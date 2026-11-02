3 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: команда из Манчестера не лучшим образом стартовала в самом престижном клубном турнире Европы.
В настоящий момент в активе «красных дьяволов» 3 очка и 20-е место в турнирной таблице. За 3 матча манкунианцы 5 раз поразили ворота соперника и 6 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах АПЛ манчестерцы проиграли «Челси» (0:2) и «Борнмуту» (0:3), но сыграли вничью с «Лидсом» (1:1).
Также манчестерский коллектив уступил «Комо» (1:4) и «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Не сыграют: травмированы Патрик Доргу, Беньямин Шешко, Люк Шоу и Мануэль Угарте.
Состояние команды: подопечные Майкла Каррика сейчас в серьезном кризисе. «Манчестер Юнайтед» идет только 17-м в АПЛ и проваливает Лигу чемпионов. Все чаще ходят слухи о смене тренера, но пока что Каррик остается на своем посту.
В Лиге чемпионов задачей «Манчестер Юнайтед» является выход в плей-офф, а вот в АПЛ пока что главное оторваться от зоны вылета. О большем мечтать не приходтся.
«Рома»
Турнирное положение: римская команда смогла набрать 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.
У римлян положительная разница забитых и пропущенных мячей — 8:5.
Последние матчи: в Серии А коллектив из Рима победил «Удинезе» (5:2) и «Кальяри» (4:2), а также сыграл вничью с «Наполи» (3:3).
В Лиге чемпионов же «волчицы» разгромили «Слован» (4:0), но проиграли «Реалу» (3:4).
Не сыграют: в лазарете «желанных» Пауло Дибала, Ману Коне, Лоренцо Пеллегрини и Миле Свилар.
Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини в чемпионате Италии идут пока третьими, уступая «Лацио» и «Интеру», но там вся борьба еще впереди и « Рома » находится в борьбе за чемпионский титул.
В Лиге чемпионов первой задачей команды является выйти в плей-офф, а там уже многое будет зависеть от соперников.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении 9 матчей
- «Рома» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- «Манчестер Юнайтед» пропускает на протяжении 9 матчей, «Рома» забивает на протяжении 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Юнайтед» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценивается в 4.06, тогда как победа «Ромы» — в 2.79.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.50, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.57.
Прогноз: если взглянуть на последние результаты команд, то матч должен получиться результативным.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.34.
Прогноз: команды вполне могут завершить встречу вничью — такой исход видится наиболее вероятным.
Ставка: ничья за 4.06.