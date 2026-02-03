ESPN рассказывает, почему «Манчестер Юнайтед» должен как можно раньше определиться с кандидатурой постоянного главного тренера.

У «Манчестер Юнайтед» нарисовалась серьезная проблема. Майкла Каррика назначили главным тренером до конца сезона, но после трех побед подряд и полной трансформации атмосферы на «Олд Траффорд», этот «исполняющий обязанности» начинает загонять клуб в угол.

У руководства было окно возможностей, чтобы спокойно решить: кого, зачем и когда назначать на роль постоянного тренера. Но Каррик, прыгнув выше головы и показав 100-процентный результат, слишком быстро захлопывает это окно.

Боссам «Манчестер Юнайтед», возможно, придется принимать судьбоносное решение гораздо раньше, чем им хотелось бы.

Идеальный сценарий для клуба — дождаться конца сезона, оценить расклады и посмотреть, попадет ли команда в топ-4. Но это наивно и нереалистично. Если «Манчестер Юнайтед» действительно хочет вернуться на вершину, новый тренер должен быть на карандаше уже в ближайшие полтора месяца.

Именно поэтому Каррик становится проблемой. Возможно, приятной проблемой, но всё же проблемой.

На первый взгляд, после назначения Каррика в прошлом месяце (вслед за увольнением Рубена Аморима после 14 месяцев турбулентности) в клуб царит сплошной позитив. Обыграв «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Фулхэм», Каррик показал, что команда готова к борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Казалось бы, в кабинетах должны открывать шампанское. Но столь внушительный эффект спутал все карты в поиске постоянной замены Амориму. Во многом Каррик справляется со своей работой чересчур хорошо.

Задача Майкла была проста: стабилизировать состав, «успокоить лодку» и вывести «Юнайтед» в еврокубки, пока гендиректор Омар Беррада и спортдиректор Джейсон Уилкокс ищут идеального кандидата.

Беррада и Уилкокс должны определиться с профилем будущего босса — будет это молодой амбициозный тренер или опытный менеджер — и начать переговоры с ним, агентами и нынешним работодателем.

Все эти процессы требуют времени, но если Каррик продолжит прыгать выше головы, а «Юнайтед» — побеждать, призывы назначить его на постоянной основе станут оглушительными.

Руководству придется выбирать: оставить то, что работает (пусть и с тренером без опыта на топ-уровне), или проявить хладнокровие и полностью исключить кандидатуру Каррика ради погони за элитой вроде Томаса Тухеля или Карло Анчелотти.

И Тухель (сборная Англии), и Анчелотти (сборная Бразилии) связаны контрактами до конца чемпионата мира-2026, как и наставник сборной США Маурисио Почеттино. Еще один потенциальный кандидат, Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас», тоже будет доступен этим летом.

Но «Манчестер Юнайтед» не может ждать до лета, чтобы начать переговоры с кем-то из них или другими претендентами, у каждого из которых наверняка будут и иные предложения. Любое промедление со стороны «МЮ» — это риск упустить приоритетную цель.

В то же время любой, кому суждено возглавить «Юнайтед», захочет заранее знать планы клуба на трансферном рынке и иметь право голоса в кадровых вопросах. Ни один из этих моментов нельзя оставлять до середины июля, когда закончится ЧМ.

Ситуация с Гарри Магуайром — наглядный пример проблемы, на которую следующий тренер захочет повлиять. Контракт 32-летнего защитника истекает в конце сезона: один тренер может захотеть сохранить опытного защитника, а другой — отпустить его, чтобы дать шанс молодежи вроде Лени Йоро или Эйдена Хэвена.

Да и сам Магуайр, вероятно, захочет знать имя будущего босса, прежде чем решит, оставаться или уходить, если ему предложат новый контракт.

То же самое касается и Кобби Мейну, которого Аморим буквально «заморозил». В в январе он был в шаге от ухода из «МЮ». Но при Каррике он вышел в старте во всех трех матчах и снова выглядит ключевым игроком команды.

Селекционный отдел «Юнайтед» может иметь свое мнение по Магуайру и Майну, а по Каземиро решение уже принято — летом бразилец покинет клуб в статусе свободного агента.

Однако тренер в клубе масштаба «МЮ» обязан влиять на облик своей команды. Да и потенциальные новички захотят знать, к кому они переходят. Будет ли это адепт схемы 3-4-3, как Аморим, последователь 4-3-3, как Анчелотти, или гибкий тактик вроде Тухеля? А может, это будет Каррик?

По данным источников, «Манчестер Юнайтед» попытается подписать Эллиота Андерсона («Ноттингем Форест»), Карлоса Балеба («Брайтон») и Адама Уортона («Кристал Пэлас»), чтобы максимально укрепить центр поля. Но трудно представить, что кто-то из них выберет «Олд Траффорд», не понимая, кто будет главным тренером.

Ровно десять лет назад, в эти же даты, «Манчестер Сити» объявил, что Пеп Гвардиола возглавит команду летом 2016-го. Это дало ясность будущим новичкам и позволило принять ключевые решения еще до его приезда.

«Ливерпуль» пошел другим путем, когда два года назад менял Юргена Клоппа на Арне Слота, подтвердив назначение тренера «Фейенорда» только в середине мая. Несмотря на успех Слота, выигравшего Премьер-лигу в первый же сезон, столь позднее назначение привело к вялому летнему трансферному окну: «Ливерпуль» упустил главную цель — Мартина Субименди (ушел в «Арсенал») — и ограничился лишь скромным подписанием Федерико Кьезы.

«Манчестер Юнайтед» не может позволить себе столь же непродуктивное лето. Несмотря на недавнее возрождение при Каррике, у клуба все еще много работы за пределами футбольного поля, и для движения вперед нужна конкретика. Поэтому им нужно быстро принять волевое решение: либо объявить Каррика постоянным тренером, либо четко дать понять, что он им не будет.

Попытка усидеть на двух стульях и затягивание решения пойдут только во вред.