3 ноября в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Бавария». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Атлетико»
Турнирное положение: после трёх матчей «Атлетико» с 4 очками идёт в середине турнирной таблицы ЛЧ.
Последние матчи: в третьем туре ЛЧ «Атлетико» сыграло вничью со «Штутгартом» (1:1). Первый тайм остался за соперником, а «матрасники» смогли отыграться сразу после перерыва благодаря голу Альвареса. С 64‑й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве, но смог выстоять.
После этого были победы в Примере над «Депортиво» (1:0) дома и в гостях над «Леванте» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Кардосо (п); Хьюльманн (п) — дисквалификация.
Состояние команды: в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке, всего в двух очках отставания от лидирующей «Барселоны». Игра подопечных Диего Симеоне смотрится в этом сезоне, и команда приобрела прежнюю надёжность в обороне, пропустив всего 8 голов в 11 играх.
«Бавария»
Турнирное положение: сейчас «Бавария» занимает 14‑е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 5 очками.
Последние матчи: в третьем туре ЛЧ «Бавария» и «Арсенал» провели яркий матч, который завершился вничью со счётом 2:2. Мюнхенцы были ближе к победе и вели к 82‑й минуте — 2:1 — после точных ударов Дэвиса и Кейна, но пропустили второй мяч.
В чемпионате Германии «Бавария» не смогла переиграть «Боруссию Д» (2:2), а чуть ранее разгромила «Магдебург» (6:1) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированы — Диас (п), Мусиала (п), Нойер (в), Сайбари (п).
Состояние команды: главным событием последнего времени стало получение Гарри Кейном «Золотого мяча» и болезнь главного тренера Венсана Компани, который пока временно не сможет руководить клубом. Есть потери в составе, что тоже усложняет задачи.
Статистика для ставок
- В 2020 году на групповом этапе ЛЧ «Бавария» выиграла 4:0, а в гостях была ничья (1:1).
- В 2016 году команды обменялись победами со счётом 1:0 на групповом этапе ЛЧ.
- В сезоне 2015/16 «Атлетико» смог выбить «Баварию» из полуфинала ЛЧ за счёт правила выездного гола (1:0, 1:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» дают 2,85, а на «Баварию» — 2,30; ничью букмекеры оценивают в 4,0.
Тотал меньше 3,5 идёт за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.
Прогноз: сейчас «Атлетико» точно не слабее «Баварии», имеющей сложности с составом и выбывшим на некоторое время из строя Компани. Дружина Симеоне играет в очень организованный, рациональный и сбалансированный футбол и вряд ли изменит себе в этой встрече.
Основная ставка: победа «Атлетико» с форой 0 за 2,13.
Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант.
Дополнительная ставка: тотал меньше 3 за 2,32.