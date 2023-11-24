5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году

Дюбуа, Валлин, Фьюри и другие стали участниками самых скандальных боев этого года

1. Джордж Камбосос против Макси Хьюза

22 июля в легком весе состоялся претендентский поединок по версии IBF между Джорджем Камбососом и Макси Хьюзом. Бывший чемпион мира этого дивизиона по трем версиям считался серьезным фаворитом.

Однако с первых минут Хьюз дал понять, что легкой прогулки его именитому сопернику не светит. Британец довольно жестко встречал Джорджа хуками на ближней дистанции и постоянно был активен.

Начало явно было за Макси, но ближе к середине поединка ход противостояния выровнялся. Правда, в концовке Камбосос функционально просел и выглядел отличным спарринг-снарядом для британца.

В чемпионских отрезках Джордж не то, чтобы выживал, но довольно много времени находился в защите. По мнению болельщиков, Хьюз сделал достаточно для победы. Однако решение судей было полностью противоположным.

Единогласным вердиктом победу в поединке одержал Джордж Камбосос. Глядя на текущую форму австралийца, его успех выглядит крайне спорным. Складывается впечатление, что судьи серьезно помогли бывшему чемпиону мира.

2. Мурат Гассиев против Отто Валлина

Отто Валлин globallookpress.com

Противостояние между топовыми тяжеловесами Гассивым и Валлиным состоялось 30 сентября. Как и ожидалось, скандинав дал Мурату крайне непростой бой. Россиянин был активен в стартовых раундах, но ближе к середине поединка пару раз побывал в стоячем нокдауне.

Валлин довольно много времени провел в качестве второго номера, но его контрпанчи регулярно доходили до цели, нанося оппоненту серьезный урон. Первая половина боя без каких-либо вопросов ушла в актив россиянина.

Но вот далее настало время Отто. Скандинав выглядел крайне агрессивным, и порой его чрезмерное стремление заставляло Мурата отступать назад. В целом, поединок получился очень близким и победу можно было отдать любому бойцу.

Так и получилось, что мнение судей разделилось, но цифры на их карточках показались очень странными. Первый рефери отдал бой россиянину, показав счет 117:111 — выглядит, как уверенная победа Гассиева.

А двое других выставили 115:113 в пользу Валлина — трудовой успех шведа. Если бы цифры оказались примерно одинаковыми и победа раздельным решением одного из бойцов, то никаких вопросов не было.

Однако расхождения получились слишком большими. Отсюда возникают сомнения в высокой квалификации судей.

3. Александр Усик против Даниэля Дюбуа

Полный бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

26 августа Александр Усик проводил очередную защиту трех чемпионских поясов тяжелом весе против Даниэля Дюбуа. Явное преимущество украинского боксера было видно уже с первых минут поединка.

Александр, как всегда, выглядел очень подвижным и не давал сопернику ни единого шанса сильно попасть по себе. Звездный час Дюбуа настал в пятом раунде, когда он пробил плотным ударом в область резинки шорт и Усик упал на канвас.

Рефери увидел у британца попадание в область паха, вследствие чего дал Александру на восстановлении почти 5 минут. Украинец поднялся на ноги и продолжил прессинговать соперника.

В восьмом раунде Дюбуа сам побывал в нокдауне. В следующем отрезке британец вновь оказался на канвасе и продолжить встречу уже не смог. Тем не менее, после поединка Даниэль вместе со своим промоутером Фрэнком Уорреном подали апелляцию.

По их мнению, в пятом раунде случился прямой нокаут. Дюбуа и его команда пытались максимум выжать из того эпизода, потому что британец проиграл поединок в одностороннем порядке и кроме эпизода с ударом ниже пояса в ринге ничего не продемонстрировал.

4. Василий Ломаченко против Девина Хэйни

Девин Хэйни против Василия Ломаченко globallookpress.com

Долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с участием Хэйни и Ломаченко состоялся 20 мая. Перед боем Девин давал слишком много огненных интервью, в которых публично заявлял о своей легкой победе.

Но на деле все получилось совершенно по-другому. Американец сильно нервничал и казался в ринге сам не свой. В ряде разменов Ломаченко выглядел гораздо предпочтительнее.

Единственное, что получалось у Хэйни — это отстреливаться джебом с дальней дистанции. Несколько раз за поединок обладатель всех титулов был зажат у канатов. Серьезно потрясти Девина Василию так и не удалось.

Однако по общему количеству точных ударов украинец перебил своего более молодого оппонента: 124 на 105 в пользу украинца. И все же, по мнению судей, этого оказалось недостаточно для того, чтобы одержать победу.

Все 3 рефери, показав счет 116:112 и 115:113 (дважды), единогласно отдали поединок американцу. Но глядя на то, как в нескольких раундах Хэйни избегал открытой драки, складывается впечатление, что очередную победу он не заслужил.

5. Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну

Tyson Fury vs Francis Ngannou Full Fight HD

В успех Фрэнсиса в противостоянии с непобежденным Тайсоном Фьюри мало кто верил. Однако экс-чемпион UFC в тяжелом весе в ночь 28 на 29 октября на турнире в Саудовской Аравии устроил настоящее шоу.

Камерунец превзошел ожидания всех болельщиков и экспертов, показав относительно самого себя очень хороший уровень бокса. Он грамотно перекрывался от ударов Фьюри, довольно точно атаковал сам и даже сумел отправить именитого «цыганского короля» в нокдаун в третьем раунде.

Фьюри вышел на этот поединок просто в ужасной форме. Сложилось впечатление, что он совершенно не готовился к этому бою. Тайсон ни в одном эпизоде не продемонстрировала своего фирменного прессинга.

Но больше всего удивил тот факт, что многие попадания Фрэнсиса британец просто съедал лицом. По ряду точных ударов Нганну явно превзошел «цыганского короля». Все шло к самой главной сенсации нынешнего столетия.

Но судьи спасли от поражения Фьюри, присудив ему победу раздельным решением. По статистике Нганну превзошел Тайсона и заслужил победу гораздо больше.