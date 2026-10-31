31 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» несется к привычной Серебряной салатнице. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» имеет поровну очков с дортмундцами. Команда отличилась 25 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно, разгромив в рамках Кубка Германии «Магдебург» — 6:1.
До того «Бавария» переиграла «Фрайбург» — 3:1, а вот поединок Лиги чемпионов с «Арсеналом» завершился паритетом — 2:2. Команда победила во всех трех домашних матчах в рамках Бундеслиги.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Бавария» намерена оторваться от преследователей, к тому же имеет сильнейшую атаку в лиге.
При этом «Бавария» имеет шикарный подбор игроков во всех линиях. К тому же Харри Кейн только-только получил Золотой мяч. Англичанин пока забил всего 4 мяча в чемпионате, тогда как Майкл Олисе наколотил уже шесть голов. Ну и как с такими парнями переживать о результативности?!
И уж точно «баварцы» максимально активно понесутся в атаку. Кейн и компания хотят показать дортмундцам, кто в Бундеслиге хозяин!
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Боруссия» Д лишь по дополнительным показателям отстает от «Баварии». А вот забить удалось 12 мячей при всего четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке страны сломила сопротивление «Вердера» — 3:2.
До того «Боруссия» Д нанесла поражение «Айнтрахту» — 1:0, а вот чуть раньше в Лиге чемпионов одолела «Сабах» — 2:1. Команда победила в трех последних поединках.
Состояние команды: «Боруссия» Д ныне выглядит симпатично, к тому же имеет весьма надежные тылы.
При этом «Боруссия» Д в трех последних выездных поединках добыла лишь одну викторию. Дортмундцы имеют сложности в плане реализации, да и Серу Гирасси пока забил всего два мяча в текущем чемпионате. К тому же команда в трех последних очных поединках уступила «баварцам».
Наверняка команда постарается дать бой признанному фавориту. Да и пора бы проявить свои бомбардирские качества Гирасси.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.00, а победа «Боруссии» Д — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.25 и 4.00.
Прогноз: «Боруссия» Д находится на психологическом подъёме, к тому же мотивирована не отставать от мюнхенцев.
Ставка: Ничья за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 7.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Боруссия» Д победила в трех последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч
- Дортмундцы пропускают меньше всех в лиге
- «Бавария» в двух последних домашних матчах пропустила три мяча
- «Боруссия» Д уже два с половиной года не обыгрывает мюнхенцев
Еще прогноз
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