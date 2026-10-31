«Манчестер Сити» и «Брайтон» входят в число самых результативных команд АПЛ, поэтому на «Этихаде» можно ожидать открытого футбола. Хозяевам предстоит наладить игру в обороне после серии пропущенных мячей, а гости постараются воспользоваться своими атакующими возможностями

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17:55 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся!

17:50 В Манчестере облачно, +15 градусов.

17:45 Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия); Ассистент: Ли Беттс (Англия); Ассистент: Алекс Джеймс (Англия); Резервный: Джон Басби (Англия).

17:30 «Брайтон»: Барт Вербрюгген, Лука Вушкович, Оливье Боскальи, Льюис Данк, Коштинья, Диего Гомес, Максим Де Кёйпер, Паскаль Грос, Ясин Аяри, Чема Андрес, Харалампос Костулас.

17:28 «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Эллиот Андерсон, Илиман Ндиайе, Энцо Фернандес, Жереми Доку, Айюб Буадди, Эрлинг Холанд.

17:25 Матч пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия), вместимостью 55 097 зрителей.

17:15 В общей сложности «Манчестер Сити» и «Брайтон» провели 37 матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне манкунианцев: 22 победы против восьми у «чаек», ещё семь встреч завершились вничью. Последнее противостояние состоялось 28 октября 2026 года в четвертьфинале Кубка английской лиги: основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти «Сити» победил 4:3. Если учитывать этот матч как ничью по результату основного времени, статистика последних шести встреч АПЛ остаётся прежней: три победы «Брайтона» и три ничьи.

17:05 «Брайтон» занимает третье место с 16 очками после восьми туров. Команда Фабиана Хюрцелера забила 23 мяча — больше всех в чемпионате, а её показатель ожидаемых голов составляет 16,2. В предыдущем туре «чайки» проиграли «Ливерпулю» на выезде — 0:2. Это поражение прервало серию из четырёх побед в АПЛ, в которой были обыграны «Ковентри», «Арсенал», «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». Встреча с «Сити» станет для гостей четвёртым выездным матчем за 11 дней. При этом оборона «Брайтона» пропустила всего семь мячей — меньше в лиге на данный момент только «Арсенал» и «Лидс».

16:55 «Манчестер Сити» принимает «Брайтон» после первого поражения в нынешнем чемпионате: в предыдущем туре команда уступила «Астон Вилле» — 1:2. До этого манкунианцы выиграли семь стартовых матчей АПЛ и теперь с 21 очком возглавляют таблицу. В активе «Сити» 20 забитых и девять пропущенных мячей. По показателю ожидаемых голов команда также находится на первой строчке — 16,7 xG. В середине недели подопечные Энцо Марески вновь встретились с «Брайтоном» в Кубке английской лиги: основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:3.

16:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.