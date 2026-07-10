Goal.com сравнивает Эрлинга Холанна и Гарри Кейна в попытке определить лучшего, разбирая их по отдельным категориям.

Матч четвертьфинала ЧМ-2026 Англия — Норвегия обещает быть по-настоящему захватывающим. В этой игре переплетается множество сюжетных линий.

У «Трех Львов» есть звёзды практически на каждой позиции. «Викинги» же представляют собой более сыгранную команду, построенную вокруг одной звезды. Британцы побеждали на «Ацтеке». Скандинавы выбили из турнира Бразилию. Англия уже выигрывала чемпионат мира. Норвегия — ещё нет.

Но, пожалуй, самый интригующий аспект этого противостояния — дуэль двух центрфорвардов. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Эрлинг Холанн и Гарри Кейн — два лучших нападающих мира, играющих на позиции «девятки» (если что, Килиан Мбаппе не считается классическим центрфорвардом). Более того, на сегодня к ним и близко никто не может подобраться.

При этом они выступают на одной и той же позиции, но делают это совершенно по-разному. Холанн редко касается мяча, однако практически каждый его контакт чрезвычайно опасен. Он — настоящий хищник штрафной. Кейн же действует гораздо свободнее: он любит отходить в глубину, отлично видит поле и раздаёт передачи, поэтому вполне мог бы играть и на позиции «десятки».

Различаются они и как личности. В Кейне есть что-то по-джентльменски сдержанное и благородное. Холанн же более непосредственный и необузданный. Он на 10 лет моложе, да и, пожалуй, чуть более яркий и харизматичный.

Но кто из них сильнее?

Гарри Кейн globallookpress.com

Завершение атак: Гарри Кейн

Пожалуй, это самая сложная категория для сравнения. Как уже говорилось, Кейн и Холанн — два совершенно разных типа нападающих. Англичанин — не совсем классический центрфорвард.

Норвежец же, напротив, почти целиком и полностью — именно такой. Исходя из этой логики, именно второй должен считаться лучшим завершителем атак: его главная задача — забивать голы из пределов штрафной, и в этом он игрок топ-класса.

Однако Кейн — более универсальный футболист. Практически не существует способа завершить атаку, который был бы ему недоступен. У него нет какого-то одного фирменного гола — и это скорее достоинство.

Он одинаково уверенно бьёт обеими ногами, отлично играет головой и способен поражать ворота ударами с дальней дистанции. Возможно, Холанн чуть лучше действует на инстинктах в штрафной. Но если говорить о разнообразии и богатстве арсенала при завершении атак, то преимущество остаётся за Гарри.

Игра головой: Эрлинг Холанн

Было ощущение, что первый гол Эрлинга в матче за Норвегию против Бразилии назревал задолго до того, как он состоялся. Мяч двигался по левому флангу, а форвард неторопливо перемещался возле одиннадцатиметровой отметки, словно не проявляя особого интереса к эпизоду.

Но как только Андреас Шельдеруп протолкнул мяч к лицевой линии и стало ясно, что последует навес, Холанн мгновенно включился.

Он сделал три коротких шага, выпрыгнул выше Габриэла — одного из лучших специалистов по игре головой в современном футболе. Бразилец не смог составить ему никакой конкуренции. Норвежец спокойно переправил мяч в сетку. 1:0. Дело сделано.

Этот эпизод очень точно характеризует форварда. При росте 196 сантиметров он обладает выдающейся атлетичностью и безупречно рассчитывает момент для прыжка. С момента перехода в «Манчестер Сити» никто в Англии не забил головой больше мячей, чем он. Кейн тоже хорошо играет на втором этаже, но Холанн в этом компоненте по-настоящему неудержим.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Скорость: Эрлинг Холанн

Стоит отметить, что футболисты далеко не всегда развивают на поле свою максимальную скорость. В футболе гораздо важнее резкие ускорения на коротких отрезках, чем продолжительный бег на предельной скорости.

