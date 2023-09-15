5 лучших нокаутеров в боксе в 21 веке

Уайлдер, Бетербиев и другие являются лучшими панчерами в 21-м столетии

1. Наоя Иноуэ

Ранее Наоя был абсолютным чемпионом мира в легчайшем дивизионе. Он сносил одного соперника за другим и со временем решил подняться на категорию выше. Во втором легчайшем весе японец также продолжает доминировать над всеми остальными.

Большинство своих поединков Иноуэ заканчивает досрочно. Сейчас он идет на серии из семи побед нокаутами кряду. Для столь негабаритного боксера японец обладает невероятно сильным невероятным ударом.

Всего за карьеру у Наоя 25 поединков. В каждом из них он выиграл, и при этом удосрочил 22 противника. В 21-м еще веке ни у кого не еще не было настолько запредельных показателей в весе до 55 кг.

У японца 88% боев в карьере заканчивались нокаутами в его пользу. В ближайшее время эта цифра будет только улучшаться. Во втором легчайшем весе у Иноуэ просто нет достойных конкурентов.

Он легко завоевал титулы по версиям WBC и WBO, и плавно идет к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в еще одном дивизионе.

2. Джарон Эннис

Jaron Ennis vs Roiman Villa FULL FIGHT HIGHLIGHTS | BOXING FIGHT HD

Из всех действующих рейтинговых бойцов в полусреднем весе у Джарона Энниса наилучшая статистика по соотношению досрочных побед. Американец провел на профессиональном ринге 31 поединок.

В каждом из них он победил, причем 28 раз сделал это досрочно. У Энниса 90% выигранных боев нокаутами. Такие звезды, как Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер и даже нынешний абсолютный чемпион полусреднего веса Теренс Кроуфорд далеко позади Джарона.

В своем последнем поединке Эннис вновь напомнил всем о своей внушительной нокаутирующей мощи. 8 июля этого года в битве за временный титул по версии IBF американец удосрочил в десятом раунде Роймана Вилью.

Многие эксперты называют Джарона следующим абсолютным чемпионом в полусреднем весе. В нем видят не только преемника Кроуфорда, но и того боксера, который сможет нанести Теренсу первое поражение в карьере.

3. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

Деонтей Уайлдер — самый невероятный панчер в истории тяжелого дивизиона. Он уже давно побил все рекорды и закрепил за собой репутацию настоящего убийцы. «Бронзовый бомбардировщик» выступает на профессиональном ринге с 2008 года.

Самые массивные и крепкие тяжеловесы выглядели максимально потерянными, когда выходили на поединок против Уайлдера. В 20-ти первых боях поединках американец 13 соперников финишировал в стартовом раунде.

Даже такие мастодонты как Леннокс Льюис, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд в свои лучшие годы не демонстрировали настолько ярких выступлений.

Серия нокаутов Уайлдера продолжалась на протяжении 32-х поединков кряду, пока в январе 2015-го на его пути не встал тогдашний чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Бермейн Стиверн.

За 12 раундов канадец принял на себя бесчисленное количество ударов. В некоторых эпизодах он был на грани от поражения, но все-таки сумел дожить до судейского решения.

Уайлдер стал чемпионом мира, а в реванше разобрался с Бермейном уже в первом раунде. Вторым бойцом, кого не смог удосрочить «бронзовый бомбардировщик», стал Тайсон Фьюри.

Их первый поединок завершился вничью, а вот в двух последующих боях победы праздновал «цыганский король». Неудачи в противостояниях с британцем лишь немного подпортили статистику Деонтея.

В 46-ти поединках Уайлдер одержал 43 победы и 42 из них были досрочными. За карьеру у Деонтея 91% боев закончились нокаутами в его пользу.

4. Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис (справа) globallookpress.com

Дэвис за годы своих выступлений не зря получил прозвище «Танк». Таких панчеров в истории легкого дивизиона не было никогда. Джервонта может финишировать с одного удара абсолютно любого соперника.

Юношеские годы карьеры американца проходили в полулегком дивизионе. После десяти побед кряду «Танк» решил подняться на дивизион выше. Во втором полулегком весе все 12 его поединков закончились нокаутами.

В четырех из них Джервонта и вовсе выиграл в первом раунде. В январе 2017-го Дэвис стал чемпионом мира по версии IBF. Спустя полтора, года его коллекцию пополнил пояс WBA Super.

После двух удачных защит «Танк» принял решение подняться еще выше и перешел в легкий дивизион. На этом феерия нокаутов американца не закончилась. В дебютном бою в новом дивизионе он в 12-м раунде удосрочил Юриоркиса Гамбоа и завоевал титул регулярного чемпиона по версии WBA.

Одним из немногих, кто сумел продержаться против Дэвиса всю дистанцию, стал Исак Крус. В декабре 2021-го техничный мексиканец дал Джервонте очень конкурентный поединок, но проиграл решением.

Всего у «Танка» 29 побед в 29-ти боях и 27 из них были нокаутами. Его процент досрочных побед еще выше, чем у Уайлдера и равен 93%. Последним, кто пострадал от тяжелой руки Джервонты, — звездный легковес Райан Гарсия.

В апреле 2023-го «Танк» отправил в нокаут своего соотечественника мощным ударом в печень в седьмом раунде.

5. Артур Бетербиев

FIGHT OF THE YEAR?! Artur Beterbiev v Anthony Yarde deliver war! | Full Fight Replay | Boxing

Артур Бетербиев, несмотря на возраст в 38 лет, провел на профессиональном ринге не так уж и много поединков. У него 19 побед в 19-ти боях, и сейчас канадский боксер российского происхождения является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO.

Бетербиев считается обладателем уникального достижения. Все 19 поединков с его участием закончились досрочно в его пользу. Если на начальных этапах карьеры уровень оппозиции был не самый высокий, то в последние годы он дрался с настоящими монстрами дивизиона.

В октябре 2018-го Артур в рамках первой защиты титула IBF разбил за 4 раунда непобежденного на тот момент Каллума Джонсона. Следующей целью дагестанского боксера стал именитый Александр Гвоздик.

Бетербиев нокаутировал украинца в десятом раунде и пополнил свою коллекцию еще одним поясом (WBC). В погоне за третьим титулом Артур в июне прошлого года финишировал во втором раунде Джо Смита.

Последний поединок россиянина против Энтони Ярда получился самым трудным в его карьере. До восьмого раунда британец выигрывал бой по очкам. Однако мощная серия от Артура изменила абсолютно все.

В восьмом раунде Ярд оказался сильно потрясен, после чего поединок был остановлен — очередной успех Бетербиева техническим нокаутом и продолжение невероятной серии из досрочных побед с показателем в 100%.