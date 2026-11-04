Ещё в перерыве матча с «Ромой» болельщики «Манчестер Юнайтед» освистывали собственную команду, а Майкл Каррик, казалось, доживал последние часы на тренерском посту. Спустя 45 минут «Олд Траффорд» праздновал невероятную победу — 3:2 после 0:2, дубль Матеуса Куньи и первая победа за 54 дня. Только за красивым камбэком легко не заметить, что «Юнайтед» по-прежнему находится в одном шаге от зоны вылета АПЛ, руководство уже подыскивает нового тренера, а отношения внутри команды становятся всё токсичнее.

«Рома» подарила надежду — уже во второй раз за сезон

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» хватило 17 минут, чтобы убедиться — очередной европейский вечер рискует превратиться в публичную казнь. При первом голе Диогу Далот слишком далеко ушёл вперёд и оставил Матиаса Суле без опеки, а во втором эпизоде Гарри Магуайр неудачно выбил мяч прямо на аргентинца, после чего удар пришёлся в руку Эйдена Хевена. Доньелл Мален реализовал пенальти, и к перерыву «Рома» вела 2:0, хотя, будем честны, счёт даже льстил хозяевам.

Матиас Суле globallookpress.com

Всё изменилось после перерыва, когда «Юнайтед» наконец начал действовать агрессивнее, а итальянцы неожиданно растеряли прежнюю уверенность. Отправной точкой стал весьма спорный пенальти за контакт Джанлуки Манчини с Куньей. Бруну Фернандеш с первой попытки не переиграл Девиса Васкеса, но арбитры заметили, что футболисты «Ромы» преждевременно забежали в штрафную, и разрешили капитану перебить. Со второго раза португалец не промахнулся. Дальше команда Джан Пьеро Гасперини просто посыпалась, а Леонардо Балерди на 83-й минуте буквально выложил мяч сопернику своей неудачной попыткой выноса. Кунья сравнял счёт, а ещё через три минуты оформил дубль после великолепной передачи 19-летнего Шея Лейси. Победный гол получился действительно красивым, но весь камбэк буквально держался на подарках итальянцев.

У этой победы есть особенно любопытная статистическая сторона. По данным Opta, «Рома» стала первой командой в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, которая дважды за один сезон проиграла, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Ранее римляне упустили победу над «Реалом», уступив 3:4, а теперь повторили тот же трюк в Манчестере. Впрочем, списывать всё исключительно на ошибки «Ромы» было бы несправедливо. После перерыва хозяева создали моментов на 2,48 ожидаемого гола против 0,24 в первом тайме, нанесли десять ударов и вообще не позволили итальянцам потревожить Сенне Ламменса. Выход Юри Тилеманса вместо травмированного Карлоса Балеба помог наладить продвижение мяча, а Лейси и Кобби Майну придали атакам ту скорость, которой прежде катастрофически не хватало.

Гол Куньи globallookpress.com

Вопрос, наверное, в другом — почему команда с такими возможностями способна провести один настолько мощный тайм, предварительно допустив полный развал собственной игры? Для «Юнайтед» эта нестабильность давно перестала быть исключением, а победа над «Ромой» скорее подчёркивает контраст между потенциальным уровнем футболистов и их выступлениями на протяжении сезона.

Весенний успех Каррика — очередной обман на «Олд Траффорд»

Ещё весной назначение Майкла Каррика представлялось едва ли не лучшим решением руководства «Юнайтед» за последние годы. Бывший полузащитник принял команду после увольнения Рубена Аморима, выиграл 12 из 17 заключительных матчей АПЛ и привёл манкунианцев к третьему месту, обеспечив возвращение в Лигу чемпионов. В мае клуб заключил с ним полноценный контракт до 2028 года, а спустя несколько месяцев уже обсуждает его увольнение.

