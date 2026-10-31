Сумеет ли «Краснодар» справиться с «Родиной»?

В субботу, 31 октября, московская «Родина» в Химках примет «Краснодар» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:25 Главным судьей матча будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Стартвоый состав «Краснодара» В контакте ФК «Краснодар»

19:17 Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Пальцев, Кевин Пина, Батчи, Кристиан, Уткин, Черников, Кордоба.

Стартвоый состав «Родины» В контакте ФК «Родина»

19:15 Стартовый состав «Родины»: Волков, Игор Силва, Мачадо, Родриго Бекао, Наде, Егорычев, Рейна, Бакаев, Мусаев, Онугха, Абдусаламов.

19:00 За всю историю команды сыграли между собой 1 матч. В 2024 году, в феврале в рамках товарищеского матча победил «Краснодар» со счетом 3:0.

18:57 В минувшей встрече «Краснодар» обыграл «Динамо» в рамках Кубка России — 2:1. До того команда разошлась миром с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (3:3) в РПЛ.

18:53 В минувшей встрече «Родина» потерпела поражение от «Оренбурга» в рамках Кубка России — 1:2. До того команда обыграла «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Оренбургом» (2:2) в РПЛ.

18:49 «Краснодар» после двенадцати встреч занимает четвертое место в РПЛ, набрав 23 очка при разнице мячей 20:14.

18:47 «Родина» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 балла при разнице мячей 13:27 за 12 встреч.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35