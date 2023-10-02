Чарло не ровня «Канело». Мексиканец одержал очень уверенную победу

1 октября состоялся боксерский бой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между Канело и Чарло. Встреча завершилась победой Сауля Альвареса по очкам.

«Канело» показал лучшее выступление за 2 года

Сауль Альварес в противостоянии с Джермеллом Чарло был серьезным фаворитом. И практически с самого начала поединка мексиканец начал оправдывать свой статус. С первого раунда «Канело» занял центр ринга и давил на своего соперника.

Более того, ему даже удалось зажать Чарло возле канатов, однако быстрого нокаута не случилось. Джермелл принял на себя несколько жестких попаданий в корпус и на этом стартовая трехминутка минутка закончилась.

После перерыва «Канело» решил усилить свое давление. Мексиканец постоянно шел вперед, ни на секунду не сбавляя темп встречи. Альварес регулярно выбрасывал мощные хуки, чередуя их с акцентированными ударами по корпусу.

Первые 4 раунда Сауль выиграл с явным преимуществом. Джермелл пришел в себя лишь в пятом отрезке. Он неплохо выбрасывал джеб и несколько раз поймал Альвареса на контратаке.

Но переломить поединок у Чарло не получилось. После проигранного раунда «Канело» активизировался и снова пошел вперед. Американец ничего не мог поделать с таким натиском.

Сауль Альвареса против Джермелла Чарло globallookpress.com

В седьмом раунде мексиканцу удалось сбить с ног своего соперника. Чарло слишком широко держал руки, а Сауль воспользовался дырами в обороне соперника и попал ему точно в голову с левой.

Далее американец на секунду опустил руки и «Канело» тут же выбросил правый хук. Удачная двойка подарила мексиканцу первый нокдаун. Тем не менее, Джермелл сумел прийти в себя и продолжил поединок.

Однако активности с его стороны было все меньше и меньше. В чемпионских раундах Чарло и вовсе постоянно бегал от «Канело» по рингу, не желая вступать с ним в размены. Одностороннее избиение американца продолжилось вплоть до финального свистка.

Канело довел поединок до логического завершения в свою пользу. Первый рефери показал счет 119-108, отдав бой мексиканцу. На карточках двух других судей были цифры 118-109.

Таким образом, мексиканец одержал очень уверенную победу единогласным решением судей. Альварес показал, что Чарло ему не ровня, устроив в ринге настоящий де-класс.

Джермелл даже не попытался выиграть

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За столь слабое выступление Джермелл Чарло получил в свой адрес очень много критики. До начала поединка он сказал, что собирается сотворить историю и будет доминировать в этом бою.

На деле все получилось совершенно по-другому. Чарло в ринге выглядел абсолютно беспомощным и просто отбывал номер. На что вообще рассчитывал американец с такой тактикой?

Практически все 12 раундов он бегал по рингу и выжидал непонятно чего. Главной задачей для него было продержаться до судейского решения и не упасть в нокаут. Болельщики на трибунах не увидели от Чарло даже попытки что-либо изменить.

Если «Канело» в этом бою продемонстрировал свое лучшее выступление за 2 года, то Джермелл, напротив, показал всем свою трусость. В такой форме Чарло и близко не соответствует статусу топ-бойца.

Оправданий столь неуверенному выступлению нет. В плане габаритов американец практически не уступал Саулю. Поэтому дебют во втором среднем весе со стороны Чарло далеко не главная причина его поражения.

Одним из первых, кто раскритиковал Джермелла за прошедшее выступление, стал абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Вот, что он написал в своих соцсетях:

Теренс Кроуфорд Абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Джермелл даже ничего не попытался сделать, чтобы выиграть этот поединок. Чарло просто убегал по рингу от Альвареса и пытался выжить. В этом бою у него не было совершенно никакой мотивации. Так нельзя драться. Это настоящий позор. После такого боя Чарло, как соперник, стал мне не интересен

Кроуфорд считался одним из потенциальных оппонентом Чарло в ближайшем будущем. Но прошедший поединок стал для Джермелла настоящим разочарованием. Он разгромно проиграл, от встречи с ним отказался Кроуфорд, а еще лишился титула в первом среднем весе по версии WBO.

Чарло больше ничего не остается, как вернуться в привычный для себя дивизион, ведь в категории, где выступает «Канело», ему просто нечего делать.

Чарло готов драться с Тимом Цзю

Джермелл Чарло globallookpress.com

После поражения от «Канело» американец заявил о том, что готов встретиться в ринге с Тимом Цзю. Изначально Джермелл должен был драться с ним еще в январе этого года. Однако тогда Чарло получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.

В нынешней ситуации поединок с Тимом — это единственный вариант попытаться реанимировать свою карьеру. Боя с Кроуфордом точно не будет, а реванш с «Канело» не имеет никакого смысла.

Однако поединок с Тимом Цзю в текущей форме для Чарло станет еще одним настоящим испытанием. Австралиец набрал невероятный ход, и сейчас он выглядит боксером без слабых мест.

А вот у Чарло проблем слишком много. Американец больше не кажется таким грозным панчером, как это было ранее. Впереди у Джермелла много работы, но главное будет зависеть от его настроя.

Ему точно стоит взять пример с «Канело», который в бою с ним не сбавлял обороты на протяжении всех 12-ти раундов. Такой победой Сауль привлек к себе еще больше внимания. Он провел третью удачную защиту всех титулов и в очередной раз доказал, что является сильнейшим боксером своего дивизиона.

К тому же, мексиканец обратил на себя внимание Теренса Кроуфорда, еще недавно желавшего драться Джермеллом Чарло. Очевидно, Сауля ждет очередной громкий поединок против еще одного звездного бойца.

А вот Чарло теперь интересен только боксерам первого среднего дивизиона, желающих отобрать его титулы. И встать в один ряд с тем же «Канело» или Кроуфордом у Джермелла не получится еще очень долго.