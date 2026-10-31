«Челси» и «Манчестер Юнайтед» играют на «Стэмфорд Бридж» в девятом туре АПЛ. Лондонцы идут заметно выше в таблице и имеют на шесть очков больше, но сами переживают непростой отрезок, тогда как команда Майкла Каррика уже опустилась на 16-е место и находится всего в одном балле от зоны вылета. Для обеих сторон этот матч становится важным не только из-за имени соперника — поражение серьезно усилит давление и на Хаби Алонсо, и особенно на Каррика.

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45+2' Перерыв в Лондоне! Нули на табло после первого тайма, игра в атаке у обеих команд пока что получается лучше, чем оборона. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

45' Лавиа отлично запустил Эстевао пасом из глубины, бразилец протащил мяч к штрафной и пробил в ближний угол, Ламменс на месте.

44' Педру Нету прошёл по левому флангу, с острого угла бил по воротам и не попал в створ.

43' Диалло в очередной раз ушёл от Фофана, но француз в последний момент успел подставить ногу и помешать сопернику точно пробить из штрафной.

42' Эстевао навесил на ближнюю штангу, Фофана пробил в Кайседо, а от его колена мяч отскочил в штангу! «Челси» тоже близок к голу!

Статистика матча 3 Удары в створ 3 2 Удары мимо 4 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 3 Фолы 8

41' Эстевао заработал угловой для «Челси».

39' Педру Нету пытался разогнать атаку по правому флангу, но уткнулся в Далота и не стал обострять.

37' Диалло получил мяч в штрафной и опасно бил в дальний угол – Фофана заблокировал удар! Вполне мог оказаться в воротах мяч, если бы не француз.

35' А нет, офсайд! Кунья был в достаточно очевидном положении вне игры в момент скидки Магуайра. 0:0 по-прежнему!

34' ГООООООООЛ! Впереди «Ман Юнайтед»! Фернандеш навесил на дальнюю штангу, Магуайр выиграл борьбу и скинул на Кунью, который почти с линии ворот внёс мяч в сетку. 0:1, сработал стандарт!

33' Магуайр заработал угловой в борьбе с Палестрой.

32' Диалло отобрал мяч у Фофана, протащил мяч к штрафной и с правой бил в ближний угол — Пендерс снова тащит!

30' Амад Диалло плотно пробил в ближний угол из-за штрафной, Пендерс отразил удар!

28' Магуайр выбил мяч на угловой после навеса Эстевао, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны хозяев.

27' «Челси» заработал штрафной на правом фланге.

25' «МЮ» накрыл «Челси» прессингом, Амад покатил налево Бруну, тот отлично прострелил на дальнюю штангу, а Мбёмо не успел замкнуть.

23' После подачи с угла поля Колвилл скинул на Фофана, который пробил в створ, но недостаточно опасно для Ламменса.

21' Эстевао нашёл проникающий пас на Ачимпонга в штрафную, тот бил в ближний угол и попал в защитника.

19' «МЮ» убежал в отличную контратаку после штрафного, Мбёмо вырезал классный пас в штрафную на Фернандеша, а тот с левой пробил выше ворот.

Удар Фернандеша globallookpress.com

18' Роджерс обыграл Фернандеша у правой бровки и заработал штрафной.

17' И снова хорош в отборе Йоро! Не дал Роджерсу пройти к лицевой линии по левому флангу.

16' Йоро рискнул и высоко поднялся за Палмером — и отлично сыграл в отборе против Коула.

15' «Челси» забил в контратаке после углового у своих ворот, но офсайд! Эстевао сам разогнал атаку и оказался первым на добивании после удара Нету, но был вне игры.

13' Йоро подключился к атаке «МЮ» справа и заработал угловой.

11' Эстевао изящно пробросил мяч себе на ход по правому флангу и пытался прострелить от лицевой линии, но нас не прошёл.

09' Кунья скинул под удар Сантосу, тот с левой пробил с линии штрафной и почти попал в дальний угол!

08' Эстевао сместился с правого фланга в центр и мощно пробил – мимо дальнего угла.

07' Ух ты, с центра поля попробовал пробить Лавиа! Ламменс на месте.

06' Амад с правого фланга прострелил в штрафную на Кунью, тот не смог обработать мяч себе на ход.

05' Палмер с левого фланга пытался прострелить в штрафную — Йоро заблокировал.

03' «Челси» долго держит мяч в центральной трети, пока что без угроз воротам гостей.

01' «Юнайтед» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

15:25 Матч обслуживает бригада во главе с Питером Бэнксом. Его ассистенты — Гэри Бесуик и Блейк Антробус, резервный арбитр — Пол Тирни. За VAR отвечает Джеймс Белл, его ассистент — Тим Вуд.

15:20 По самой игре ключевой может стать зона между линиями «Юнайтеда». Команда Каррика плохо реагирует на быстрые передачи после отбора и часто позволяет сопернику слишком легко продвигать мяч к штрафной, а возвращение Палмера дает «Челси» игрока, который особенно опасен именно в этих пространствах. С другой стороны, оборона лондонцев сама регулярно допускает моменты после быстрых атак, поэтому Мбемо и Кунья получат шанс использовать то, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже показывали в последних матчах.

