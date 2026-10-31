31 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.

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«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» несется к привычной Серебряной салатнице. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» имеет поровну очков с дортмундцами. Команда отличилась 25 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно, разгромив в рамках Кубка Германии «Магдебург» — 6:1.

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До того «Бавария» переиграла «Фрайбург» — 3:1, а вот поединок Лиги чемпионов с «Арсеналом» завершился паритетом — 2:2. Команда победила во всех трех домашних матчах в рамках Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Бавария» намерена оторваться от преследователей, к тому же имеет сильнейшую атаку в лиге.

При этом «Бавария» имеет шикарный подбор игроков во всех линиях. К тому же Харри Кейн только-только получил Золотой мяч. Англичанин пока забил всего 4 мяча в чемпионате, тогда как Майкл Олисе наколотил уже шесть голов. Ну и как с такими парнями переживать о результативности?!

И уж точно «баварцы» максимально активно понесутся в атаку. Кейн и компания хотят показать дортмундцам, кто в Бундеслиге хозяин!

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Боруссия» Д лишь по дополнительным показателям отстает от «Баварии». А вот забить удалось 12 мячей при всего четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке страны сломила сопротивление «Вердера» — 3:2.

До того «Боруссия» Д нанесла поражение «Айнтрахту» — 1:0, а вот чуть раньше в Лиге чемпионов одолела «Сабах» — 2:1. Команда победила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Боруссия» Д ныне выглядит симпатично, к тому же имеет весьма надежные тылы.

При этом «Боруссия» Д в трех последних выездных поединках добыла лишь одну викторию. Дортмундцы имеют сложности в плане реализации, да и Серу Гирасси пока забил всего два мяча в текущем чемпионате. К тому же команда в трех последних очных поединках уступила «баварцам».

Наверняка команда постарается дать бой признанному фавориту. Да и пора бы проявить свои бомбардирские качества Гирасси.

На что ставят в матче Бавария — Боруссия Д Букмекерские коэффициенты на матч Бавария — Боруссия Д: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.00, а победа «Боруссии» Д — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: «Боруссия» Д находится на психологическом подъёме, к тому же мотивирована не отставать от мюнхенцев.

6.00 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Бавария» — «Боруссия» Д принесёт чистый выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Ничья за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

7.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Бавария» — «Боруссия» Д принесёт чистый выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 7.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Боруссия» Д победила в трех последних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч

Дортмундцы пропускают меньше всех в лиге

«Бавария» в двух последних домашних матчах пропустила три мяча

«Боруссия» Д уже два с половиной года не обыгрывает мюнхенцев

Еще прогноз

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