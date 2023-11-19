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    5 громких боксерских боев, сорвавшихся в 2023 году

    Этих боксерских боев в 2023-м ждал весь мир, но они так и не состоялись

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    Тайсон Фьюри и Александр Усик
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    Тайсон Фьюри и Александр Усик
    Чарло, Джошуа и другие стали виновниками срыва громких поединков в текущем году

    1. Артур Бетербиев против Каллума Смита

    У непобежденного Артур Бетербиева на август этого года была запланирована очередная защита трех титулов полутяжелом весе против восходящей британской звезды Каллума Смита.

    Известный промоутер Эдди Хирн постоянно продвигает к поясам своих соотечественников. В Каллуме он увидел того боксера, который способен нанести россиянину первое поражение в карьере.

    К поединку с Бетербиевым британец подошел на серии из двух побед нокаутами. У Смита перед россиянином есть преимущество в росте и размахе рук, скорости и кардио. Так что легкой прогулкой для Артура он точно бы не стал.

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    • Впрочем, еще в июне команда Бетербиева заявила о том, что боя не будет. Причиной тому стало повреждение зуба, полученное россиянином во время спаррингов. Как сообщил сам Бетербиев, врач запретил ему выходить на ринг в течение в течении нескольких месяцев.

    В итоге поединок пришлось отложить практически на полгода — боксеры подерутся друг с другом 13 января на турнире в Канаде.

    2. Джермелл Чарло против Тима Цзю

    Джермелл Чарло
    globallookpress.com

    Джермелл должен был защищать все свои пояса в первом среднем весе против Тима Цзю еще в январе этого года. Перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира австралиец набрал хорошую форму.

    У него были неплохие шансы на успех, однако желанный бой с Чарло так и не состоялся. Во время тренировочного процесса американец сломал руку и за 3 недели до начала турнира снялся с поединка.

    Встречу пришлось отменить, а Цзю был вынужден искать нового соперника. В марте Тим подрался за временный пояс WBO с Тони Харрисоном и победил его техническим нокаутом. Вместо томительного ожидания возвращения Чарло Цзю принял решение продолжить драться.

    18 июня ему потребовалось менее трех минут, чтобы разбить Карлоса Окампо. К концу лета от Джермелл уже полностью восстановился от травмы, но еще раз организовывать поединок с австралийцем не захотел.

    Вместо этого он поднялся на 2 дивизиона выше ради денежного боя с «Канело», которому проиграл без какой-либо борьбы. Но из-за нежелания проводить защиту поясов с Цзю WBO приняла решение лишить Чарло титула.

    На октябрьский поединок с Брайаном Мендосой Тим выходил в статусе полноценного чемпиона. После победы единогласным решением судей австралиец вновь бросил вызов Джермеллу.

    Теперь уже экс-обладателю всех титулов в первом среднем весе просто некуда деваться. И в следующем году долгожданный поединок Чарло с Цзю обязательно состоится.

    3. Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера

    Деонтей Уайлдер
    globallookpress.com

    Поединок двух бывших чемпионов мира в тяжелом весе мог стать одним из самых ярких в истории этого дивизиона. На протяжении последних нескольких месяцев Деонтей Уайлдер активно искал себе соперника, но так и не мог ни с кем договориться.

    У него был вариант подраться с Руисом, но больше всего «бронзовый бомбардировщик» хотел провести встречу именно с Джошуа. Однако сам «Эй-Джей» явно не горел желанием сойтись в ринге с едва ли не лучшим панчером в истории тяжелого веса.

    Вместо громкого боя Энтони выбрал противостояния с середняками в лице Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. Британец настолько боялся упасть в нокаут, что отказался от гонорара в 50 млн. долларов за поединок с Уайлдером.

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    • Команда «бронзового бомбардировщика» предлагала устроить бой в декабре. Но представители Джошуа заявили, что «Эй-Джею» просто не хватит времени на подготовку. Еще более нелепым после таких слов то со стороны Энтони было принято решение все-таки провести бой в декабре против другого соперника — Отто Валлина.

    Такой поступок в очередной раз подтверждает нежелание Джошуа драться с топовыми боксерами. Сейчас британец гроза середняков, но не более. Впрочем, Валлина нельзя назвать легким соперником.

    Он, конечно, уступает в классе Уайлдеру, однако в свое время скандинав дал конкурентный бой Фьюри, а недавно еще и победил Мурата Гассиева. Выиграть у Валлина также легко, как и у Хелениуса, у Джошуа вряд ли получится.

    4. Александр Усик против Тайсона Фьюри

    🥊💥 Tyson Fury & Oleksandr Usyk face off! #FuryNgannou 🇸🇦

    Затянувшиеся переговоры Усика и Фьюри о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе длятся уже 2 года. Казалось, что зимой боксеры обязательно подпишут контракт на бой.

    Промоутеры предоставили обеим сторонам удобные сроки для проведения поединка — конец апреля. К этой дате и Фьюри, и Усик однозначно успели бы провести полноценные тренировочные лагери.

    Но скверный характер и высокомерие «цыганского короля» в очередной раз сказали свое слово. Британец устроил скандал по поводу разделения гонораров за поединок и в итоге встреча отменилась.

    Далее у Тайсона был вариант провести защиту титула WBC против Чжилэя или Руиса, но он отказался вести переговоры с кем-либо из этой пары. Зато Фьюри очень быстро согласился на выставочный поединок в октябре против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

    «Цыганский король» вышел на ринг просто в ужасной форме. Он упал в нокдаун и едва не проиграл. Победить Нганну Тайсону удалось лишь раздельным решением. Впрочем, своей главной цели британец все-таки добился — заработал 62 млн. долларов.

    После завершения той битвы Фьюри дал свое согласие на поединок с Усиком. Если ничего не сорвется, то Александр встретится с Тайсоном 17 февраля.

    5. Реванш Теренса Кроуфорда против Эррола Спенса

    Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд
    globallookpress.com

    Переговоры о поединке Кроуфорда и Спенса проходили довольно трудно, но боксеры все-таки вышли на ринг в конце июля этого года. Тем не менее, конкурентного боя так и не получилось. Теренс был гораздо сильнее своего соперника.

    Одностороннее избиение Спенса продолжалось до девятого раунда, пока судья не остановил поединок и не присудил победу Кроуфорду техническим нокаутом. Теренс забрал все пояса Эррола и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

    Изначально в контракте на этот поединок была прописана опция обязательного реванша. После поражения в команде Спенса высказались о том, чтобы провести ответную встречу до конца этого года.

    Новоиспеченный обладатель всех титулов забыл про пункт об обязательном реванше. Летом он начал вести переговоры о поединке со следующим соперником в полусреднем весе Джароном Эннисом.

    Такой ход развития событий явно не понравился представителям Спенса. IBF приняла во внимание жалобы со стороны Эррола и лишила Кроуфорда чемпионского пояса за отказ в реванше.

    Теренсу все-таки придется встретиться со Спенсом еще раз. Они точно не подерутся до конца года и вопрос о дате ответной встречи до сих пор остается открытым.

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