Тим Цзю не оставил Мендосе шансов. Чарло следующий, кого побьет непобежденный австралиец

Новоиспеченный чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю 15 октября проводил первую защиту титула против обладателя временного пояса WBC Брайана Мендосы.

В преддверии этого поединка американец вышел на серию из трех побед кряду. Последним, кого побил Мендоса, стал Себастьян Фундора. В том бою, состоявшемся 8 апреля, американец выиграл нокаутом в седьмом раунде.

Окрыленный предыдущим успехом, Брайан решил попробовать действовать первым номером против Тима Цзю. Поначалу у него это довольно неплохо получалось, потому как австралиец терялся под прессингом и чувствовал себя довольно некомфортно.

Особое внимание стоит обратить на, то как Мендоса работал с джебом. Он не подпускал Тима на удобную для него дистанцию, постоянно держа его в напряжении. Цзю, в свою очередь, заряжался на силовые хуки и удары по корпусу.

Его попадания наносили противнику немало урона. Ближе к пятому раунду на лице Мендосы была уже серьезная гематома. Однако по общему количеству попаданий Брайан просто перерабатывала австралийца.

Промежуточный итог на экваторе поединка с одинаковыми цифрами 57:57 был справедливым. Американец за счет своей активности и хорошего футворка смотрелся не хуже чемпиона.

Однако развить успех Мендосе не удалось. После не лучшего начала Тим сильно взвинтил темп в седьмом раунде. Он поймал кураж и обрушил на своего соперника град ударов. В такой ситуации Брайану пришлось выживать.

Его джебы больше не наносили никакого урона. Более того, американец просто не успевал выбрасывать удары. Ближе к чемпионским раундам Мендоса еще и просел функционально.

В десятом отрезке Цзю прижал оппонента канатам и казалось, что судья вот-вот остановит избиение американца. Но и на этот раз волевой Мендоса выстоял под шквалом атак противника.

Невероятным образом Брайан продержался все 12 раундов, проиграв поединок единогласным решением, а не досрочно.

Tim Tszyu calls out Jermell Charlo after defeating Brian Mendoza | Tszyu vs Mendoza