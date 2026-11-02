Прервет ли «Манчестер Юнайтед» серию без побед?

прогноз на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, ставка за 2.34

3 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

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«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: команда из Манчестера не лучшим образом стартовала в самом престижном клубном турнире Европы.

В настоящий момент в активе «красных дьяволов» 3 очка и 20-е место в турнирной таблице. За 3 матча манкунианцы 5 раз поразили ворота соперника и 6 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах АПЛ манчестерцы проиграли «Челси» (0:2) и «Борнмуту» (0:3), но сыграли вничью с «Лидсом» (1:1).

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Также манчестерский коллектив уступил «Комо» (1:4) и «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Не сыграют: травмированы Патрик Доргу, Беньямин Шешко, Люк Шоу и Мануэль Угарте.

Состояние команды: подопечные Майкла Каррика сейчас в серьезном кризисе. «Манчестер Юнайтед» идет только 17-м в АПЛ и проваливает Лигу чемпионов. Все чаще ходят слухи о смене тренера, но пока что Каррик остается на своем посту.

В Лиге чемпионов задачей «Манчестер Юнайтед» является выход в плей-офф, а вот в АПЛ пока что главное оторваться от зоны вылета. О большем мечтать не приходтся.

«Рома»

Турнирное положение: римская команда смогла набрать 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

У римлян положительная разница забитых и пропущенных мячей — 8:5.

Последние матчи: в Серии А коллектив из Рима победил «Удинезе» (5:2) и «Кальяри» (4:2), а также сыграл вничью с «Наполи» (3:3).

В Лиге чемпионов же «волчицы» разгромили «Слован» (4:0), но проиграли «Реалу» (3:4).

Не сыграют: в лазарете «желанных» Пауло Дибала, Ману Коне, Лоренцо Пеллегрини и Миле Свилар.

Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини в чемпионате Италии идут пока третьими, уступая «Лацио» и «Интеру», но там вся борьба еще впереди и « Рома » находится в борьбе за чемпионский титул.

В Лиге чемпионов первой задачей команды является выйти в плей-офф, а там уже многое будет зависеть от соперников.

На что ставят в матче Манчестер Юнайтед — Рома Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Рома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении 9 матчей

«Рома» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Манчестер Юнайтед» пропускает на протяжении 9 матчей, «Рома» забивает на протяжении 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Юнайтед» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценивается в 4.06, тогда как победа «Ромы» — в 2.79.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.50, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.57.

Прогноз: если взглянуть на последние результаты команд, то матч должен получиться результативным.

2.34 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.34.

Прогноз: команды вполне могут завершить встречу вничью — такой исход видится наиболее вероятным.

4.06 ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.06 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 3060₽, общая выплата — 4060₽

Ставка: ничья за 4.06.