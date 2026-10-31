8-й тур Бундеслиги дарит нам самую громкую вывеску, которая только есть в немецком футболе — «Бавария» на «Альянц-Арене» принимает дортмундскую «Боруссию». Турнирное положение выкручивает интригу на максимум: после 7 матчей команды идут во главе таблицы с равным количеством очков. Игра начнётся в 20:30 МСК, а следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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34' ГОООЛ! 0:1! Джоб Беллингем! Что-то немыслимое устроили игроки «Баварии» у своих ворот, прямо во вратарской разыгрывали в короткий пас под прессингом дортмундцев и потеряли мяч — Упамекано подарил его Чуквуэмеке, тот оставил Джобу, который расстрелял ворота.

33' В безобидной ситуации Дэвис ошибся и упустил мяч за боковую. Расклеилась игра у мюнхенцев на этом отрезке.

32' «Бавария» контролирует мяч на своей половине поля.

31' Да, и Гнабри этот матч не продолжит — вместо него уже вышел Станишич. Две вынужденные замены подряд у «Баварии» — очень грустные новости для фанатов мюнхенцев.

30' Так, и тут же Гнабри получил какое-то повреждение — присел на газон и тоже, кажется, не готов играть дальше. Медицинская бригада снова на поле вышла.

29' Браун появился на поле у «Баварии» вместо травмированного Сайбари.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 49 Владение мячом 51 4 Фолы 3

28' Байер не принял мяч после верховой передачи Шлоттербека, Гнабри перехватил и выбил подальше.

27' Прихватил Павлович сзади Байера на фланге, судья увидел фол.

26' Похоже, не сможет марокканец продолжать этот матч. Лишь при помощи докторов он поле покинул, мюнхенцы пока вдесятером остаются.

25' А Сайбари не может после стыка с Кобелем подняться. Врачи «Баварии» вышли на поле.

24' Сайбари чистый выход один на один запорол! Получил заброс из глубины, но далеко отпустил мяч и позволил Кобелю его накрыть.

23' Ким пошёл высоко прессинговать и нарушил правила. Пока не всё клеится впереди у «Баварии».

22' Здорово «Боруссия» разыграла мяч перед штрафной соперника, Беллингема вывели на ударную позицию — Урбиг вытащил из угла!

20' В контрпрессинге вернула мяч себе «Бавария» на чужой половине, но тут же снова его потеряла.

19' Ещё одну подачу сделал теперь на дальнюю Олисе, никого из партнёров там не оказалось.

18' Лаймер получил мяч в штрафной и от лицевой попытался прострелить во вратарскую — там начеку Кобель.

17' Пошла диагональ с фланга на дальнюю штангу у дортмундцев, Байер головой скинул мяч в центр, но там Гирасси до него не добрался.

15' Неожиданно Байер получил мяч в одиночестве в штрафной «Баварии», но успели заблокировать и его удар, и добивание Чуквуэмеки.

14' Первую позиционную атаку проводит «Боруссия». Пока вдалеке от чужих ворот, вперёд не продвинуться.

13' Длинную передачу вперёд Киммих сделал под рывок Олисе, француз не успел к мячу — Кобель был на нём первым.

12' По левому флангу долго Беллингем тащил мяч, но не обыграл двух защитников «Баварии».

11' В штангу попал Олисе! Подхватил мяч он в чужой штрафной после потери Дэвиса и с левой зарядил в касание в дальний угол — чуть-чуть не хватило.

10' Чуквуэмека откровенно хватал в центре поля Киммиха и повалил того на газон, в этот раз судья карточку показывать не стал.

09' Чуть не привёз Урбиг опасный момент. Ошибся в передаче низом, Беллингем перехватил мяч, но не смог доставить его в штрафную до партнёра.

08' У Киммиха едва не прошла разрезающая передача в свободную зону, после чего мюнхенцы сфолили в атаке.

07' Олисе выкатил под удар Кейну, Харри в стенку пробил.

