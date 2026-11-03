Выстоит ли «Астон Вилла» в Барселоне?

Во вторник, 3 ноября, «Барселона» примет «Астон Виллу» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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24' Продолжается игра в среднем темпе, обе команды стараются играть в контроль.

22' Подача Канселу в штрафную площадь «Астон Виллы» получилась слишком сильной, мяч улетел за лицевую линию.

20' Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия сыграв далеко за пределами собственной штрафной площади ногами, прервал прорыв нападающего «Астон Виллы» Николаса Джексона.

19' Удар Йохан Манзамби из пределов штрафной площади «Барселоны» получился не акцентированным, мяч потихоньку выкатился за лицевую.

18' Проливной дождь идёт над полем стадиона «Спотифай Камп Ноу».

17' Играют в пас игроки «Астон Виллы» на своей половине поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 2 67 Владение мячом 33 0 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 2 Фолы 3

16' Удар Ямаля из пределов штрафной «Астон Виллы» в падении, мяч сильно мимо ворот полетел.

15' Продолжают игроки «Барселоны» активно прессинговать владение мяча «Асто Виллы».

13' Разыгрывают мяч футболисты «Барселоны» на половине поля англичан.

11' Желтая карточка показана Ян Матсену, за грубый фол на Ламине Ямале в середине поля.

10' Ещё одна подача с углового «Астон Виллы» к угрозе ворот «Барселоны» не привела.

09' Удар с лету Мэтти Кэша из пределов штрафной «Барсы», полузащитник хозяев Педри переправил мяч на угловой «Астон Виллы».

09' Встрепенулись игроки «Астон Виллы» после пропущенного мяча и заработали угловой.

07' Гоол! 1:0. Ошиблись игроки «Астон Виллы» при розыгрыше мяча у своих ворот, Ламин Ямаль с левой ноги поразил дальний угол ворот Дзиона Судзуки из пределов штрафной площади.

07' Подача Рафиньи с штрафного «Барсы» превратилась в удар, но мяч мимо створа ворот «Астон Виллы» проскакал.

06' Ламин Ямаль заработал фол на себе, готовится стандарт «Барселоны».

05' Удар Гордона из пределов штрафной «Астон Виллы» заблокировал защитник гостей Линделёф.

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' Не намерена «Астон Вилла» просто так избавляться от мяча при владении, игроки «Барселоны» включились в прессинг тем временем.

02' С мячом игроки «Барселоны» на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Астон Виллы».

До матча

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

Спотифай Камп Ноу x.com

22:50 Матч пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, вмещающем 62 652 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Давиде Масса из Италии.

22:32 Стартовый состав «Астон Виллы»: Судзуки, Кэш, Линделёф, Макгинн, Камара, Буэндия, Джексон, Пау Торрес, Матсен, Жоао Гомес, Манзамби.

22:30 Стартовый состав «Барселоны»: Гарсия, Канселу, Фариньяс, Кубарси, Фермин Лопес, Педри, Ямаль, Рафинья, Родри, Гордон, Мартин.

22:15 За всю историю команды провели между собой 4 матча, два в 1978 в рамках прототипа нынешней Лиги Европы, и ещё два в 1983 в Суперкубке УЕФА. В первом случае после ничей в Бирмингеме (2:2), «Барселона» дома победила со счетом 2:1 и прошла в полуфинал. В финале Суперкубка УЕФА, после домашней победы «Барселоны» 1:0, «Астон Вилла» взяла верх в Бирмингеме со счетом 3:0 и стала обладательницей трофея.

22:12 В своем предыдущем поединке «Астон Вилла» не сумела переиграть скромный «Фулхэм» — 1:1. До того «Астон Вилла» в Кубке лиги уступила «Борнмуту» — 0:3, а вот чуть ранее одолела «Манчестер Сити» — 2:1. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

22:09 Свой предыдущий поединок «Барселона» провела блестяще, разгромив «Алавес» — 6:1. До того «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» — 1:2, а вот несколько ранее потерпела поражение от ПСЖ — 2:4. «Барса» в своем чемпионате победила 10 раз в одиннадцати матчах.

22:04 «Астон Вилла» в главном клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы. При этом «Астон Вилла» набрала 9 зачетных баллов в трех турах. Команда забила 12 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

22:02 На данный момент «Барселона» пребывает на 8-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов. При этом «Барселона» в трех турах набрала шесть очков. Команда забила 11 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35