The Athletic рассказывает, как Рональду Араухо удалось пробиться в большой футбол и влюбить в себя фанатов «Ливерпуля».

Когда Рональд Араухо дебютировал на домашнем стадионе в матче с «Ноттингем Форест», выйдя на замену на позицию правого защитника, он передвигался по полю с грацией шкафа, приделанного к ножкам бильярдного стола.

В последние годы он преимущественно играл в центре обороны «Барселоны», но в «Ливерпуле» его ценят за универсальность и опыт. Возможно, по его выходу со скамейки запасных этого было не понять, однако на «Камп Ноу» ему порой доверяли позицию правого фулбека в матчах с «Реалом» — и он успешно справлялся с Винисиусом Жуниором.

В тот ветреный и дождливый августовский день в Мерсисайде всё выглядело крайне неуклюже.

Араухо не хватало игровой формы. Андони Ираола, назначенный летом главным тренером «Красных», все ещё неопытен [на таком уровне]. Команда только начинала осваивать новый стиль игры. Ей повезло добиться ничьей со счётом 2:2.

Андони Ираола globallookpress.com

Перенесёмся на два месяца вперёд — и ощущения уже совсем другие. Специалист успешно преодолел сложный отрезок из пяти матчей, одержав пять побед кряду. При этом коллектив демонстрирует тот самый «вертикальный» футбол, который он обещал.

Араухо тем временем доказал, что первое впечатление бывает обманчивым. Он закрепился в основе. Его агрессивность и бойцовский дух помогли направить в нужное русло кипящую энергию «Энфилда».

Благодаря захватывающей своей первобытностью манере игры уругвайца команда Ираолы стала ближе болельщикам. Одно из неписаных футбольных правил гласит: никогда не влюбляйтесь в арендованного игрока. Но болельщикам «Ливерпуля», возможно, уже поздно следовать этому совету.

В трёх последних матчах клуба он совершил несколько поступков, которые болельщики запомнят надолго. В игре с «Вильярреалом» защитник забил гол, сравнявший счёт, а затем отпраздновал его прямо на трибуне.

Одного юного болельщика после этого пригласили на тренировочную базу, чтобы он мог встретиться с футболистом.

Пять дней спустя Араухо попытался остановить «Брайтон» перед трибуной «Коп», выбив мяч головой, лёжа на газоне. Ближе к концу матча он бросился в настолько яростный подкат, что публика пришла в неистовство.

В матче с «Челси» он должен был забивать уже в третий раз за пять поединков — и вновь провёл выдающийся, по-настоящему несгибаемый матч.

Завтра «Ливерпулю» предстоит встретиться с действующим чемпионом АПЛ «Арсеналом», который не побеждал на «Энфилде» с 2012 года. Мерсисайдцам потребуется сыграть на пределе возможностей, а его ключевым футболистам — проявить себя.

Возможно, Араухо уже входит в их число.

Рональд Араухо globallookpress.com

В сезоне-2017/18 Рамон Планес работал спортивным директором «Хетафе», когда случайно познакомился с отцом одного из своих потенциальных новичков — Леандро Кабреры.

Серхио Кабрера ранее тренировал уругвайский «Рентистас», где Араухо начинал профессиональную карьеру на позиции центрфорварда.

С голами у него проблем не было, однако Кабрера считал, что полностью раскрыть свой потенциал он сможет только в обороне. Нападающий сменил позицию. Планес спросил тренера, на каких уругвайских игоков ему стоит обратить внимание. Тот назвал лишь одну фамилию.

«Серхио сказал мне: "Послушай, есть один парень, он играл у меня, и я его обожаю. У него невероятный потенциал благодаря своему характеру"».

«Уругвай был одним из моих главных рынков, но о Рональде я знал немного», — признаётся функционер, который, по его оценкам, за почти три десятилетия работы подписал из этой страны до 20 футболистов.

После успешного сезона в «Рентистасе» Араухо перебрался в клуб из города Флорида, расположенного в 90 километрах к северу от Монтевидео.

«Большинство уругвайских футболистов переходят из небольших клубов, таких как "Бостон Ривер", в "Пеньяроль" или "Насьональ", и только после этого ими начинают интересоваться в Европе», — рассказал Планес The Athletic.

Араухо произвёл на него впечатление: несмотря на юный возраст, он «выглядел как взрослый мужчина» и был готов к игре в физически требовательном чемпионате.

«Я прилетел в Уругвай, чтобы посмотреть на него вживую, а также изучил на Wyscout все его выступления за два сезона. Я решил его подписать, потому что считал, что он уже готов приносить пользу первой команде "Хетафе"».