06' Джоб Беллингем жёлтую получил — продавил его на фланге Дэвис, пришлось англичанину двумя руками хватать канадца на входе в штрафную. Опасный стандарт для хозяев.

05' Завалил Беллингем Киммиха в центральном круге. Невысокие скорости на первых минутах матча.

04' Упамекано завозился с мячом на своей половине поля, накрыл его всё тот же Байер.

03' Контратаку провёл «Дортмунд», справа простреливал Байер, спокойно защитники «Баварии» мяч выбили.

02' Активно начинает «Бавария», уже поджимают хозяева соперника впереди и отбирают мяч.

01' Матч начался!

До матча

20:30 Всё готово к началу игры, через пару минут прозвучит стартовый свисток.

20:28 Матч начинается с церемонии чествования Харри Кейна — англичанин вышел на поле с «Золотым мячом» под овации стадиона и произносит благодарственную речь.

20:17 В Мюнхене уже почти зимняя погода — всего 6 градусов выше нуля. Осадков в ближайшие часы не ожидается.

20:06 Главный арбитр встречи — 45-летний Тобиас Штилер. Для него это пятый Класикер в карьере и первый с 2020 года. Ни на что не намекаем, но при этом судье «Бавария» за последние два сезона провела шесть матчей — и каждый из них выиграла с разницей минимум в четыре гола. Общий счёт — 30:2!

19:57 «Боруссии» в последние годы крайне редко удаётся доставить какие-то проблемы «Баварии»: за последние семь лет «Дортмунд» в 18 личных встречах одержал всего одну победу! Мюнхенцы на этом отрезке выиграли 13 раз, лишь 4 матча завершились вничью.

19:49 Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Гаду, Антон, Шлоттербек, Байер, Верман, Нмеча, Свенссон, Беллингем, Чуквуэмека, Гирасси.

19:47 Стартовый состав «Баварии»: Урбиг, Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Павлович, Сайбари, Олисе, Гнабри, Кейн.

19:45 Сегодняшний матч пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», вмещающем 75 024 зрителя.

19:40 Последние победы дортмундцы добывали с нервами: «Айнтрахту» Байер забил на 80-й минуте, а «Вердер» в Кубке дожали лишь благодаря штрафному Забитцера в компенсированное время, перед этим упустив преимущество в 2 мяча. Против «Баварии» особенно пригодятся рывки Байера за спины защитникам и умение Гирасси цепляться за мяч впереди: без качественного выхода из-под давления даже надёжной обороне будет тяжело.

19:35 «Боруссия» подходит к Класикеру с тремя победами подряд во всех турнирах и теми же 17 очками, что у мюнхенцев. Команда Нико Ковача уступает «Баварии» лишь по разнице мячей, причём сама пропустила всего четыре раза за семь туров — между прочим, меньше всех в Бундеслиге. Сегодня лучшая оборона чемпионата встретится с самой результативной атакой, а заодно попробует взять реванш за августовское поражение в Суперкубке (1:2).

19:30 Руководить хозяевами вновь будет Аарон Дэнкс: Венсан Компани продолжает восстанавливаться после госпитализации. Не сыграют Нойер, Мусиала и Луис Диас, участие Киммиха под вопросом. Поэтому особенно важна форма Олисе: у француза 6 голов и 3 передачи в Бундеслиге, а в Кубке он оформил дубль. По 9 результативных действий у него и Кейна (4+5) — даже с такими потерями у мюнхенцев остаются оба лидера бомбардирской гонки по системе «гол+пас».

19:25 «Бавария» сохраняет лидерство после победы над «Фрайбургом» (3:1), а среди недели разгромила «Магдебург» в Кубке Германии (6:1). За 7 туров мюнхенцы забили 25 мячей, из них 18 — в трёх домашних встречах. Но оторваться от «Дортмунда» пока не получилось: обе команды ещё не проигрывали в чемпионате, а сегодня победитель уйдёт вперёд сразу на три очка.

19:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96.