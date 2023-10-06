Проигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой

1 октября Гассиев уступил скандинаву раздельным решением судей. До Валлина Мурат проигрывал только Усику

Валлин показал очень грамотный бокс

Для Мурата Гассиева это был пятый поединок в тяжелом весе. Все предыдущие 4 встречи он выиграл нокаутом, не дав своим соперникам дожить даже до середины боя. В преддверии противостояния Гассиева против Валлина многие эксперты отдавали предпочтение именно россиянину.

Мурат в недавнем прошлом чемпион мира в первом тяжелом весе. Валлин хоть и провел всю свою карьеру в категории свыше 90,7 кг, но был далек даже от статуса претендента на титул по какой-либо из версий.

Скандинав крепкий середняк, но не более. В начале поединка для Гассиева все складывалось довольно удачно. В стартовом раунде россиянин присматривался к сопернику.

В двух последующих отрезках Мурат активно пошел вперед, постоянно нагружая шведа своим джебом. К концу третьего раунда Гассиеву удалось достать Валлина мощным правым хуком.

Скандинав был потрясен, но остался стоять на ногах. Однако тот эпизод только разозлил Отто. Ближе к середине встречи поединок выровнялся и Валлин уже не стеснялся действовать на встречных курсах.

Murat Gassiev vs Otto Wallin Full Fight

Он периодически пропадал по россиянину, нанося ему приличный урон. В шестом раунде Отто отомстил Гассиеву за стоячий нокдаун в начале поединка. Россиянин пропустил несколько акцентированных ударов, после чего поплыл.

Валлин попытался добить оппонента, но в какой-то момент решил отпустить его и продолжить встречу спокойном темпе. Если начало боя было за россиянином, то в концовке предпочтительнее выглядел уже Отто.

Гассиев стал слишком часто промахиваться. Вдобавок, он несвоевременно уходил с линии атаки, вследствие чего пропускал довольно много ударов. В целом, поединок получился очень конкурентным.

Он продлился все 12 раундов, а победителя встречи выбирали судьи. Первый рефери показал на карточках цифры 117:111, отдав бой Мурату. Двое других выставили счет 115:113 в пользу шведа.

Таким образом, Отто Валлин одержал победу раздельным решением — крайне неожиданный итог для такого поединка.

Гассиев недооценил скандинава

Отто Валлин globallookpress.com

Перед началом боя Гассиев был полностью уверен в своих силах. Да и предыдущая серия из четырех кряду нокаутов ни у кого не вызывала сомнения в текущей форме россиянина. Валлин, по сравнению с предыдущей оппозицией Гассиева в тяжелом весе, боксер более высокого класса.

Но элитным бойцом его точно нельзя назвать. За всю свою карьеру швед провел лишь один классный поединок. В сентябре 2019-го он устроил настоящее побоище в противостоянии с Тайсоном Фьюри.

«Цыганские король» победил в той встрече единогласным решением судей, но сразу же по окончании поединка уехал в больницу с гематомами и рассечениями. После битвы с Фьюри таких ярких выступлений от Валлина больше не было.

Как и Гассиев, он дрался с не самыми именитыми боксерами, далекими от попадания в рейтинг. Зато к противостоянию с очередным с топовым соперником швед подошел максимально подготовленным.

Возможно, Мурат и его команда просто недооценили ударную мощь Отто. Шокировать в ринге своего соперника россиянину на этот раз не удалось. Удивил он только тем, что вышел на очередной бой в весе 98 кг.

Валлин на взвешивании показал цифры в 108 кг. Преимущество в габаритах со стороны Отто сказалось на результате. Он был менее восприимчив к ударам противника, а также гораздо комфортнее чувствовал себя в клинче и на ближней дистанции.

В преддверии этого поединка Гассиев занимал 12-ю строчку в рейтинге по версии IBF. В случае успеха против Валлина, девятого номера ростера, был шанс выйти на соперника из топ-5.

Но это поражение максимально отдалило Мурата титульного поединка. Теперь россиянину придется начинать все по новой, ведь проверку на прочность против крепкого середняка он не прошел.

Впрочем, команда Гассиева не согласна с таким решением. Тренерский штаб и менеджеры считают, что произошло ограбление. По их мнению, Мурат забрал в данном поединке, как минимум, 8 раундов.

Мурату стоит задуматься о возвращении в дивизион до 90,7 кг

Мурат Гассиев globallookpress.com

Апсет в противостоянии с Валлином явно повлияет на дальнейшую карьеру Гассиева. Возможно, придется провести 2-3 поединка против внерейтинговых соперников, а это примерно год или полтора потерянного времени.

Мурат также не против встретиться с Валлином еще раз. Однако скандинав наотрез отказался проводить ответный поединок. Отто заявил, что в их противостоянии все уже решено и второго боя точно не будет.

Для шведа эта победа является настоящим трамплином. Валлин прошел бывшего чемпиона мира и продлил свой винстрик до шести поединков. Теперь он вправе рассчитывать на бой с кем-либо из топ-5.

Потенциальными соперниками Отто являются Энди Руис, Филип Хргович, Чжан Чжилэй. Также есть вероятность организации поединка против Уайлдера или Джошуа. А вот карьера Гассиева после второго поражения может пойти на спад.

Гассиеву однозначно стоит задуматься о возвращении в первый тяжелый дивизион, где он чувствовал себя максимально комфортно. Перспектив в той категории гораздо больше. К тому же, у россиянина есть одно незаконченное дело.

Поражение от Усика в июле 2018-го не позволило стать ему абсолютным чемпионом мира. Если россиянин вернется в привычную для себя весовую категорию, то ближайшее время он точно получит второй шанс объединить все пояса.

В плане габаритов Гассиев не соответствует типичному представителю тяжелого дивизиона. Но в первом тяжелом весе Мурат не затеряется на фоне нынешних чемпионов. В этой категории он станет настоящим испытанием даже для непобежденного Джея Опетаи.