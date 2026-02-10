ESPN рассказывает о наиболее вероятных тренерских перестановках в топ-клубах Европы.

Пристегните ремни: нас ждет безумное лето в крупнейших клубах мира. «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу», вероятно, придется столкнуться с конкурентами в попытке найти новых главных тренеров.

Увольнения Рубена Аморима («Манчестер Юнайтед») и Хаби Алонсо («Реал») в прошлом месяце означают, что на «Олд Траффорд» и «Сантьяго Бернабеу» уже вовсю идут поиски новых тренеров.

Между тем, до конца сезона командами будут руководить Майкл Каррик и Альваро Арбелоа соответственно.

Но, учитывая неопределенность вокруг будущего Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), Арне Слота («Ливерпуль») и Луиса Энрике («Пари Сен-Жермен»), на рынке тренеров этим летом может возникнуть переизбыток элитных кадров. Особенно если Томас Франк («Тоттенхэм») и Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед») продолжат испытывать трудности в ближайшие недели.

Когда сэр Алекс Фергюсон ушел с поста менеджера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, клубу пришлось назначить Дэвида Мойеса из «Эвертона». Всё потому, что «Мадрид» (Карло Анчелотти), «ПСЖ» (Лоран Блан), «Челси» (Жозе Моуринью), «Бавария» (Гвардиола) и «Манчестер Сити» (Мануэль Пеллегрини) действовали куда быстрее.

В этом году намечается чересчур напряженная гонка за лучшими тренерами мира. Этим летом ситуация осложняется чемпионатом мира: контракты ведущих тренеров, включая Карло Анчелотти (Бразилия), Томаса Тухеля (Англия), Дидье Дешама (Франция) и Маурисио Почеттино (США), истекают сразу после турнира.

Прямо сейчас попробуем понять, что ждет клубы на рынке тренеров, а также тех, кому, возможно, придется действовать молниеносно, если действующий наставник решит покинуть команду.

«Манчестер Юнайтед»

Каррик выиграл четыре матча из четырех с тех пор, как 13 января сменил Аморима. Однако бывший полузащитник «Юнайтед», чей единственный самостоятельный тренерский опыт закончился увольнением из «Мидлсбро» прошлым летом, руководит командой лишь до конца сезона.

Майкл Каррик globallookpress.com

Ситуация может измениться, если он продолжит впечатлять результатами. Но «Манчестер Юнайтед» твердо намерен нанять проверенного специалиста, способного вернуть команду в борьбу за титулы Премьер-лиги и Лиги чемпионов, а текущий опыт Каррика при обычном раскладе исключил бы его из числа кандидатов.

Тухель и Анчелотти выделяются как самые сильные варианты. Оба имеют опыт работы в АПЛ с «Челси» (Анчелотти также тренировал «Эвертон»), и оба выигрывали Лигу чемпионов.

Но если «Манчестер Юнайтед» захочет заполучить кого-то из них, им придется действовать быстро, чтобы договориться до старта чемпионата мира в июне, а это может оказаться проблематичным.

По данным источников, «Манчестер Юнайтед» не спешит с назначением, что может сыграть на руку Каррику. Но в какой-то момент руководство «Олд Траффорд» должно сделать выбор и определиться с главной целью.

Наиболее вероятный сценарий: с Карриком подпишут долгосрочный контракт.

«Реал» Мадрид

Арбелоа возглавил первую команду после ухода Алонсо в прошлом месяце. Но будущее бывшего защитника «Мадрида» и «Ливерпуля» будет зависеть от результатов, а они пока не впечатляют.

Наняв Алонсо прошлым летом, «Реал» заполучил одного из самых востребованных молодых тренеров Европы. Но бывший полузащитник «Мадрида», «Баварии» и «Ливерпуля» так и не смог привить команде свою философию. Его уходу также поспособствовали напряженные отношения с Винисиусом Жуниором.

Юрген Клопп globallookpress.com

Работа тренера в «Реале» — это прежде всего управление составом, который напичкан звездами, и победы в Лиге чемпионов. Поэтому не ждите, что после Алонсо клуб наймет еще одного молодого специалиста.

