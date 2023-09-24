5 самых ярких побед Василия Ломаченко

За свою карьеру Ломаченко побил Линареса, Ригондо и других топовых боксеров

1. Василий Ломаченко против Хосе Луиса Рамиреса

Бой в декабре 2013-го против Хосе Рамиреса стал для украинского легковеса дебютным в профессиональной карьере. Мексиканец в той встрече с ходу завладел инициативой и пытался работать первым номером.

Василий, в свою очередь, грамотно встречал Рамиреса апперкотами и не стеснялся зарубиться с ним на ближней дистанции в клинче. Бой был очень конкурентным. Мексиканец явно не собирался сдаваться и постоянно шел вперед.

Однако чрезмерная активность и постоянный прессинг сыграли с Рамиресом в тот вечер злую шутку. При очередной серии разменов на ближней дистанции Хосе так увлекся атакой, что полностью забыл про блок.

В четвертом раунде Ломаченко коротким левым хуком попал мексиканцу прямо в печень, отправив его на настил. Рамирес был уже не в состоянии продолжить поединок, а Василий дебютировал на профессиональном ринге с яркой досрочной победы.

2. Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо

Василий Ломаченко — Гильермо Ригондо /Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux (28.10.17), 1080i

Поединок против Ригондо состоялся 9 декабря 2017 года. Тогда кубинский боксер шел на серии из 17-ти побед без единого поражения в профессиональной карьере. Казалось, что экс-чемпион мира по нескольким версиям станет для Ломаченко настоящим кошмаром.

Гильермо понимал, чем может закончиться рубка с Василием на ближней дистанции. В связи с этим кубинец выбрал очень аккуратную тактику, пытаясь заходить с ударами издалека.

Со временем украинец начал перебивать более опытного соперника практически во всех эпизодах. К концу четвертого раунда преимущество Ломаченко было уже слишком солидным. Порой, Ригондо стоял на месте и только и делал, что принимал на себя удары.

К концу шестого раунда арсенал кубинца полностью исчерпал себя. У него практически ничего не получалось, и в перерыве Гильермо вместе со своей командой принял решение отказаться от поединка.

Таким образом, Василий одержал победу техническим нокаутом, нанеся именитому оппоненту первое поражение в карьере. В тот вечер Ломаченко в четвертый раз кряду защитил титул чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBO.

3. Василий Ломаченко против Хорхе Линареса

Хорхе Линарес против Василия Ломаченко globallookpress.com

В мае 2018-го Василию предстояло пройти проверку на прочность против еще одного именитого боксера. Следующим соперником украинца стал чемпион мира по версии WBA Super Хорхе Линарес.

Их поединок получился максимально жестким и бескомпромиссным. Бойцы поочередно наносили друг по другу тяжелейшие попадания. У Василия было солидное преимущество в скорости.

Однако он проигрывал Линаресу в плане ударной мощи и габаритов. Венесуэлец в отличие от Василия не форсировал события. Хорхе выжидал ошибки оппонента и в шестом раунде правым кроссом отправил украинца на настил.

Василий сумел оправиться от нокдауна, после чего перестал так агрессивно идти вперед. Более грамотный и тактический бокс принес свои дивиденды. По истечении экватора поединка Ломаченко стал попадать по сопернику гораздо чаще.

В десятом раунде физические кондиции Хорхе практически сошли на нет. Венесуэлец все чаще застаивался на ногах. Ближе к концу раунда Ломаченко своим фирменным ударом левой в печень сбил с ног очередного соперника.

Прийти в себя Хорхе так и не смог. Поединок был остановлен, а Василий пополнил свою коллекцию поясом по версии WBA Super.

4. Василий Ломаченко против Энтони Кролла

Василий Ломаченко VS Энтони Кролла полный бой / Vasiliy Lomachenko VS Anthony Crolla full fight

12 апреля 2019 года очередным соперником на пути двойного чемпиона мира стал Энтони Кролла. После двух поражений кряду от Хорхе Линареса британец сумел выйти на серию из трех выигранных поединков и завоевать статус обязательного претендента на титулы по линиям WBO и WBA Super.

Но такого сопротивления, как венесуэлец, Энтони оказать Ломаченко не смог. Британец сразу отдал инициативу противнику и был зажат у канатов уже в первом раунде. После перерыва Кролла продолжил бегать по рингу.

Британец практически не наносил ударов и лишь изредка пытался сбить темп противостояния своим джебом. В конце третьего раунда украинец начал забивать соперника в углу, после чего судья зафиксировал стоячий нокдаун.

Энтони сумел дожить до конца отрезка, но практически в начале следующей трехминутки Ломаченко отправил его в нокаут правым боковым в голову.

5. Василий Ломаченко против Ричарда Комми

Василий Ломаченко и Ричард Комми globallookpress.com

После поражения от Теофимо Лопеса Ломаченко лишился всех поясов, и ему пришлось заново доказывать свое право на титулы. Чтобы получить бой за статус претендента необходимо было побеждать Ричарда Комми.

Их поединок состоялся в декабре 2021 года, и на тот момент ганский боксер был далек от своей пиковой формы. Болельщики в ринге увидели настоящее избиение африканского бойца.

Ломаченко доминировал над Комми абсолютно на любой дистанции. Казалось, что если Василий приложит чуть больше усилий, то обязательно финиширует соперника. В седьмом раунде африканец пропустил тяжелейшее попадание в голову, но удивительным образом сумел подняться на ноги и продолжить поединок.

Ричард хоть проигрывал бой в одностороннем порядке, однако его стойкости могли позавидовать многие. Африканец, продемонстрировав невероятный характер, все-таки продержался до финального свистка.

Судьи единогласно отдали победу Василию, показав на карточках счет 117-110 и 119-108 (дважды). Тогда Ломаченко выиграл очень важный для себя бой, после которого получил право сразиться в претендентском поединке с Джамейном Ортисом.