3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Фейеноорд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 26-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Фейеноорд» в трех турах набрал всего три очка. Команда забила 4 мяча при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев обыграть «Фортуну» — 1:1.

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До того «Фейеноорд» подписал мировую с ПСВ — 1:1, а вот несколько ранее потерпел поражение от «Бетиса» — 0:1. Роттердамцы не побеждали в трех последних матчах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Фейеноорд» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к зоне плей-офф.

При этом «Фейеноорд» в четырех очных поединках с «Интером» сумел победить один раз при двух поражениях. При этом в двух последних очных встречах голландцы уступили «змеям». А вот в своем чемпионате команда лидирует. Плюс Анис Хаджи Мусса настрелял 6 мячей и еще один в Лиге чемпионов.

Команда уж точно постарается разжиться очками. «Фейеноорд» намерен побороться за попадание в плей-офф, пусть кадровый маневр у голландцев не столь широк.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» в главном клубном турнире Старого Света выступает блекло. Команда на текущий момент находится на 21-м месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» набрал три зачетных балла в трех турах. Команда забила 5 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Милана» — 1:3.

До того «Интер» нанес поражение «Венеции» — 2:0, а вот чуть ранее одолел «Фиорентину» — 2:1. Команда до последней коллизии победила четырежды кряду.

Состояние команды: «Интер» явно постарается исправить положение в Лиге чемпионов, да и в атаке смотрится симпатично.

При этом «Интер» весьма продуктивно выступает на чужих полях. Команда до последней коллизии победила в гостях дважды кряду. Двумя забитыми мячами в Лиге чемпионов отличился Лаутаро Мартинес, однако получил травму и не поможет партнерам в Нидерландах. Зато есть Маркюс Тюрам!

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. «Змеи» намерены как можно скорее реабилитироваться за поражение в дерби.

На что ставят в матче Фейеноорд — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Фейеноорд — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.73. Ничья — в 4.33, выигрыш «Фейеноорда» — в 4.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.40, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.00.

Прогноз: «Интер» мотивирован реабилитироваться за последнюю неудачу, и заодно поправить свое незавидное турнирное положение.

2.20 Победа «Интера» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Фейеноорд» — «Интер» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Фейеноорд» — «Интер» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт