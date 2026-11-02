3 ноября в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Бавария». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Атлетико»

Турнирное положение: после трёх матчей «Атлетико» с 4 очками идёт в середине турнирной таблицы ЛЧ.

Последние матчи: в третьем туре ЛЧ «Атлетико» сыграло вничью со «Штутгартом» (1:1). Первый тайм остался за соперником, а «матрасники» смогли отыграться сразу после перерыва благодаря голу Альвареса. С 64‑й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве, но смог выстоять.

После этого были победы в Примере над «Депортиво» (1:0) дома и в гостях над «Леванте» (2:0).

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Не сыграют: травмирован — Кардосо (п); Хьюльманн (п) — дисквалификация.

Состояние команды: в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке, всего в двух очках отставания от лидирующей «Барселоны». Игра подопечных Диего Симеоне смотрится в этом сезоне, и команда приобрела прежнюю надёжность в обороне, пропустив всего 8 голов в 11 играх.

«Бавария»

Турнирное положение: сейчас «Бавария» занимает 14‑е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 5 очками.

Последние матчи: в третьем туре ЛЧ «Бавария» и «Арсенал» провели яркий матч, который завершился вничью со счётом 2:2. Мюнхенцы были ближе к победе и вели к 82‑й минуте — 2:1 — после точных ударов Дэвиса и Кейна, но пропустили второй мяч.

В чемпионате Германии «Бавария» не смогла переиграть «Боруссию Д» (2:2), а чуть ранее разгромила «Магдебург» (6:1) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированы — Диас (п), Мусиала (п), Нойер (в), Сайбари (п).

Состояние команды: главным событием последнего времени стало получение Гарри Кейном «Золотого мяча» и болезнь главного тренера Венсана Компани, который пока временно не сможет руководить клубом. Есть потери в составе, что тоже усложняет задачи.

На что ставят в матче Атлетико — Бавария Букмекерские коэффициенты на матч Атлетико — Бавария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2020 году на групповом этапе ЛЧ «Бавария» выиграла 4:0, а в гостях была ничья (1:1).

В 2016 году команды обменялись победами со счётом 1:0 на групповом этапе ЛЧ.

В сезоне 2015/16 «Атлетико» смог выбить «Баварию» из полуфинала ЛЧ за счёт правила выездного гола (1:0, 1:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» дают 2,85, а на «Баварию» — 2,30; ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: сейчас «Атлетико» точно не слабее «Баварии», имеющей сложности с составом и выбывшим на некоторое время из строя Компани. Дружина Симеоне играет в очень организованный, рациональный и сбалансированный футбол и вряд ли изменит себе в этой встрече.

2.13 Победа «Атлетико» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Атлетико» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Основная ставка: победа «Атлетико» с форой 0 за 2,13.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант.

2.32 Тотал меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Атлетико» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Дополнительная ставка: тотал меньше 3 за 2,32.