Однако, пока Планес занимался переходом новичка, ему предложили работу в «Барселоне». Летом 2018 года он решил перебраться на «Камп Ноу» и убедил Араухо последовать за ним. Изначально уругваец должен был выступать за вторую команду.

«Рональду было бы очень непросто в "Барселоне", ведь там настолько высокие ожидания, — говорит функционер. — Но этот клуб стал хорошим местом для многих жёстких защитников».

Араухо во время выступлений за «Барселону» globallookpress.com

Как пример он приводит Карлеса Пуйоля и Мигеля Анхеля Надаля — легендарных лидеров разных, но одинаково успешных эпох.

«Я сказал ему, что он может не просто играть за "Барселону", но однажды даже стать её капитаном — благодаря своему характеру».

Планес отвечал за приглашение Педри — футболиста, который трижды выигрывал Ла Лигу и становился чемпионом мира в составе сборной Испании. Однако, по его словам, уругвайские игроки «завораживают» его своей «уникальной идентичностью».

Незадолго до того, как он узнал об Араухо, функционер привёл в «Хетафе» Матиаса Оливеру — левого защитника, который впоследствии дважды выиграл Серию А с «Наполи».

«Матиас был очень перспективным игроком "Насьоналя", но почти год не играл из-за проблем с контрактом. Когда он пришёл в "Хетафе", то был полон решимости доказать свою состоятельность.

Уругвайцам такое упорство свойственно. Никто не может с уверенностью сказать им, что они чего-то не способны добиться».

В Уругвае это называют garra charrúa. Если переводить приблизительно, garra означает «хватка» или «коготь», а charrúa отсылает к коренному народу страны, который сопротивлялся европейской колонизации. Со временем это выражение стало обозначать боевой дух, лежащий в основе национальной сборной.

В 1924 и 1928 годах она завоевала олимпийское золото, затем в 1930-м приняла и выиграла первый чемпионат мира, а ещё через 20 лет повторила успех в Бразилии, несмотря на то, что в решающем матче против хозяев турнира на стадионе «Маракана» шансы были не в её пользу.

«Это когда у тебя уже не осталось сил, но ты всё равно хочешь выложиться ещё больше», — сказал Диего Форлан в 2010 году после неожиданного выхода «Селесте» в полуфинал чемпионата мира в Южной Африке.

Уругвай также 15 раз выигрывал Кубок Америки. Результат Аргентины лишь немного лучше, но по числу побед в турнире он опережает Бразилию.

Местный тренер Ондино Виейра, значительную часть карьеры проработавший в Бразилии, однажды прославился фразой: «У других стран есть своя история. У Уругвая есть свой футбол».

Араухо в матче за Уругвай globallookpress.com

«Уругвайцы считают себя в некотором роде особенными, — говорит тамошний писатель и издатель Андреас Кампомар. — В нас глубоко укоренена вера в то, что мы способны добиться успеха, даже несмотря на то, что по численности населения сильно уступаем своим крупным соседям».

В Уругвае живут около 3,5 млн человек. Население Аргентины составляет почти 45 млн, а, по некоторым оценкам, Бразилии — 214 млн.

Кампомар признаёт, что соседство с двумя крупнейшими футбольными державами планеты порождает «лёгкое чувство неполноценности», а также необходимость бороться за внимание. На поле это может выражаться в «отчаянном стремлении добиться своего».

«Уругвайцы, как правило, оставляют на поле все силы, — говорит он. — Часто утверждают, что все страны Южной Америки играют именно так, но некоторые северные республики континента придерживаются другого подхода.

В Уругвае использование футбольных хитростей и уловок считается вполне допустимой частью игры, однако страна также воспитывает множество технически одарённых футболистов».

Кампомар говорит об «историческом противоречии между элегантной, изысканной техникой и грубой агрессией».

На ЧМ-1986 сборная Уругвая вышла из группы, сыграв вничью с Шотландией, несмотря на удаление Хосе Батисты уже на 52-й секунде матча. Это удаление до сих пор остаётся самым быстрым в истории турнира.

«Араухо явно получает удовольствие от обороны. Это видно по тому, как он сжимает кулак, если ему удаётся заблокировать навес, — говорит Кампомар. — Это отражение уругвайской идентичности, в которой сильная культура защиты соседствует с пространством для более творческих игроков.

Во всём мире защитников всё чаще оценивают по тому, что они могут дать команде впереди, но в Уругвае по-прежнему уважают более традиционный подход. Здесь испытывают такую же гордость, когда удаётся вывести соперника из игры, как и когда его удаётся победить».

Араухо родился в Ривере — приграничном городе на крайнем севере страны. Его мать-бразильянка работала уборщицей. Отца, который трудился на лесозаготовках, он видел только по выходным.