Бывший босс «Ливерпуля» Юрген Клопп долгое время был целью «Реала». Сейчас он занимает должность главы глобального развития футбола в Red Bull. Очевидно, что возвращение к тренерской работе в крупнейшем клубе мира может соблазнить 58-летнего немца.

«Мадрид» также может вернуться к бывшим тренерам — Анчелотти и Зинедину Зидану (оба уже дважды возглавляли команду). Но кто бы ни получил эту работу, это будет звездное имя.

Наиболее вероятный сценарий: попытка назначить Клоппа, но в итоге Зидан снова вернется в «Реал».

«Манчестер Сити»

Гвардиола связан контрактом с «Манчестер Сити» до конца сезона 2026/27, однако в последние месяцы 55-летний специалист постоянно отказывался подтверждать, останется ли он в команде на следующий сезон.

Этим летом исполнится ровно 10 лет, как бывший тренер «Барселоны» и «Баварии» работает в «Манчестер Сити». Пеп уже неоднократно продлевал контракт в моменты, когда многие ожидали его ухода, но в футбольном мире растет уверенность, что этот год может стать для Гвардиолы последним в клубе.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

По данным наших источников, если Гвардиола скажет «прощай», главным претендентом на его место станет тренер «Баварии» и бывший капитан «Ман Сити» Венсан Компани.

Компани обладает идеальной репутацией, прочными отношениями с руководством клуба и отличным резюме в «Баварии».

«Ман Сити» — настолько хорошо организованная структура, что было бы сюрпризом, если бы у них уже не был готов план преемственности.

Венсан Компани globallookpress.com

Хаби Алонсо, тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и бывший наставник «Челси» Энцо Мареска (экс-ассистент Гвардиолы в «Сити»), возможно, тоже входят в список вероятных кандидатов.

Наиболее вероятный сценарий: Гвардиола уходит, и «Сити» делает ставку на Компани.

«Пари Сен-Жермен»

Луис Энрике — пожалуй, единственный тренер в клубном футболе прямо сейчас, кто может поспорить с Гвардиолой за звание лучшего в мире.

Выиграв Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2015 году, он красиво повторил этот успех с «ПСЖ». Луис Энрике построил одну из самых ярких команд последних лет, при этом отказавшись от суперзвезд и внедрив выдающееся поколение молодых игроков.

Луис Энрике globallookpress.com

В прошлом месяце во Франции ходили слухи, что 55-летний специалист не будет продлевать действующий контракт, истекающий в 2027 году, и рассмотрит вариант с продолжением тренерской деятельности в другом месте.

Однако сейчас бывший тренер сборной Испании ведет переговоры о новой сделке в Париже. Клуб пытается ускорить этот процесс, чтобы исключить его из числа претендентов на множество топовых вакансий, которые могут открыться этим летом.

Наиболее вероятный сценарий: Луис Энрике подпишет новый контракт и останется в «ПСЖ».

«Ливерпуль»

У Арне Слота действующий контракт с «Ливерпулем» до конца следующего сезона. Выиграв Премьер-лигу в свой первый же год в качестве преемника Клоппа, он, казалось, надолго обосновался на «Энфилде».

Однако слабые выступления команды в этом сезоне — и это после летней закупки на 450 миллионов фунтов — поставили под угрозу положение 47-летнего специалиста.

Арне Слот globallookpress.com

Взрывные комментарии Мохаммеда Салаха в декабре по поводу его отношений со Слотом стали мощным сигналом напряженности внутри команды. От увольнения бывшего тренера «Фейенорда» спасет только убедительная концовка сезона.

«Ливерпуль» всё еще участвует в Лиге чемпионов и Кубке Англии, но имеет слабые позиции в битве за место в топ-5 Премьер-лиги, особенно после воскресной капитуляции в матче против «Ман Сити».

Если «Ливерпуль» не сможет гарантировать себе место в Лиге чемпионов, Слоту будет крайне сложно удержаться на посту.

Наиболее вероятный сценарий: Слот уходит, а «Ливерпуль» попытается назначить Алонсо, за которым также будет гоняться «Бавария».