К встрече с «Ромой» «Юнайтед» подошёл после девяти матчей без побед — трёх ничьих и шести поражений. Последний успех был ещё 10 сентября, когда англичане разгромили азербайджанский «Сабах». За это время команда вылетела из Кубка английской лиги, уступила «Атлетико» и сгорела «Комо» в Лиге чемпионов, а домашние 0:3 от «Борнмута» окончательно превратили положение Каррика в критическое. После поражения от «Челси» клуб опустился на 17-е место АПЛ с семью очками, сохранив преимущество над зоной вылета лишь благодаря разнице мячей.

Особенно неприятные для тренера выводы содержатся в опубликованном 26 октября исследовании «The Guardian». Аналитик Эндрю Бизли обратил внимание, что в прошлом сезоне «Юнайтед» при Каррике набрал на 12,7 очка больше, чем следовало из качества созданных и допущенных моментов. Это было наибольшее превышение ожидаемых очков во всей лиге, причём восемь из 12 побед англичане одержали с разницей всего в один мяч. Пока удача сопутствовала команде, близкие матчи регулярно заканчивались в её пользу, а Каррик получал заслуженные комплименты за тактическую гибкость и своевременные замены. Однако нынешний сезон обнажил слабости, которые прежде маскировались результатами. По подсчётам Opta, ещё до встречи с «Борнмутом» «Юнайтед» недобрал около четырёх очков относительно ожидаемых показателей, но даже с их учётом должен был занимать лишь десятое место.

Майкл Каррик globallookpress.com

Не лучше ситуация и с организацией атак. Перед игрой с «Ромой» манкунианцы лидировали в АПЛ по общему количеству ударов, но одновременно имели наибольшую долю попыток из-за пределов штрафной и предпоследний показатель качества одного удара без учёта пенальти. Против «Халла» и «Борнмута» команда не забила ни разу, несмотря на 72% и 63% владения мячом соответственно. Вдобавок «Юнайтед» находился в тройке худших клубов чемпионата по преодолённой дистанции, пробегая в среднем 112,3 километра за матч. Такие показатели объясняют, почему эмоциональный взрыв против «Ромы» пока трудно считать полноценным выздоровлением. Весной Каррик получил команду без еврокубковой нагрузки и сумел быстро наладить игру, однако полноценный сезон с матчами посреди недели поставил перед его штабом гораздо более сложные задачи. И пока тренер не показал, что способен решать их хоть как-то.

Фернандеш критикует тактику, Мартинес — руководство, а теперь добавился Кунья

Проблемы «Юнайтед» давно вышли за пределы футбольного поля, а последние недели превратились в череду публичных конфликтов. После октябрьского поражения от «Атлетико» Лисандро Мартинес открыто раскритиковал трансферную политику клуба, заявив, что состав уступает другим топ-командам, и потребовал большей активности от спортивного директора Джейсона Уилкокса. По информации «The Guardian», недовольство аргентинца разделяет часть раздевалки. Летом «Юнайтед» потратил около 155 миллионов фунтов на трёх центральных полузащитников (Карлоса Балеба, Юри Тилеманса и Андрея Сантоса), практически проигнорировав другие проблемные позиции. Сейчас из-за очередной травмы Люка Шоу Каррик вынужден использовать Далота слева, что в матче с «Ромой» обернулось многочисленными свободными зонами. Позже Мартинес извинился после разговора с тренером и руководителями, однако, как сообщал журналист Джейми Джексон, вероятно, получил штраф. Это не помогло ему восстановить репутацию на поле — в матче с «Челси» аргентинец привёз пенальти и был удалён, после чего Каррик оставил его в запасе на встречу с римлянами.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Следующий скандал разразился после разгрома от «Комо», когда Бруну Фернандеш публично усомнился в выбранной тренерским штабом тактике. Капитан объяснил, что решение отказаться от персонального высокого прессинга позволило итальянцам спокойно контролировать мяч и набирать уверенность. Каррик ответил не менее жёстко, подчеркнув, что никакая схема не поможет команде, если футболисты не готовы «бегать вперёд и возвращаться назад». Ситуация дошла до того, что, по данным «The Athletic», высокопоставленный источник внутри клуба охарактеризовал поведение Фернандеша как токсичное. Впоследствии португалец остался на скамейке против «Борнмута», хотя Каррик объяснял решение исключительно футбольными причинами. После победы над «Ромой» капитан признал справедливость своего отстранения и заверил, что продолжает поддерживать тренера, но сам факт столь открытого разногласия трудно игнорировать.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