15:15 Хаби Алонсо бытность игроком «Ливерпуля» он проиграл пять из семи матчей АПЛ против «Юнайтед», а теперь впервые встречается с манкунианцами в чемпионате уже как тренер «Челси». Символично, что последний его матч против «Юнайтед» как футболиста состоялся в 2013 году за «Реал» на «Олд Траффорд», причем тогда в центре поля соперника все 90 минут провел нынешний главный тренер манкунианцев Майкл Каррик.

15:10 Интересно, что при всей нынешней разнице в таблице история пары в последние годы неожиданно работает в пользу гостей. «Челси» выиграл только два из последних 17 матчей Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», при восьми ничьих и семи поражениях. Более того, обе победы лондонцев на этом отрезке пришлись на «Стэмфорд Бридж», тогда как в прошлом сезоне «Юнайтед» выиграл оба матча — 2:1 дома и 1:0 в Лондоне. Если команда Каррика победит снова, это будет ее третья подряд победа над «Челси» в чемпионате впервые с 1965 года.

15:05 Кадровая ситуация у гостей тоже осложняет задачу. Люк Шоу, Беньямин Шешко, Мануэль Угарте и Патрик Доргу точно не сыграют, Маркус Рашфорд остается под вопросом, а Кобби Майну только вернулся к тренировкам. На этом фоне особенно много ответственности ложится на Брайана Мбёмо и Матеуса Кунью, которые остаются самыми опасными игроками впереди, а в центре поля Каррику приходится искать баланс между Андреем Сантосом и Карлосом Балеба.

15:00 А в таком составе выйдет «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот, Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Кунья, Йоро, Диалло, Сантос, Мбемо, Балеба.

14:55 Состав «Челси» на сегодняшний матч: Пендерс, Ачимпонг, Фофана, Колуилл, Палестра, Кайседо, Лавиа, Нету, Палмер, Эстевао, Роджерс.

14:45 Дополнительное напряжение возникло вокруг Бруну Фернандеша. Капитан неожиданно остался в запасе против «Борнмута» после того, как публично раскритиковал тактические решения Каррика по итогам матча с «Комо». Тренер объяснил решение исключительно футбольными причинами, а затем стороны провели отдельный разговор, после которого Фернандеш, судя по всему, вернётся в стартовый состав. В нынешнем состоянии «Юнайтеда» его присутствие особенно важно, потому что без португальца команде не хватает и последнего паса, и качественной доставки мяча в финальную треть.

14:40 Особенно тревожно выглядит сама динамика. После победы над «Сабахом» 10 сентября «Юнайтед» больше не выигрывал, а теперь рискует впервые с 1988 года продлить безвыигрышную серию до девяти матчей. При этом на выезде команда еще ни разу не побеждала в нынешнем сезоне и подходит уже к седьмой попытке исправить эту статистику. Для Каррика это превращается в прямой тест на устойчивость — руководство пока сохранило ему доверие, но еще одно тяжелое поражение практически неизбежно снова поднимет вопрос о его будущем.

14:35 У «Манчестер Юнайтед» ситуация значительно тяжелее. Команда Каррика не выигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах, а в Премьер-лиге серия без побед достигла шести встреч. В прошлом туре «Борнмут» разгромил манкунианцев на «Олд Траффорд» 3:0, а несколькими днями ранее «Юнайтед» получил 1:4 от «Комо» в Лиге чемпионов. Семь очков после восьми туров — худший старт клуба в высшем дивизионе с сезона-1986/87.

14:30 При этом есть и хорошие новости. Коул Палмер отбыл дисквалификацию после удаления с «Тоттенхэмом» и снова доступен, Мойсес Кайседо и Мало Гюсто избежали серьезных повреждений, а Пеп Чаваррия может вернуться в заявку. Палмер особенно важен из-за отсутствия Жоау Педру, который выбыл минимум до конца ноября. Алонсо может использовать англичанина либо под нападающим, либо вообще в роли ложной девятки.

14:25 Главная проблема хозяев сейчас связана с обороной — «Челси» пропустил 15 мячей в 8 турах. На своём поле команда в среднем получает по два гола за матч, что особенно тревожно на фоне новых потерь в защите. Максанс Лакруа травмировал заднюю поверхность бедра в игре с «Ливерпулем» и выбыл на несколько недель, а Рис Джеймс по-прежнему восстанавливается после повреждения колена.

14:20 «Челси» после международной паузы сначала дал повод подумать, что набирает ход, забив семь мячей в двух матчах против «Борнмута» и «Эвертона», но дальше последовали две неприятные осечки. В чемпионате команда Алонсо дома уступила «Тоттенхэму» 0:2, а затем вылетела из Кубка лиги от «Ливерпуля» по пенальти после 1:1 на «Энфилде». В итоге лондонцы снова выпали из первой четверки, а ощущение стабильности так и не появилось.