Скорость Кейна, пожалуй, остаётся его главным недостатком (хотя он и не настолько медлителен, как принято считать). Но Холанн в этом компоненте находится на совершенно другом уровне.

В 2025 году он показал самую высокую скорость рывка в Лиге чемпионов, разогнавшись до 36,9 км/ч, превзойдя по этому показателю даже Ашрафа Хакими и Килиана Мбаппе.

Движение без мяча: Эрлинг Холанн

Трудно представить, чтобы настолько габаритный футболист мог оставаться незаметным. Однако большую часть времени норвежец выглядит удивительно непринуждённо. Его главное мастерство в том, что он словно незаметно дрейфует по полю, выжидая идеальный момент для рывка.

А когда наконец ускоряется и получает хотя бы полшага преимущества над защитником, остановить его зачастую уже невозможно.

Возможно, по отношению к Кейну такое сравнение выглядит немного несправедливым. Но это ещё один пример того, насколько разные функции выполняют эти два нападающих. Англичанин постоянно стремится получать мяч и участвовать в развитии атак.

Эрлинг же смертельно опасен именно без мяча. И, в конце концов, невозможно забивать в среднем один гол за каждые 13 касаний, не будучи настоящим мастером движения без мяча.

Гарри Кейн globallookpress.com

Игра по всему полю: Гарри Кейн

Когда Рой Кин назвал Эрлинга Холанна «игроком уровня Второй лиги», он почти наверняка просто пытался спровоцировать дискуссию. Это произошло во время одного из типичных эфиров Sky Sports после очередного невзрачного матча «Манчестер Сити». Экспертам нужны были громкие темы для обсуждения, а норвежец провёл игру практически без участия в комбинациях.

Кин бросил эту фразу, и какое-то время она неотступно преследовала нападающего. Главная ирония в том, что форвард на самом деле весьма хорош в игре ногами — просто ему не нужно постоянно находиться с мячом.

Кейн же — это «десятка», которой так и не довелось стать «десяткой». Возможно, идеальным тактическим решением было бы использовать его на позиции атакующего полузащитника позади более мобильного центрального нападающего, но, скорее всего, этого мы так и не увидим.

Пока же Гарри остаётся центрфорвардом, который постоянно смещается в глубину. Иногда это действительно раздражает — особенно когда он оказывается слишком далеко от чужих ворот в матчах за сборную Англии.

Да, было одновременно и удивительно, и немного досадно видеть, как при счёте 3:2 в матче с Хорватией на старте турнира он защищал собственную штрафную. Но именно в этом и его сила: он достаточно хорош, чтобы одинаково эффективно выполнять все эти функции.

Лидерские качества: Гарри Кейн

Здесь всё довольно очевидно. Кейн почти сто раз выводил сборную Англии на поле с капитанской повязкой. В «Тоттенхэме» он был вице-капитаном команды (пока капитаном оставался Уго Льорис).

Сам нападающий не раз рассказывал, что многому научился у Уэйна Руни и Дэвида Бекхэма как у лидеров сборной. А на прошлой неделе один из депутатов британского парламента от графства Оксфордшир даже внёс предложение о присвоении ему рыцарского звания.

В последнее время Кейн полностью перенял современную традицию эмоциональных командных собраний прямо на поле перед матчами и в ключевые моменты игры, и, судя по всему, сборная действительно откликается на его слова результатами.

Он без проблем берёт на себя все обязательные интервью, всегда ведёт себя достойно и производит впечатление очень порядочного человека. Если говорить о капитанах, то Гарри — практически образцовый пример.

Холанн, конечно, не избегает внимания публики, но настоящим лидером команды он пока не стал. Хотя Пеп Гвардиола и включил его в число игроков, входящих в «лидерскую группу» «Манчестер Сити», теми же лидерскими качествами, что есть у Кейна, он пока не обладает. Впрочем, время у него ещё есть.