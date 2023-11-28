Бенавидеса не остановить. Дэвид нокаутировал Андраде и назвал «Канело» трусом

В ночь с 25 на 26 ноября Дэвид Бенавидес защитил титул временного чемпиона мира боксу во втором среднем весе по версии WBC

Бенавидес и Андраде устроили бой года

Перед очным боем Дэвид и Деметриус предстали в качестве непобежденных боксеров. Бенавидес — восходящая звезда второго среднего дивизиона с перспективами на все пояса. Его оппонент — опытный ветеран и бывший чемпион мира в весе до 72,6 кг.

35-летний американец большую часть своей карьеры провел именно в среднем весе. В дивизионе Бенавидеса на его счету только один поединок против Дэймонда Николсона, которого удалось победить по очкам.

Впрочем, менее габаритный ветеран не стеснялся действовать с физически более сильным соперником на встречных курсах. В 1-2 раундах Андраде полностью копировал стиль Бенавидеса.

Он пытался прессинговать, взрывался мощными сериями и постоянно был в движении. За счет большей активности стартовые отрезки ушли в копилку Деметриуса. Но со временем его оппоненту все-таки удалось перехватить инициативу.

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Начиная с третьего раунда, Бенавидес включил режим берсерка, нанося по противнику тяжелейшие попадания. Большую часть времени Андраде приходилось думать об обороне. Впрочем, свои моменты для атак ветеран все же находил.

Периодически ему удавалось сбавить темп встречи многоударными комбинациями. Бенавидес, некоторое время поработав вторым номером, вновь пошел вперед. В следующих двух отрезках ему удалось по разу отправить противника на настил.

Андраде пропускал болезненные удары, но продолжал драться. От безысходности Деметриус сближался с Бенавидесом, пытаясь зарубиться. Выглядело это довольно эффектно, но из ряда разменов победителем вышел именно Дэвид.

Все шло к нокауту со стороны Бенавидеса. По окончании шестого раунда судья подошел в угол Андраде и его команда заявила о том, что снимает своего бойца с поединка.

Таким образом, Дэвид Бенавидес одержал победу техническим нокаутом и сохранил пояс временного чемпиона WBC.

Пришло время драться с «Канело»

Дэвид Бенавидес (справа) globallookpress.com

Сразу же после окончания поединка Бенавидес сделал громкое заявление. В очередной раз непобежденный американец призвал обладателя всех титулов в их дивизионе Сауля Альвареса принять его вызов:

Дэвид Бенавидес Временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC Я лучше «Канело», я самый сильный боксер во втором среднем весе. Он просто трус. Альварес может сколько угодно бегать от меня, но однажды ему придется встретится со мной. И тогда я буду готов

Свой прошедший поединок против Андраде Бенавидес посчитал крайне легким. Временный чемпион WBC заявил, что ожидал в ринге от своего оппонента гораздо большего. В нынешних реалиях 35-летний Деметриус просто не конкурент для таких парней.

У Дэвида во втором среднем весе остался только один соперник — Сауль Альварес. Ранее Бенавидес легко прошел бывшего чемпиона мира в этом дивизионе Калеба Планта, выиграв у него единогласным решением судей.

Получается, драться ему больше не с кем. Он первый в рейтинге, никому не проигрывал и очень уверенно прошел в двух последних боях бывших чемпионов мира. Более достойных претендентов на все пояса сейчас просто нет.

И со спортивной, и с коммерческой точек зрения бой «Канело» против Бенавидеса является самым громким во втором среднем весе. Болельщики по всему миру давно хотят узнать, кто сильнее: именитый чемпион или восходящая звезда.

Единственный, кто против этого боя, — это сам Сауль Альварес. Он должен был подраться с Бенавидесом еще в сентябре, но в итоге выбрал проходной поединок против Чарло.

Альварес до последнего будет убегать от Бенавидеса

Сауль Альварес globallookpress.com

Каждый чемпион, включая «Канело», хочет, как можно дольше оставаться на вершине. Именно по этой причине многие обладатели титулов выбирают себе более слабых соперников, и Альварес тоже не исключение.

Недавняя оппозиция Сауля — Джермелл Чарло, Джон Райдер, Геннадий Головкин. Последний соперник и вовсе выходил против него после полуторагодовалого простоя в связи с травмой руки.

Так что разгромная победа по очкам над Чарло не является выдающимся результатом. Тот же Райдер — боксер, которому постоянно что-то не хватает для статуса топа. Но и 40-летнего Головкина уже нельзя назвать угрозой для «Канело» — их противостояние имело смысл 3-4 года назад.

А вот поединков против прямых конкурентов в дивизионе у мексиканца не было давно. Последним таким для Альвареса был Калеб Плант, которого недавно побил Бенавидес.

Так что опасение Дэвида, как соперника, со стороны Альвареса совершенно понятно. Бенавидес единственный, кто способен побить «Канело». Во многих аспектах он уже сейчас превосходит абсолютного чемпиона мира.

У него 84% досрочных побед в карьере — рекордный показатель во втором среднем весе за последние 10 лет. Плюс ко всему, Бенавидес тот боксер, который не позволит драться Саулю в его привычном стиле.

«Канело» не любит, когда ему диктуют условия. Как раз, именно это и показал его неудачный бой против Дмитрия Бивола. В плане работоспособности, физических кондиций и нокаутирующей мощи Бенавидесу просто нет равных.

Он вполне мог бы успешно драться даже в полутяжелом весе. Единственное, чего не отнять у «Канело» — его невероятный опыт. Все-таки за плечами у мексиканца бой с Флойдом Мейвезером, трилогия с Геннадием Головкином, поединки с Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом.

На правах суперзвезды в некоторых случаях Альварес может диктовать условия, с кем ему выходить на ринг, а с кем нет. Он до последнего будет избегать боя с Бенавидесом, однако рано или поздно перед ним поставят выбор: либо поединок с обязательным претендентом, либо лишение всех поясов.

Так что встретиться в ринге с Дэвидом «Канело» все же придется. Возможно, это произойдет уже в следующем году.