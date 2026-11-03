Команды набрали по три очка в Лиге чемпионов

«Фейеноорд» и «Интер» играют в Роттердаме в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. После трёх туров клубы из Нидерландов и Италии набрали по три очка. Команды стремятся улучшить положение в турнирной таблице, впереди битва за место в топ-20 Лиги чемпионов. Следить за ходом поединка можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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26' «Фейеннорд» владеет мячом 59% игрового времени, а «Интер» — 41%.

24' Курьёзный момент, защитники нидерландской команды чуть не допасовались назад. Эрнст ошибся во вратарской, не попав по мячу. Голкипера «Фейеноорда» вовремя подстраховали защитники.

22' Опа! «Фейеноорд» рванул вперед к воротам «Интера». Мартинес вовремя вышел из ворот и разрядил обстановку.

20' Чалханоглу подает с правого углового на дальнюю штангу, защитник «Фейеноорда» выносят мяч из своей штрафной.

18' Опасно! Димарко вошёл в штрафную площадь соперника слева, пробил в ближний угол, вратарь парировал удар.

16' Хозяева исполнили стандартное положение, но Мартинес вышел во время из ворот и в воздухе забрал мяч под свой контроль.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 66 Владение мячом 34 0 Угловые удары 3 1 Фолы 4

14' Фол на левом фланге обороны, Зелиньски срубил с ног Зекиеля.

12' «Интер» встречает соперника высоким прессингом прям у границ штрафной нидерландской команды. Тюрам отдал пас на Бареллу, но мяч перехватили защитники «Фейеноорда».

10' Момент у «Интера». Димарко приблизил к границе штрафной соперника слева и пробил по воротам. Его удар заблокировал Краайжевельд.

Биссекк globallookpress.com

09' ГОООООООООЛ! 0:1! Биссекк! «Интер» выходит вперёд на 9-й минуте. Биссекк с острого правого угла отправил мяч в левый угол.

08' Хозяева владеют мячом 66% игрового времени, гости — 34%.

06' Присматриваются пока друг к другу соперники, с мячом в основном играют хозяева, но дальше центрального круга «Фейеноорд» пока не продвинулся.

04' Фол в центре поля, Начо срубил с ног Биссекка.

03' А вот и первая желтая карточка в матче, за подкат двумя ногами «горчичник» получил Чалханоглу.

02' Встречу с центра поля начали футболисты «Интера», гости играют в серой форме. «Фейеноорд» в красно-белых цветах.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

22:58 Встреча начинается с минуты молчания в память о Хесусе де Мигеле. Футболист «Тенерифе», накануне столкнулся с вратарём «Андорры» во время матча Сегунды. Сегодня испанский игрок умер в больнице.

22:55 Команды вышли на футбольное поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

22:40 Стартовый состав «Интера»: Мартинес, Биссекк, Аканджи, Аугусто, Зелиньски, Спенс, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Тюрам, Эспозито.

22:30 Стартовый состав «Фейеноорда»: Эрнст, Дживайро, Мармоль, Хави, Краайжевельд, Ванхутт, Зекиель, Таргаллин, Ферри, Валенте, Хадж-Мусса.

22:20 Главным арбитром встречи назначен Гленн Нюберг из Швеции.

22:10 В чемпионате Италии «нерадзурри» до недавнего времени набрали хороший ход, одержав победы над «Фиорентиной» (2:1) и «Венеция» (2:0). Однако в последнем туре команда уступила «Милану» (1:3). Перед встречей с «Фейеноордом» у «Интера» есть кадровые потери: травмированы Лаутаро Мартинес, Джон Стоунз, Кёртис Джонс и Луис Энрике, а Алессандро Бастони пропустит игру из-за дисквалификации.

22:00 После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» располагается на 20-й строчке с тремя очками. Подопечные Кристиана Киву начали турнир с поражения от «Реала» (1:2), затем уступили «Брюгге» (3:4), но в последнем матче обыграли донецкий «Шахтёр» (1:0). В этих встречах итальянцы забили пять мячей и пропустили шесть.

21:50 В последних матчах чемпионата Нидерландов роттердамцы дважды сыграли вничью: с ПСВ (1:1) и «Фортуной» (1:1). Перед встречей с «Интером» у команды есть кадровые проблемы. Точно не сыграет защитник Джеремайя Сент-Жюсте, также вне состава остаются Гейс Смал, Джордан Бос, Якоб Модер, Томас Беелен и Барт Ньювкоп.

21:40 После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов роттердамский «Фейеноорд» занимает 26-е место, имея в активе три очка. Команда Джованни ван Бронкхорста начала еврокубковую кампанию с крупного поражения от «Барселоны» (1:5), затем обыграла «Комо» (3:2), но в третьем туре уступила «Реал Бетису» (0:1). В этих встречах нидерландский клуб забил четыре мяча и пропустил восемь.

21:30 Матч пройдёт на арене «Де Куйп» в Роттердаме , вмещающем 51 177 болельщиков.

21:15 Всем привет! Следим за матчем «Фейеноорд» — «Интер» в Лиге чемпионов. Обе команды после трёх туров набрали по три очка. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.