Бой с Фьюри — это только начало. Нганну заинтересовал Джошуа и других топовых боксеров

После поединка с Тайсоном к «Хищнику» выстраиваются в очередь все звездные боксеры-тяжеловесы

Поражение от Фьюри принесло Нганну немыслимую популярность

Победа Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну была ожидаемым результатом, но то, как сложился их поединок, удивило абсолютно весь мир. «Цыганский король» был сам не свой и не показал даже половину своих возможностей.

Зато Фрэнсис продемонстрировал просто невероятную форму. Он ни в чем не уступал именитому британцу, а в ряде эпизодов даже превзошел его. Плюс ко всему, камерунец едва не испортил Фьюри статистику, отправив его в нокдаун уже в третьем раунде.

Поражение раздельным решением судей от самого Тайсона стало для Нганну настоящим трамплином. На некоторое время он превратился в самого популярного человека в мире боевых искусств.

Многие эксперты, как и сам Фрэнсис, считают, что его ограбили в этом бою. Тем не менее, Нганну в отличие от Тайсона удостоился похвалы и множества аплодисментов. «Хищник» закрепил за собой статус народного чемпиона и самого опасного человека на планете.

Получается, уход Фрэнсиса из UFC в начале этого года оказался полностью оправданным. Он не только заработал большое количество денег, но и доказал всему миру, что бойцы ММА в ринге способны на многое.

Теперь к Фрэнсису выстраиваются в очередь все звездные боксеры, чтобы проверить свои силы в поединке с ним. Бой с Фьюри — лишь начало карьеры на ринге. Через несколько дней после поединка с «цыганским королем», Нганну сообщил, что ему уже поступило несколько предложений.

Брать долгий отдых Фрэнсис явно не намерен. Он планирует провести в следующем году 3 поединка, и первый из них, по словам камерунца, пройдет уже в марте 2024-го.

Джошуа — главный кандидат на бой с Нганну

Энтони Джошуа globallookpress.com

Промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Энтони Джошуа, сообщил о желании бывшего чемпиона мира подраться с Фрэнсисом уже в ближайшее время. «Эй-Джей» изначально должен был встретиться с Уайлдером, но этого поединка он не хочет больше всего.

Психологические проблемы и неуверенность себе не позволяют Джошуа выходить на ринг против реальных претендентов за пояса. В нынешних реалиях Энтони готов драться либо с середняками, либо с новичками вроде Нганну.

После прошедшего боя с Фьюри Фрэнсиса едва ли можно назвать легким соперником. Впрочем, по ряду причин поединок с камерунцем для Энтони является наиболее выгодным вариантом, чем бой с тем же Уайлдером или Хрговичем.

Любой результат в плане продвижения к поясам никак не скажется на Джошуа, потому что Нганну нет в боксерских рейтингах. Тем не менее, очная встреча является не только возможностью заработать большие деньги.

Для «Эй-Джея» такой поединок станет своеобразной тренировкой перед противостояниями с прямыми конкурентами. Уже сейчас интерес к данному противостоянию подогревает промоутер Джошуа.

Хирн утверждает, что Энтони хватит трех раундов, чтобы нокаутировать Нганну. Команда Фрэнсиса никак не отреагировала на эту провокацию. В ринге говорить за «Хищника» будут его кулаки, и от этого бой с Джошуа только интереснее.

Уайлдер согласен драться с Фрэнсисом даже по ММА

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

Помимо «Эй-Джея» проверить свои силы в бою с Нганну согласен и бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Американец связывался с Френсисом по поводу поединка еще летом. У Уайлдера, как и у Джошуа, до сих пор нет соперника.

«Эй-Джей» отказался от боя с ним, а переговоры с Энди Руисом зашли в тупик. Если учесть, что «бронзовый бомбардировщик» зачистил практически весь тяжелый дивизион, то драться с проходными середняками вроде того же Роберта Хелениуса смысла больше нет.

Бой с Нганну выглядит единственным вариантом в ближайшее время для Деонтея. Однако на одном поединке команда американца ограничиваться не собирается. Первый бой должен пройти на ринге в формате десяти раундов.

А вот ответная встреча — поединок по смешанным единоборствам в 3 раунда по 5 минут. Известно, что последние несколько месяцев Деонтей Уайлдер активно занимался кикбоксингом и борьбой, и это явно неспроста.

Интерес к битве «бронзового бомбардировщика» и Фрэнсиса подогревает тот факт, что оба они являются ярко выраженными финишерами. Уайлдер считается лучшим панчером в современной истории бокса в тяжелом весе.

При 43-х выигранных поединках у американца 42 победы были достигнуты нокаутом. Таких показателей нет ни у Фьюри, ни у Джошуа, ни у легендарного Майка Тайсона в его пиковые годы.

Тем временем, пока Деонтей финишировал соперников на ринге, Фрэнсис брутально нокаутировал своих оппонентов в клетке. От его ударов в UFC пострадали такие именитые тяжеловесы, как Алистар Оверим, Стипе Миочич, Кейн Веласкес, Джуниор Дос Сантос, Кертис Блейдс и Жаирзиньо Розенстрайк.

94% всех своих поединков по ММА Фрэнсис выиграл досрочно. На двоих у Уайлдера с Нганну 58 финишей за карьеру, а значит никакого исхода кроме нокаута в их очном противостоянии и быть не может.

Нганну никогда не вернется в UFC

ПОЛНЫЙ БОЙ НГАННУ И ГАН Смотреть полный бой Нганну и Ган

После финансово выгодного поединка с Тайсоном Фьюри о возвращении «Хищника» в UFC и речи быть не может. В смешанных единоборствах камерунец добился высшей цели — он стал чемпионом в тяжелом весе в самом лучшем в бойцовском промоушене на планете.

Причем за время выступлений в организации Даны Уайта Нганну разгромно выиграл у десятка именитых бойцов. Более того, он провел удачную защиту пояса против Сирила Гана и ушел в статусе непобежденного чемпиона.

Можно сказать, Нганну покинул UFC в самый подходящий момент. Ему уже нечего доказывать смешанных единоборствах. Да и 37 лет не тот возраст, чтобы думать о новых достижениях и рекордах.

Подписание контракта с PFL стало абсолютно верным решением, ведь под эгидой этой организации бойцам также разрешено выступать и за ее пределами. Если переговоры Фрэнсиса о проведении боксерского поединка затянутся, то у него всегда есть вариант провести бой по ММА.

Причем сами гонорары в PFL у Нганну гораздо выше, чем в UFC. За один поединок заработок Фрэнсиса может достигнуть от 3 до 5 млн. долларов. В более молодые годы «Хищник”»вошел в историю, как один из самых лучших тяжеловесов в истории смешанных единоборств.

Теперь Нганну дерется в свое удовольствие и за большие деньги, о чем любому тяжеловесу UFC остается только мечтать.