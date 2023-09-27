Чжилэй снова уничтожил Джойса. Уайлдер и Фьюри следующие цели китайского ветерана

В ночь с 23 на 24 сентября Чжан Чжилэй защитил титул временного чемпиона по боксу в тяжелом весе по версии WBO, нокаутировав Джо Джойса

Чжилэй был лучше Джойса абсолютно во всем

Чжан Чжилэй стал одним из главных открытий 2023 года среди боксеров еще в апреле после первого поединка с Джо Джойсом. Тогда китайский ветеран одержал сенсационную победу, выиграв техническим нокаутом в шестом раунде.

Казалось, что Джойс обязательно извлечет урок из того поражения и предстанет в реванше в совершенно другой форме. Ответный поединок Джо против Чжана состоялся в ночь с 23 на 24 сентября.

На этот раз британец был чересчур аккуратен, и уже не шел так агрессивно вперед, как в первом бою. Поначалу Чжилэй тоже не форсировал события. Но уже к концу первого раунда китаец сумел нанести по сопернику несколько тяжелых попаданий и забрал стартовый отрезок в свой актив.

После перерыва атак от Чжана стало гораздо больше. Несмотря на возраст в 40 лет, Чжилэй демонстрировал очень неплохую скорость в ринге. Для Джойса его удары казались настолько быстрыми, что британец просто не успевал их блокировать.

Уже в середине второго раунда Чжан сумел потрясти своего соперника очередной серией мощных попаданий. Тоже самое китаец повторил и к концу второго раунда. Джо был явно обескуражен таким началом поединка.

🇨🇳 𝐁𝐈𝐆 𝐁𝐀𝐍𝐆 𝐙𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄! 💥 | Zhilei Zhang vs Joe Joyce Fight Highlights | #ZhangJoyce2

У него ничего не получалось, и в ринге британец выглядел максимально потерянным. Он пропускал слишком много попаданий, не уходил своевременно с линии атаки и часто промахивался.

У Джо проходили только удары в корпус, но серьезного урона они не наносили. Однако мучения Джойса в ринге продлились недолго. За минуту до конца третьего раунда китайский боксер поставил жирную точку в их противостоянии.

Чжан начал с длинной серии акцентированных попаданий, после которой британец уже с трудом стоял на ногах. Далее после небольшой паузы Чжилэй пробил левой в корпус и затем донес правый хук прямо в челюсть соперника.

Джойс упал на канвас лицом вперед и сумел подняться на ноги уже только после окончания отсчета рефери. Ответный поединок для британца получился еще более неудачным, чем первая встреча с Чжилэем.

Китайский боксер защитил титул временного чемпиона в тяжелом весе по версии WBO и сделал очень серьезное заявление.

Джойсу пора заканчивать карьеру

Джо Джойс и Чжан Чжилэй globallookpress.com

2 неудачи в противостоянии с китайским боксером поставили крест на дальнейших перспективах Джойса. До этих поединков британец считался теневой угрозой для всего тяжелого дивизиона.

Ранее он побил таких крепких боксеров, как Карлос Такам, Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер. Выйдя на серию из 15-ти выигранных поединков кряду, Джойс был буквально в шаге от боя за основной титул.

Однако Чжилэй сумел остановить винстрик британца, став первым боксером, сумевшим его победить на профессиональном ринге. Чтобы заслужить статус претендента на пояс, Джойсу теперь предстоит начинать все по новой.

Однако Джо сейчас уже 37 лет, и возможно, ему просто не хватит времени на еще один титульный забег. Для этого необходимо, как минимум, 3 победы, а это примерно 1,5-2 года. Стоит также отметить и резкое ухудшение физических кондиций.

Джойс солидно потерял в скорости и точности. Вдобавок, он перестал держать руки возле головы, вследствие чего начал пропускать слишком много ударов. В таком состоянии бывший временный чемпион выглядит легкой мишенью для любого физически крепкого середняка.

Единственный смысл оставаться на профессиональном ринге для Джойса — это деньги. Однако Джо даже после двух крайне болезненных поражений не теряет надежд на чемпионский пояс. Британец сообщил, что не думает о завершении карьеры.

Более того, он готов вернуться на ринг в ближайшее время. Джойс также уже выбрал себе потенциального соперника. Британец объявил, что открыт к переговорам об организации реванша до конца 2023-го с Даниелем Дюбуа, которого он нокаутировал 3 года назад.

Однако в нынешнем состоянии без отдыха и кардинальных перемен в тренировочном лагере столь скорое возвращение на ринг может обернуться еще большим крахом. Джойс прошел свой пик. Прежней версии британца болельщики уже точно не увидят.

Чжилэй хочет драться с Фьюри или Уайлдером

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри globallookpress.com

Если Джойс в свои 37 уже неконкурентоспособен, то вот 40-летний Чжилэй, напротив, переживает вторую молодость. После того, как китаец защитил титул временного чемпиона, он вполне может рассчитывать на поединок за основной пояс.

Сразу же после победы над Джо Чжан публично бросил вызов непобежденному Тайсону Фьюри, обладателю титула по версии WBC. Китайский ветеран также не постеснялся заявить о том, что отправит «цыганского короля» в нокаут.

Уверенности Чжану не занимать, а после очередной победы ее стало только больше. Но в ближайшее время китайский боксер вряд ли встретится с Фьюри. У Тайсона на 28 октября назначен поединок против Фрэнсиса Нганну.

И в следующий раз на ринг он выйдет не ранее, чем через полгода, а то и год. Чтобы зря не простаивать, Чжилэю необходимо будет провести еще один поединок. В качестве запасного варианта китайский боксер отметил бой против Деонтея Уайлдера.

«Бронзовому бомбардировщику», как раз, нужен новый соперник. Пока что его переговоры о проведении боя с Энди Руисом или Энтони Джошуа проходят очень трудно.

Мексиканец запросил слишком высокий гонорар, а «Эй-Джей» намеренно пытается соскочить с этого поединка, так как боится упасть в нокаут. Получается, что из числа свободных топовых оппонентов для Уайлдера остается только Чжилэй.

Для каждого из них такой поединок имеет смысл. Деонтею выпадает шанс проверить свои силы против очередного серьезного соперника. Для Чжилэя поединок с Уайлдером — очередная возможность заявить о себе на весь мир.