«Бавария»

На первый взгляд, «Баварии» не о чем беспокоиться. Главный тренер Венсан Компани ведет клуб ко второму подряд титулу Бундеслиги. Кроме того, его команда является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

В октябре прошлого года 39-летний специалист был вознагражден новым контрактом, который связывает его с «Баварией» до конца сезона 2028/29.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Но все тщательно проработанные планы мюнхенцев могут полететь в мусорную корзину, если Гвардиола покинет «Манчестер Сити».

У Компани есть влиятельные покровители в «Ман Сити», и очевидно, что он вряд ли откажется от шанса вернуться на «Этихад» в качестве главного тренера.

«Бавария» наверняка «поиграет мускулами» и использует свой статус европейского тяжеловеса, чтобы удержать Компани. Но если «Манчестер Сити» позвонит, у чемпионов Германии будут варианты для замены, включая Хаби Алонсо, который успешно провел три года в качестве игрока на «Альянц Арене».

Однако ключевым фактором может стать тайминг. У Алонсо будут и другие поклонники («Ливерпуль» и, возможно, «ПСЖ»), а это значит, что «Баварии» необходим запасной план.

Наиболее вероятный сценарий: Компани уходит в «Ман Сити», а «Бавария» назначает Алонсо.

«Ньюкасл»

Эдди Хау принес «Ньюкаслу» стабильность и успех с момента своего назначения на пост менеджера — именно менеджера, а не просто главного тренера — в ноябре 2021 года.

Эдди Хау globallookpress.com

Но, несмотря на то, что команда под его руководством выиграла трофей, став победителем Кубка лиги, и дважды выходила в Лигу чемпионов, результаты «Ньюкасла» в этом сезоне впервые за время правления Хау вызвали недовольство болельщиков.

Прогресс «Ньюкасла» с момента поглощения Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) в 2021 году застопорился, а повторяющиеся проблемы на трансферном рынке разочаровывают самого Хау.

Поскольку пост в сборной Англии, вероятно, станет вакантным после истечения контракта Тухеля этим летом, в «Ньюкасле» может произойти естественное расставание.

Наиболее вероятный сценарий: Хау уходит в сборную Англии, «Ньюкасл» попробует назначить Тухеля.

«Тоттенхэм»

Томас Франк ведет еженедельную битву за выживание в «Тоттенхэме», несмотря на то, что возглавил команду только прошлым летом.

Франк не смог развить успех Энджа Постекоглу, выигравшего со «шапорами» Лигу Европы. Сейчас «Тоттенхэм» близок к тому, чтобы ввязаться в грязную борьбу за выживание в АПЛ, что может стать реальностью, если в предстоящем матче они проиграют дома «Ньюкаслу».

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Учитывая, что в последние недели болельщики ополчились против Франка, 52-летний специалист, похоже, движется к неизбежному увольнению.

И есть только один тренер, который мог бы умиротворить фанатов и вернуть в клуб чувство единства: нынешний наставник сборной США Маурисио Почеттино.

Наиболее вероятный сценарий: Франка увольняют, Почеттино возвращается в «Тоттенхэм» после чемпионата мира.

«Бенфика»

Работа в «Бенфике», возможно, не входит в категорию самым престижных вакансий, но этим летом она, вероятно, тоже станет значимой.

По некоторым данным, главному тренеру «Бенфики» Жозе Моуринью предложат работу в сборной Португалии. Ожидается, что нынешний тренер португальцев покинет свой сразу после чемпионата мира.

Жозе Моуринью globallookpress.com

И если Моуринью действительно уйдет в сборную, вполне вероятно, что «Бенфику» возглавит Аморим.

Аморим привел заклятых соперников «Бенфики» — «Спортинг» — к двум чемпионским титулам за время своей работы на «Жозе Алваладе». Но также не стоит забывать, что он провел девять лет в качестве игрока в «Бенфике» и пользуется значительной поддержкой среди тех, кто принимает решения в клубе.

Прогнозы и ставки на футбол

Мрачный 14-месячный период Аморима во главе «Манчестер Юнайтед» нанес удар по его репутации одного из лучших молодых тренеров Европы, но у него по-прежнему отличная репутация в Португалии, и «Бенфика» может стать для него маршрутом возвращения в большую игру.

Наиболее вероятный сценарий: Моуринью уходит в сборную Португалии или возвращается в АПЛ, а Аморим занимает пост главного тренера в «Бенфике».