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    Тим Цзю не оставил Мендосе шансов. Чарло следующий, кого побьет непобежденный австралиец

    Цзю устроил в конце поединка настоящее избиение, Мендоса чудом дожил до решения

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    Брайан Мендоса и Тим Цзю
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    Брайан Мендоса и Тим Цзю
    15 октября состоялся титульный боксерский поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой. Австралиец одержал победу единогласным решением и защитил пояс чемпиона WBO в первом среднем весе.

    Мендоса с трудом продержался до решения

    Новоиспеченный чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю 15 октября проводил первую защиту титула против обладателя временного пояса WBC Брайана Мендосы.

    В преддверии этого поединка американец вышел на серию из трех побед кряду. Последним, кого побил Мендоса, стал Себастьян Фундора. В том бою, состоявшемся 8 апреля, американец выиграл нокаутом в седьмом раунде.

    Окрыленный предыдущим успехом, Брайан решил попробовать действовать первым номером против Тима Цзю. Поначалу у него это довольно неплохо получалось, потому как австралиец терялся под прессингом и чувствовал себя довольно некомфортно.

    Особое внимание стоит обратить на, то как Мендоса работал с джебом. Он не подпускал Тима на удобную для него дистанцию, постоянно держа его в напряжении. Цзю, в свою очередь, заряжался на силовые хуки и удары по корпусу.

    Брайан Мендоса
    globallookpress.com

    Его попадания наносили противнику немало урона. Ближе к пятому раунду на лице Мендосы была уже серьезная гематома. Однако по общему количеству попаданий Брайан просто перерабатывала австралийца.

    Промежуточный итог на экваторе поединка с одинаковыми цифрами 57:57 был справедливым. Американец за счет своей активности и хорошего футворка смотрелся не хуже чемпиона.

    Однако развить успех Мендосе не удалось. После не лучшего начала Тим сильно взвинтил темп в седьмом раунде. Он поймал кураж и обрушил на своего соперника град ударов. В такой ситуации Брайану пришлось выживать.

    Его джебы больше не наносили никакого урона. Более того, американец просто не успевал выбрасывать удары. Ближе к чемпионским раундам Мендоса еще и просел функционально.

    В десятом отрезке Цзю прижал оппонента канатам и казалось, что судья вот-вот остановит избиение американца. Но и на этот раз волевой Мендоса выстоял под шквалом атак противника.

    Невероятным образом Брайан продержался все 12 раундов, проиграв поединок единогласным решением, а не досрочно.

    У Тима впереди много работы

    Tim Tszyu calls out Jermell Charlo after defeating Brian Mendoza | Tszyu vs Mendoza

    Цзю хоть и одержал уверенную победу по очкам, но над некоторыми аспектами ему стоит поработать. Первое — это нокаутирующая мощь. Возможностей для того, чтобы финишировать Мендосу было немало.

    Тут можно вспомнить яркий эпизод в седьмом раунде после мощных апперкотов или моменты в 10-м и 12-м отрезках. Плюс ко всему, во второй половине боя австралиец так сильно увлекся атакой, что полностью забыл про оборону.

    Обладал бы Мендоса более внушительной ударной мощью у Цзю могли бы возникнуть серьезные проблемы. Тактика Брайана заключалась в постоянном контроле оппонента передней рукой.

    Она лишь на какое-то время сбивала темп, но не повлекла за собой серьезных последствий. И все же статистика ударов за первую половину боя 391:201 в пользу Мендосы говорит о том, что защита чемпиона далеко не идеальна.

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    • В тактическом плане удивила работа Тима вторым номером в начале поединка. Еще в предыдущем бою австралиец уже с первых секунд боя кинулся вперед на Карлоса Окампо и удосрочил его менее, чем за 3 минуты.

    Аналогичная ситуация была и в противостоянии с Тони Харрисоном. Цзю всегда привык навязывать оппонентам свой бокс, и от этой стратегии ему точно отходить не стоит. Что касается физической формы, то здесь вопросов к австралийцу нет.

    На протяжении всей своей карьеры он никогда не испытывал проблем с выносливостью. Невероятный прессинг с его стороны в концовке встречи с Мендосой говорит о прекрасном кардио.

    Но все же включаться в активную работу Тиму Цзю стоит немного раньше, чем в седьмом раунде. Тогда и вероятность нокаута гораздо больше.

    Чарло по силам Цзю, но к Кроуфорду и «Канело» надо готовиться

    Джермелл Чарло
    globallookpress.com

    В первом среднем весе у австралийца остался только один соперник — Джермелл Чарло. Сразу же по окончании поединка с Мендосой Тим бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира.

    Джермелл дал согласие на этот бой, но даже против не самой лучшей версии Цзю у него не так уж и много шансов на успех. 2 года назад Чарло выглядел безусловным фаворитом в этом противостоянии.

    Однако со временем все изменилось. Тим сильно прибавил, а Джермелл, напротив, регрессировал. Его последнее выступление против «Канело» является ярким тому подтверждением.

    Чарло избегал открытой драки на протяжении 90% времени и провел лишь один конкурентный раунд за весь бой. Джермелл абсолютно не умеет работать вторым номером.

    Альварес показал миру все слабые места Чарло, заставив его бегать по рингу и выживать. Полуторагодовалый простой сильно сказался на кондициях бывшего обладателя всех титулов.

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    • Да и складывается впечатление, что бокс американцу стал просто не интересен.
    Он успел объединить все пояса в первом среднем весе, но на большее уже не способен. Единственная мотивация Чарло выходить на ринге — это деньги.

    За хорошей чек он готов драться против любого, даже если изначально обречен на провал. Бой против Цзю является для Джермелла очередной возможностью неплохо заработать.

    Впрочем, в таком состоянии Чарло не конкурентен против любого топа. Но если того же Джермелла Цзю способен одолеть, то с «Канело» или Кроуфордом придется крайне трудно. Сауль и Теренс — бойцы экстра-класса. У Тима невероятный потенциал.

    Но чтобы конкурировать на равных с лучшими боксерами планеты, необходимо сделать правильные выводы после поединка с Мендосой и в каждом последующем бою драться также прямолинейно и жестко, как было с Харрисоном и Окампо.

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