Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

ESPN рассказывает, почему «Манчестер Юнайтед» должен как можно раньше определиться с кандидатурой постоянного главного тренера.

У «Манчестер Юнайтед» нарисовалась серьезная проблема.  Майкла Каррика назначили главным тренером до конца сезона, но после трех побед подряд и полной трансформации атмосферы на «Олд Траффорд», этот «исполняющий обязанности» начинает загонять клуб в угол.

У руководства было окно возможностей, чтобы спокойно решить: кого, зачем и когда назначать на роль постоянного тренера.  Но Каррик, прыгнув выше головы и показав 100-процентный результат, слишком быстро захлопывает это окно.

Боссам «Манчестер Юнайтед», возможно, придется принимать судьбоносное решение гораздо раньше, чем им хотелось бы.

Идеальный сценарий для клуба — дождаться конца сезона, оценить расклады и посмотреть, попадет ли команда в топ-4.  Но это наивно и нереалистично.  Если «Манчестер Юнайтед» действительно хочет вернуться на вершину, новый тренер должен быть на карандаше уже в ближайшие полтора месяца.

Именно поэтому Каррик становится проблемой.  Возможно, приятной проблемой, но всё же проблемой.

Майкл Каррик
Майкл Каррик globallookpress.com

На первый взгляд, после назначения Каррика в прошлом месяце (вслед за увольнением Рубена Аморима после 14 месяцев турбулентности) в клуб царит сплошной позитив.  Обыграв «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Фулхэм», Каррик показал, что команда готова к борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Казалось бы, в кабинетах должны открывать шампанское.  Но столь внушительный эффект спутал все карты в поиске постоянной замены Амориму.  Во многом Каррик справляется со своей работой чересчур хорошо.

Задача Майкла была проста: стабилизировать состав, «успокоить лодку» и вывести «Юнайтед» в еврокубки, пока гендиректор Омар Беррада и спортдиректор Джейсон Уилкокс ищут идеального кандидата.

Беррада и Уилкокс должны определиться с профилем будущего босса — будет это молодой амбициозный тренер или опытный менеджер — и начать переговоры с ним, агентами и нынешним работодателем.

Все эти процессы требуют времени, но если Каррик продолжит прыгать выше головы, а «Юнайтед» — побеждать, призывы назначить его на постоянной основе станут оглушительными.

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Руководству придется выбирать: оставить то, что работает (пусть и с тренером без опыта на топ-уровне), или проявить хладнокровие и полностью исключить кандидатуру Каррика ради погони за элитой вроде Томаса Тухеля или Карло Анчелотти.

И Тухель (сборная Англии), и Анчелотти (сборная Бразилии) связаны контрактами до конца чемпионата мира-2026, как и наставник сборной США Маурисио Почеттино.  Еще один потенциальный кандидат, Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас», тоже будет доступен этим летом.

Но «Манчестер Юнайтед» не может ждать до лета, чтобы начать переговоры с кем-то из них или другими претендентами, у каждого из которых наверняка будут и иные предложения.  Любое промедление со стороны «МЮ» — это риск упустить приоритетную цель.

В то же время любой, кому суждено возглавить «Юнайтед», захочет заранее знать планы клуба на трансферном рынке и иметь право голоса в кадровых вопросах.  Ни один из этих моментов нельзя оставлять до середины июля, когда закончится ЧМ.

Ситуация с Гарри Магуайром — наглядный пример проблемы, на которую следующий тренер захочет повлиять.  Контракт 32-летнего защитника истекает в конце сезона: один тренер может захотеть сохранить опытного защитника, а другой — отпустить его, чтобы дать шанс молодежи вроде Лени Йоро или Эйдена Хэвена.

Да и сам Магуайр, вероятно, захочет знать имя будущего босса, прежде чем решит, оставаться или уходить, если ему предложат новый контракт.

Гарри Магуайр
Гарри Магуайр globallookpress.com

То же самое касается и Кобби Мейну, которого Аморим буквально «заморозил».  В в январе он был в шаге от ухода из «МЮ».  Но при Каррике он вышел в старте во всех трех матчах и снова выглядит ключевым игроком команды.

Селекционный отдел «Юнайтед» может иметь свое мнение по Магуайру и Майну, а по Каземиро решение уже принято — летом бразилец покинет клуб в статусе свободного агента.

Однако тренер в клубе масштаба «МЮ» обязан влиять на облик своей команды.  Да и потенциальные новички захотят знать, к кому они переходят.  Будет ли это адепт схемы 3-4-3, как Аморим, последователь 4-3-3, как Анчелотти, или гибкий тактик вроде Тухеля?  А может, это будет Каррик?

Кобби Мейну
Кобби Мейну globallookpress.com

По данным источников, «Манчестер Юнайтед» попытается подписать Эллиота Андерсона («Ноттингем Форест»), Карлоса Балеба («Брайтон») и Адама Уортона («Кристал Пэлас»), чтобы максимально укрепить центр поля.  Но трудно представить, что кто-то из них выберет «Олд Траффорд», не понимая, кто будет главным тренером.

Ровно десять лет назад, в эти же даты, «Манчестер Сити» объявил, что Пеп Гвардиола возглавит команду летом 2016-го.  Это дало ясность будущим новичкам и позволило принять ключевые решения еще до его приезда.

Майкл Каррик
Майкл Каррик globallookpress.com

«Ливерпуль» пошел другим путем, когда два года назад менял Юргена Клоппа на Арне Слота, подтвердив назначение тренера «Фейенорда» только в середине мая.  Несмотря на успех Слота, выигравшего Премьер-лигу в первый же сезон, столь позднее назначение привело к вялому летнему трансферному окну: «Ливерпуль» упустил главную цель — Мартина Субименди (ушел в «Арсенал») — и ограничился лишь скромным подписанием Федерико Кьезы.

Прогнозы и ставки на футбол

«Манчестер Юнайтед» не может позволить себе столь же непродуктивное лето.  Несмотря на недавнее возрождение при Каррике, у клуба все еще много работы за пределами футбольного поля, и для движения вперед нужна конкретика.  Поэтому им нужно быстро принять волевое решение: либо объявить Каррика постоянным тренером, либо четко дать понять, что он им не будет.

Попытка усидеть на двух стульях и затягивание решения пойдут только во вред.