А что с Матеусом Куньей? Бразилец за три минуты влюбил в себя «Олд Траффорд», но после победного гола снял футболку и прыгнул к болельщикам, получив жёлтую карточку. Уже в компенсированное время он грубо сыграл против Балерди и оставил партнёров в меньшинстве, заработав второе предупреждение. После финального свистка Кунья вернулся к полю, чтобы присоединиться к празднованию, но Каррик, судя по кадрам, потребовал от него отправиться в раздевалку. Форвард отреагировал раздражённо, хотя детали разговора остались неизвестны. По правилам удалённый футболист обязан покинуть техническую зону, поэтому считать этот эпизод доказательством нового серьёзного конфликта было бы преждевременно. Но ещё после поражения от «Комо» британская пресса сообщала о перепалке между тренером и бразильцем у бровки.

Матеус Кунья globallookpress.com

Моуринью тоже спасался камбэком — чем всё закончилось, известно

На «Олд Траффорд» уже неоднократно происходило нечто похожее, когда яркая победа заставляла на время забыть о системном кризисе. В октябре 2018 года «Юнайтед» Жозе Моуринью уступал «Ньюкаслу» 0:2 уже к десятой минуте, но после перерыва вырвал победу благодаря голу Алексиса Санчеса на последней минуте основного времени. Тогда португалец тоже находился под сильнейшим давлением, трибуны освистывали команду, а финальный свисток сопровождался скандированием его имени. Камбэк помог Моуринью продержаться ещё чуть больше двух месяцев, но никак не изменил глобальную судьбу тренера. После поражения от «Ливерпуля» 16 декабря он был уволен, оставив команду на шестом месте и в 19 очках от лидера чемпионата.

Похожая история случилась с Эриком тен Хагом, которому победа над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии в мае 2024 года помогла сохранить работу после провального сезона. Руководство решило продлить с голландцем контракт, но уже 28 октября отправило его в отставку, когда «Юнайтед» оказался на 14-м месте в АПЛ. Рубен Аморим, в свою очередь, покинул клуб в январе 2026 года после разногласий с Уилкоксом относительно тактических решений и полномочий тренера, хотя на тот момент манкунианцы занимали шестое место.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Самое неприятное для Каррика заключается в том, что его судьба может решаться независимо от эмоционального подъёма после встречи с «Ромой». Ещё 25 октября «The Guardian» сообщил, что руководство проводит кризисные переговоры, а Уилкокс уже связался с Эдди Хау, которого считает предпочтительным кандидатом на замену. Среди других вариантов назывались Юлиан Нагельсманн, Унаи Эмери и Антонио Конте. Через неделю издание уточнило, что окончательную оценку положения тренера планируется провести во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Насколько в принципе возможно выстроить здоровые отношения в коллективе при таких условиях — вопрос, наверное, очевидный.

Календарь и таблица АПЛ

Перед паузой на сборные «Юнайтед» примет «Астон Виллу», которая едва ли будет так же щедра, как «Рома». Но парадокс в том, что даже победа над командой Эмери будет восприниматься случайной вспышкой. Три очка в АПЛ и даже в Лиге чемпионов не закроют дыры в составе и уж точно не отменят почти открытые переговоры руководства с потенциальными сменщиками Каррика. Скорее наоборот, такие красивые исключения из печального правила только маскируют руины манкунианского величия и заманивают очередного тренера в кризисную спираль.