды встречались четыре раза в еврокубках: в Кубке УЕФА-1974/75 дальше прошел «Наполи», а в Лиге Европы-2013/14 сильнее оказался «Порту», выигравший двухматчевое противостояние 3:2 по сумме. Последняя очная встреча закончилась 2:2, поэтому здесь нет устойчивого исторического преимущества одной стороны.

22:40 По стилю матч может получиться очень показательной дуэлью. «Порту» дома почти наверняка попробует играть первым номером, поднимать линию и быстро возвращать мяч после потерь, тогда как «Наполи» при нынешнем составе выгоднее упростить структуру и не втягиваться в долгий позиционный розыгрыш. Для гостей особенно важно пережить стартовый отрезок без пропущенного мяча, потому что все три европейских поражения «Порту» начались с того, что команда Фариоли первой оказывалась в роли догоняющей.

22:30 А «Наполи» выйдет в таком составе: Мерет, Бёкема, Рахмани, Рафа Марин, Политано, Ангисса, Гилмор, Мактоминей, Вергара, Де Брёйне, Хёйлунн.

22:25 Состав «Порту» на сегодняшний матч: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш, Беднарек, Кивёр, Алберту Кошта, Габри Вейга, Пабло Росарио, Фрохольдт, Борха Сайнс, Андре Силва, Пепе.

22:20 Есть хотя бы одна хорошая новость — Расмус Хёйлунн восстановился после болезни и готов вернуться в старт. По последним данным, Аллегри может перейти на схему с двумя форвардами, выпустив датчанина рядом с Джоване, а Билли Гилмор получит больше ответственности в центре на фоне отсутствия Лоботки. Это логичная перестройка для матча, где гостям наверняка придется много работать без мяча и искать быстрые выходы после перехватов.

22:15 При этом неаполитанцы после поражений от «Арсенала» и «Вильярреала» они обыграли «Будё-Глимт» в сумасшедшем матче 4:3, а Скотт Мактоминей оформил дубль. Эта победа стала для клуба сотой в еврокубках, но она не решила главную проблему — на выезде в Лиге чемпионов «Наполи» не побеждает уже семь матчей подряд и набрал за этот период всего одно очко.

22:10 У «Наполи» кадровая ситуация намного тяжелее. Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Костантино Фавасули, Алиссон Сантос, Леонардо Спинаццола, Бенуа Бадьяшиль и Станислав Лоботка уже были недоступны, а после матча с «Ювентусом» к ним добавились Джованни Ди Лоренцо и Матиас Оливера. Ваня Милинкович-Савич также пропустил игру в Турине, а Кевин Де Брёйне подходит к встрече с небольшим повреждением голеностопа.

22:05 «Порту» почти обязательно выигрывать сегодняшний матч. Поражения от «Манчестер Сити», «Бетиса» и ПСВ оставили команду на нуле, причем каждый раз она пропускала первой и потом была вынуждена вскрывать более низкий блок. На фоне того, что впереди еще выезды к «Фейеноорду» и «Ливерпулю», домашняя встреча с травмированным «Наполи» выглядит одним из лучших шансов наконец включиться в борьбу за плей-офф.

22:00 Особенно странно еврокубковое положение выглядит на фоне того, что происходит внутри страны. После чемпионства в прошлом сезоне «Порту» начал новый розыгрыш Примейры с десяти побед подряд, а в последнем туре спокойно разгромил «Эшторил» 4:0. За весь чемпионат команда пропустила всего четыре мяча, поэтому проблема явно не в общем качестве игры, а именно в том, насколько тяжело Фариоли пока переносит привычную модель на более высокий еврокубковый уровень.

21:55 Главная сила хозяев сейчас — контроль центра и очень быстрое продвижение после отбора. Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио и Габри Вейга дают достаточно объема, чтобы «Порту» не зависел только от флангов, а впереди Пепе, Борха Саинс и Андре Силва способны постоянно менять позиции. В последнем матче Вейга оформил дубль, а Фрохольдт снова активно подключался из глубины, так что «Наполи» придется следить не только за центральным форвардом, но и за рывками второй линии.