«В понедельник он снова уезжал. Так продолжалось почти всю мою жизнь», — рассказывал Араухо The Athletic в интервью 2023 года. Тогда же он признался, что еды в семье было немного и приходилось делить её на всех.

Рональд Араухо globallookpress.com

Его родители были гордыми людьми из сельской местности, и даже когда он приглашал их в Барселону, спустя пару недель они уже собирались домой.

Туристическое ведомство страны продвигает концепцию «Уругвай — страна природы», призывая туристов и самих граждан открывать бескрайние просторы внутренних районов страны.

Кампомар говорит и о другом «противоречии» — между «мифологией пампасов» и реальностью урбанизированного государства, где так много людей в итоге селятся в Монтевидео.

Араухо — не единственный футболист, выросший в провинциальном городе, окружённом сельской местностью. Луис Суарес и Эдинсон Кавани родились в Сальто. Дарвин Нуньес — в Артигасе.

Луис Суарес (справа) и Эдинсон Кавани globallookpress.com

«Каждый из этих игроков очень гордится местом, откуда он родом, но понимает, что сначала нужно перебраться в Монтевидео, а затем, скорее всего, в Европу», — говорит Кампомар.

«Им приходится переживать серьёзный культурный шок. Нельзя недооценивать давление, связанное с необходимостью показывать результат: пристальное внимание к игрокам сейчас сильнее, чем когда-либо. Позже у Араухо возникли проблемы в "Барселоне". Я удивлён, что с подобными трудностями сталкивается не большее число игроков».

Ещё до переезда в Каталонию защитником интересовались и другие клубы. Планес явно верил в него, однако возникали вопросы о том, насколько новичок соответствует ДНК «блауграны».

В интервью официальному сайту «Барселоны» в 2022 году Араухо говорил об «уникальной философии» клуба. Поначалу в полноценном матче на ограниченном пространстве он получал мяч «три раза и все три раза его терял».

Разочарование заставило его задерживаться на тренировочной базе допоздна, отрабатывая передачи и контроль мяча. Иногда он тренировался даже с надувным футбольным мячом, купленным в магазине товаров со скидками.

«Если тренировка проходила утром, я возвращался днём и занимался самостоятельно».

Араухо также рассказывал The Athletic, что пересматривал все свои матчи и готовился к играм, изучая видео с участием соперников.

Он хотел знать как можно больше о каждом футболисте, который оказывался в его «зоне»: какой ногой тот играет в определённых ситуациях, любит ли смещаться в центр.

«За выходные я могу посмотреть восемь матчей, — говорил он. — Иногда жена злится, потому что я целыми днями сижу перед телевизором».

Для защитника всё это не было рутиной. Ведь серьёзно заниматься футболом он начал только в середине подросткового возраста. Планес считает, что отсутствие опыта в европейской системе футбольных академий отчасти объясняет его жажду знаний.

«Для него всё новое и интересное, — говорит Планес. — Помню, как смотрел ему в глаза, когда он впервые увидел тренировочную базу "Барселоны"».

Араухо был капитаном второй команды клуба, а затем получил ту же роль в первой. Эпоха Лионеля Месси подходила к концу. На фоне масштабных перемен уругваец стал одним из самых заметных и влиятельных голосов в раздевалке.

Когда в коллектив приходили новые футболисты из-за рубежа, он находил время, чтобы поприветствовать их, и организовывал асадо (южноамериканское барбекю — прим. LiveSport.Ru) вместе с остальными игроками.

В дебютном матче за первую команду в 2019 году Араухо получил красную карточку, но всего три года спустя подписал контракт до 2026 года с суммой отступных в миллиард евро.

Он стал чемпионом Ла Лиги, им начали интересоваться и другие ведущие европейские клубы. Томас Тухель хотел пригласить его в «Баварию», однако каталонцы отказались от продажи, поскольку видели в нём одну из ключевых фигур новой эпохи.

По словам Планеса, скорость и физическая мощь Араухо позволяли «Барселоне» играть с высокой линией обороны и использовать впереди короткий пас, характерный для позиционного футбола, с которым ассоциируют клуб.

«Рональд всегда обладал качествами, необходимыми одному из лучших защитников мира. Помимо природных способностей, он сосредоточен и скромен.

Но в "Барселоне" таким игрокам не всегда легко, потому что клуб ревностно оберегает свой стиль. Если ты допускаешь ошибку, давление со стороны болельщиков и СМИ становится невыносимым».

После поражения от ПСЖ со счётом 1:4 в 2024 году Араухо подвергся критике. Он получил красную карточку за то, что потянул за футболку Брэдли Баркола. Разговоры о его игровых качествах усилились после комментариев одноклубника Илкая Гюндогана, который заявил, что этот эпизод «нас погубил».

