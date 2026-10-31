1 ноября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Сочи» и «Урал». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Сочи»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Сочи» на четыре очка оторвался от третьей позиции. Команда отличилась 26 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, уверенно переиграв «Текстильщик» — 3:1.

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До того «Сочи» нанес поражение «Ротору» — 1:0, да и поединок с «Уфой» завершился успехом — 1:0. Команда победила в трех поединках подряд.

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Состояние команды: «Сочи» пытается закрепиться в зоне прямого повышения в классе, к тому же в четырех своих последних матчах пропустил всего два мяча.

При этом «Сочи» в родных стенах добыл четыре победы в семи поединках. Плюс продуктивный сезон проводит Захар Фёдоров, на счету которого уже 8 мячей в первенстве. В пяти последних поединках он настрелял четыре мяча. Да и вообще, в кадровом аспекте южане выглядят симпатично.

Команда мотивирована закрепиться на второй позиции. К тому же в родных стенах южане не проигрывают «Уралу» уже четыре года.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» мечтает о возвращении в элиту. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Урал» на четыре очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 25 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Челябинску» — 3:1.

До того «Урал» уступил «Нижнему Новгороду» — 1:2, а вот чуть раньше проиграл «Велесу» — 1:2. Подопечные Сергея Юрана победили в трех последних выездных поединках.

Состояние команды: «Урал» в кадровом аспекте выглядит выгодно, к тому же в гостях еще не проигрывал.

При этом «Урал» до последней виктории уступил дважды кряду. Ну а чудо-гол голкипера Александра Селихова может стать поворотным моментом для восхождения команды к заветной цели. Плюс должен раззабиваться Мартин Секулич, пока отличившийся шестью голами в текущем первенстве.

Наверняка команда Юрана будет рисковать. Екатеринбуржцы постараются подтянуться к заветной второй строчке. В стыки «Урал» больше хочет.

На что ставят в матче Сочи — Урал Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Урал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в 2.80.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.07, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.77.

Прогноз: Подопечные Юрана мотивированы подтянуться ко второй позиции, к тому же еще не проигрывали на чужих полях.

2.80 Победа «Урала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Сочи» — «Урал» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Урала» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.07 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Сочи» — «Урал» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.07.

Пять причин, почему ставка зайдёт