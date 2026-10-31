прогноз на матч конкурентов в Бундеслиге, ставка за 2.07

1 ноября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Гамбург». Начало встречи — в 19:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» после семи поединков нового сезона Бундеслиги занимает 14-е место с восемью очками в активе.

Команда на восемь баллов опережает как зону вылета (17-18-я строчки), так и зону плей-офф за выживание (16-я позиция), а также на один пункт отстаёт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке клуб дома одержал победу над... «Гамбургом» (3:1) в рамках 1/16 финала Кубка Германии и прошёл дальше.

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Перед этим коллектив уже остался ни с чем, когда в седьмом туре чемпионата Германии теперь в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Боруссии» Дортмунд (0:1).

Не сыграют: травмирован — Нганкам, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Айнтрахт» выиграл трижды при двух поражениях и одной ничьей.

Данная форма вроде бы свидетельствует о противоречивых шансах хозяев на три очка, однако более высокий класс и поддержка своих болельщиков все же говорят в их пользу.

Юнес Эбнуталиб — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» после семи поединков нового сезона Бундеслиги занимает 11-е место с девятью очками в активе.

Команда на три пункта отстаёт от зоны еврокубков (топ-6), а также на три балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: ранее в рамках 1/16 финала Кубка Германии клуб на своем поле потерпел поражение от нынешнего соперника (1:3) и вылетел из турнира.

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Падерборну» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Ремберг, Капальдо, Надир, Поульсен и Виейра, дисквалифицирован — Вушкович (допинг).

Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «Гамбург» не знал другого результата, кроме проигрыша.

Таким образом, у гостей плохие шансы на очки, тем более если помнить о преимуществе соперника в классе, который будет пользоваться поддержкой домашних трибун.

Юссуф Поульсен и Миро Мухайм — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

На что ставят в матче Айнтрахт — Гамбург Букмекерские коэффициенты на матч Айнтрахт — Гамбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали только одна команда

в 10-ти из 12-ти последних матчей «Айнтрахта» забивали больше трех голов

в четырех из шести последних матчей «Гамбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.60, выигрыш «Гамбурга» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.75.

Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей хозяев забивали больше трех мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.07 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Айнтрахт» — «Гамбург» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырёх голов, ведь четыре мяча или больше было забито в 10-ти из 12-ти последних матчей «Айнтрахта».

2.75 Тотал больше 4,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Айнтрахт» — «Гамбург» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.75