Дуэль Араухо и Баркола в 2024 году globallookpress.com

Хотя в 2025 и 2026 годах уругваец вместе с командой завоевал ещё два титула чемпиона Ла Лиги, а между этими победами стал капитаном, в прошлом сезоне ему пришлось взять паузу в карьере после ещё одного удаления — на этот раз в матче с «Челси».

Позже Араухо объяснил, что причиной стали оскорбления, преимущественно в интернете, и угрозы убийством в адрес его детей.

«Непросто прийти в такой клуб, как "Барса", и сказать: "Послушайте, со мной происходит вот что, мне нужна помощь, мне нужно остановиться", — рассказал он The Athletic в июне. — Я сделал это без страха и колебаний. Я не боялся, потому что понял: мне нужна помощь. И меня не волновало, с чем придётся столкнуться.

Я благодарен клубу за то, что там отнеслись к ситуации со всей серьёзностью и очень мне помогли. [Спортивный директор] Деку, Алехандро [Эчеваррия, советник, близкий к президенту Жоану Лапорте], все члены правления клуба, президент, мои партнёры по команде — все отнеслись к этому с пониманием и поддержали меня.

Нам следует сделать подобные ситуации более привычными для обсуждения, ведь вокруг футболистов существует множество табу, хотя в обществе в целом происходит то же самое».

Когда Араухо вернулся в команду, болельщики на «Камп Ноу» скандировали: «Уругваец! Уругваец!». Его контракт с «Барселоной» действует до 2031 года, однако, по словам источников, знакомых с ситуацией и попросивших сохранить анонимность, летом он задумался о переменах и новом начале после разговоров с Деку и наставником команды Ханси Фликом.

Планес считает, что «Ливерпуль» и «Энфилд» идеально подходят Араухо.

«Я довольно хорошо знаю Андони [Ираолу], и его стиль игры с акцентом на единоборства один в один отлично подходит Рональду, потому что он настолько силён в дуэлях, — говорит Планес. — А ещё есть "Энфилд", который уже отвечает ему взаимностью».

По словам сотрудников «Ливерпуля», попросивших сохранить анонимность, чтобы не портить отношения, Араухо не производит впечатления человека, который считает, что «Барселона» поступила с ним несправедливо.

Напротив, похоже, он оценил честность клуба и его стремление найти для него наилучший вариант продолжения карьеры.

В начале лета «Красные» не планировали подписывать ещё одного защитника. Однако травма Джо Гомеса, полученная во время летнего турне по США, заставила клуб пересмотреть планы.

Араухо стал любимцем фанатов «Ливерпуля» globallookpress.com

Как и Гомес, Араухо способен играть как минимум на двух позициях. Кроме того, он был готов пойти на снижение зарплаты. Соглашение об аренде на один сезон предусматривает опцию выкупа за 55 млн евро.

Исторически «Ливерпуль» не слишком удачно арендовал футболистов, однако болельщики уже хотят, чтобы клуб воспользовался опцией выкупа. В прошлом сезоне соперники регулярно переигрывали эту команду в силовой борьбе.

Но с приходом Араухо, которого в обороне дополняет ещё один новичок ростом выше 183 сантиметров — Жереми Жаке, — мерсисайдцы стали гораздо надёжнее защищать свою штрафную.

Источники, пообщавшиеся с The Athletic на условиях анонимности, утверждают, что уругваец быстро учит английский, хотя пока ему проще общаться на испанском. Впрочем, это не мешает ему руководить действиями партнёров во время матчей. Особенно громко он подаёт голос в подтрибунном тоннеле перед началом игры.

Тренировки под руководством Ираолы в значительной степени направлены на то, чтобы команда умела преодолевать прессинг соперника. Скорость Араухо при возвращении в оборону помогает «Ливерпулю» выходить из сложных ситуаций и снижает риски, связанные с таким подходом.

В недавних матчах команды его дважды заменяли в перерыве по тактическим причинам, однако, похоже, это никак не сказалось на его уверенности в себе.

Перед победой над «Челси» в среду 19-летний полузащитник команды Трей Ньони рассказал сайту «Красных», что Араухо «в какой-то степени вдохновил всех бороться... Он готов отдавать всего себя. Когда видишь такого игрока, это, думаю, помогает каждому понять, что значит играть за этот клуб».

Кампомар также считает, что происхождение и характер Араухо лучше соответствуют «Ливерпулю», чем клубу, которому он принадлежит.

«На "Камп Ноу" не прощают ошибок, даже тем игрокам, которые немало сделали для клуба, — объясняет он. — "Энфилд" устроен иначе: здесь, как правило, не забывают».