Вернётся ли «Спартак» на победный путь?

В воскресенье, 1 ноября, московский «Локомотив» примет московский «Спартак» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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33' Гоол! 0:2. Виктор Парада подработав себе мяч под удар, с левой ноги поразил дальнюю девятку ворот «Локомотива» с линии штрафной площади, прыжок вратаря хозяев Митрюшкина не спас.

33' Николай Комличенко преследуя защитника «Спартака» Ву с мячом в ногах, наступил на него и нарушил тем самым правила.

32' Снизился темп игры.

31' Замена в составе «Спартака»: Игорь Дмитриев ушел, вышел Виктор Парада.

30' Подача в штрафную площадь «Спартака» в исполнении Бакаева, головой пробил Комличенко, но послал мяч мимо створа.

29' Позиционная атака «Локомотива» разворачивается в центре поля.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 35% Владение мячом 65% 0 Угловые удары 3 0 Офсайды 2

28' Повреждение у Игоря Дмитриева, медицинский штаб «Спартака» приглашен на поле.

28' Барко покатил под удар Дмитриеву с штрафного «Спартака», но удар последнего получился сильно выше ворот «Локомотива».

26' Игорь Дмитриев заработал фол на себе, готовится стандарт «Спартака».

26' Позиционная атака «Спартака», игроки «Локомотива» отошли на свою половину поля.

25' Удар Бабкина с отскока от газона из-за пределов штрафной «Спартака», мяч выше ворот пролетел.

24' Попытка быстро перейти в атаку «Спартака» обернулась попадание в положение «вне игры» Пабло Солари.

23' Продолжается игра в высоком темпе.

22' Подача Денисова с углового «Спартака», кулаком выбил мяч подальше от своих ворот вратарь «Локо» Митрюшкин.

21' Прострел Зобнина в штрафную площадь «Локомотива» прервал на угловой «Спартака» защитник хозяев Годяев.

20' Продолжает «Спартак» прессинговать владение мяча футболистами «Локомотива».

19' Падение Зелимхана Бакаева на границе штрафной площади «Спартака», но главный судья фола не зафиксировал.

18' Манфред Угальде нанес удар из-за пределов штрафной «Локомотива», заблокировал полет мяча в ворота защитник хозяев Евгений Морозов.

17' Удар Пабло Солари из-за пределов штрафной площади «Локомотива», мяч выше ворот полетел.

16' Быстрая атака «Спартака» плавно перетекла в позиционную.

15' Жедсон грубо сбил в центре поля защитника «Локо» Морозова, но главный судья матча Артём Чистяков обошелся лишь устным предупреждением.

14' С мячом игроки «Спартака» в центре поля.

13' Защитник «Спартака» Ву в верховом единоборстве в середине поля нарушил правила на нападающем «Локо» Николае Комличенко.

Игроки «Спартака» празднуют гол Телеграм канал «Спартак»

11' Гоол! 0:1. Прошла быстрая атака «Спартака», прострел Жедсона Фернандеша на дальнюю штангу ворот «Локомотива», в собственные ворота внёс мяч нападающий хозяев Александр Руденко.

11' Серия подач к воротам «Локомотива», но до удара по воротам дело не довели игроки «Спартака».

10' Удар Солари из пределов штрафной «Локомотива», в прыжке перевёл мяч на угловой «Спартака» вратарь хозяев Антон Митрюшкин.

09' Играют в пас футболисты «Спартака» планомерно подбираясь к штрафной площади «Локомотива».

08' В высоком темпе начинается игра.

07' В «офсайд» угодила атака «Спартака».

06' Досталось по лицу Руслану Литвинову в единоборстве с нападающим «Локомотива» Зелимханом Бакаевым.

06' Заработав аут в середине поля, игроки «Локомотива» игру от своих ворот отодвигают.

05' Инициатива у «Спартака», вынуждены обороняться футболисты «Локо».

04' Высоко прессингуют спартаковцы владение мяча «Локомотива».

03' Удар Дмитриева из-за пределов штрафной «Локомотива» был заблокирован.

03' Головой скинул мяч своему вратарю защитник «Локомотива» Данила Годяев, заканчивая продолжительную позиционную атаку «Спартака».

02' Мяч под контролем у футболистов «Спартака» на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

19:44 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:35 Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, вмещающей 28 800 зрителей.

19:25 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовый состав «Спартака» В контакте ФК «Спартак»

19:17 Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Зобнин, Ву, Бабич, Дмитриев, Литвинов, Умяров, Солари, Барко, Фернандеш, Угальде.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

19:15 Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Сильянов, Бабкин, Титков, Годяев, Бакаев, Руденко, Мостовой, Комличенко.

19:00 За всю историю команды сыграли между собой 184 матча. В 101 игре победил «Спартак», в 44 «Локомотив», оставшиеся 39 матчей завершились вничью.

18:58 Последняя игра между командами состоялась в июле нынешнего года и была товарищеской, тогда на «РЖД Арене» победил «Локомотив» со счетом 2:0.

18:56 У «Спартака» травмирован Кристофер Мартинс.

18:55 В составе «Локомотива» травмирован Сергей Бабкин.

18:53 Среди недели «Спартак» выиграл у «Рубина» (1:0) в рамках Кубка России. До этого же спартаковцы проиграли ЦСКА (0:2), но разгромили «Рубин» (4:0) в РПЛ.

18:51 Среди недели «Локомотив» уступил ЦСКА (1:3) в Кубке России. До этого же в рамках РПЛ команда из Москвы уступила «Ростову» (0:2) и сыграла вничью с «Краснодаром» (3:3).

18:49 «Спартак» продолжает вести борьбу за звание сильнейшего в этом чемпионате. Сейчас в активе москвичей 23 очка и 5-е место в турнирной таблице. У «народной команды» положительная разница забитых и пропущенных мячей — 21:10.

18:47 «Локомотив» проваливает текущий сезон российского чемпионата. В настоящий момент в активе «железнодорожников» 11 очков и 13-е место в турнирной таблице. За 12 матчей московский коллектив смог забить 16 мячей и столько же пропустил.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18