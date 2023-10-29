Фьюри провел ужасный бой с Нганну. Победа Тайсона максимально спорная

В ночь с 28 на 29 октября состоялся боксерский поединок между Фрэнсисом Нганну и Фьюри. Встреча продлилась все 10 раундов и завершилась победой «цыганского короля» раздельным решением судей

«Цыганский король» ничего не показал в поединке против Нганну

Невероятный опыт выступлений на профессиональном ринге, статус непобежденного боксера и звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC предзнаменовали Фьюри легкую победу в поединке с Фрэнсисом Нганну.

Однако впервые за несколько лет бой пошел не по плану «цыганского короля». В первых двух раундах соперники присматривались друг другу и не спешили активно идти вперед. Впрочем, ожидать чего-то большего на старте встречи точно не следовало.

Все самое интересное в поединке началось в третьем раунде, а именно после того момента, когда Фрэнсис мощнейшим правым хуком отправил Фьюри в нокдаун. «Цыганские король» явно не ожидал такой прыти от дебютанта.

Британец довольно быстро поднялся на ноги и с легкостью продолжил поединок. Казалось, что после такого чемпион мира по боксу включится на полную и просто уничтожит Фрэнсиса. Однако британец даже не думал идти вперед.

Он просто работал в размеренном темпе, периодически стреляя джебом и заранее выставляя правую руку в качестве подставки для ударов. Тем не менее, «цыганский король» позволял в ринге своему противнику слишком многое.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou | Fight Highlights

Камерунец иногда взрывался и плотными одиночными ударами попадал по сопернику. Но уже к середине поединка Нганну тяжело задышал, в то время как Фьюри был подвижен на ногах и не испытывал никаких проблем с кардио.

В пятом и шестом раундах Фьюри слишком много клинчевал — действовал в лучших традициях Владимира Кличко. Немного засушив поединок, он охладил пыл Фрэнсиса. Впрочем, камерунец, даже несмотря на усталость, продолжал держать руки возле головы и действовал по заранее отработанному геймплану.

Седьмой и восьмой раунды получились довольно ровными, а вот концовка явно осталось за бывшим чемпионом UFC. В десятом отрезке Нганну на некоторое время активизировался и донес до головы соперника ряд точных джебов.

Поединок продлился все 10 раундов, а чтобы выявить его победителя пришлось обратиться к судьям. Первый рефери отдал бой Нганну, что вполне заслуженно. Двое других судей спасли репутацию «цыганского короля», присудив ему победу раздельным решением.

Именитый британец сохранил ноль в графе поражений, но столь слабым выступлением точно нельзя гордиться.

Фрэнсис остался недоволен исходом поединка

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

Практически сразу же по окончании боя Фрэнсис заявил об ограблении. По его мнению, он сделал достаточно, чтобы одержать в данном поединке победу. Так показалось не только Нганну, но и всем нейтральным болельщикам.

Камерунец превзошел самого себя, продемонстрировав тактически очень грамотный бокс. Было видно, что он очень серьезно подготовился к этому поединку и выходил в ринг не за деньгами, а за победой.

Это наглядно отображает и статистика боя. Нганну хоть и с минимальным преимуществом, но все-таки перебил своего оппонента. К примеру, камерунец нанес 37 силовых ударов, тогда как у Фьюри их 32.

По общему количеству выброшенных ударов экс-чемпион UFC тоже впереди: 231 на 223 в пользу Фрэнсиса. Плюс ко всему, в активе африканца нокдаун в третьем раунде и ряд точных попаданий прямо перед финальным свистком.

Для Нганну продержаться до судейского решения и тем более отправить «цыганского короля» на канвас это уже огромная победа. Камерунец оказался не так прост, как думал Фьюри.

Своим выступлением Фрэнсис влюбил в себя миллионы нейтральных болельщиков и заслужил звание народного чемпиона. В этом поединке он сделал все, что от него требовалось.

Нганну показал качественный бокс и выглядел очень конкурентоспособным с едва ли не сильнейшим тяжеловесом современности. Плюс ко всему, Фрэнсис получил не так много урона, устроил шоу и заработал огромное количество денег.

Гарантированный гонорар африканца составляет 10 миллионов долларов. Но уже в ближайшие дни эта сумма может увеличиться в 2-3 раза, потому как каждому из участников поединка полагается процент от продажи платных телетрансляций.

Даже с учетом поражения дебют в боксе для Нганну получился очень ярким и запоминающимся. Этим выступлением Фрэнсис обеспечил себе невероятную популярность в медиапространстве на несколько лет вперед.

Такому Фьюри лучше не драться с Усиком

Александр Усик globallookpress.com

Поединок против Нганну можно назвать едва ли не худшим выступлением Фьюри за всю его карьеру. Сложилось впечатление, что «цыганский король» просто не готовился к данному бою.

На протяжении всей встречи британец выглядел максимально расслабленным. Он включился лишь в ряде эпизодов, но нанести какого-либо серьезного урона камерунцу так и не сумел.

Уже в январе Тайсону предстоит провести бой против Усика за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. И в такой форме «цыганскому королю» точно не стоит выходить на ринг.

От былого прессинга со стороны Фьюри ничего не осталось. Если ранее он задавливал оппонентов невероятным темпом и бесчисленным количеством ударов, то на турнире в Саудовской Аравии британец выглядел лишь тенью самого себя.

Пока Тайсон продолжает раздавать огненные интервью и тренироваться в полсилы, Усик проводит полноценный лагерь к главному бою в его жизни. Фьюри явно недооценил физические кондиции Нганну, за что и поплатился нокдауном.

Подобное в противостоянии с Александром просто недопустимо. У Тайсона осталось не так уж много времени, чтобы привести себя в форму. В любом случае, уверенность у Усика в победе после столь невыразительного выступления британца возросла в разы.

Фьюри ожидает крайне непростой бой. И если «цыганский король» не сделает правильных выводов после провального поединка с Нганну, то он рискует потерпеть первое поражение в карьере и лишиться своего титула.