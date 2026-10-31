1 ноября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Гамбург». Начало встречи — в 19:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» после семи поединков нового сезона Бундеслиги занимает 14-е место с восемью очками в активе.
Команда на восемь баллов опережает как зону вылета (17-18-я строчки), так и зону плей-офф за выживание (16-я позиция), а также на один пункт отстаёт от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке клуб дома одержал победу над... «Гамбургом» (3:1) в рамках 1/16 финала Кубка Германии и прошёл дальше.
Перед этим коллектив уже остался ни с чем, когда в седьмом туре чемпионата Германии теперь в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Боруссии» Дортмунд (0:1).
Не сыграют: травмирован — Нганкам, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Айнтрахт» выиграл трижды при двух поражениях и одной ничьей.
Данная форма вроде бы свидетельствует о противоречивых шансах хозяев на три очка, однако более высокий класс и поддержка своих болельщиков все же говорят в их пользу.
Юнес Эбнуталиб — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Гамбург» после семи поединков нового сезона Бундеслиги занимает 11-е место с девятью очками в активе.
Команда на три пункта отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также на три балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и зону вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: ранее в рамках 1/16 финала Кубка Германии клуб на своем поле потерпел поражение от нынешнего соперника (1:3) и вылетел из турнира.
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Падерборну» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Ремберг, Капальдо, Надир, Поульсен и Виейра, дисквалифицирован — Вушкович (допинг).
Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «Гамбург» не знал другого результата, кроме проигрыша.
Таким образом, у гостей плохие шансы на очки, тем более если помнить о преимуществе соперника в классе, который будет пользоваться поддержкой домашних трибун.
Юссуф Поульсен и Миро Мухайм — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали только одна команда
- в 10-ти из 12-ти последних матчей «Айнтрахта» забивали больше трех голов
- в четырех из шести последних матчей «Гамбург» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.60, выигрыш «Гамбурга» — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.75.
Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей хозяев забивали больше трех мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырёх голов, ведь четыре мяча или больше было забито в 10-ти из 12-ти последних матчей «Айнтрахта».
Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.75