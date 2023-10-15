5 боксеров, чья карьера пошла на спад после потери титула

Джошуа, Линарес и другие так и не сумели реанимировать карьеру после потери поясов

1.Хорхе Линарес

Доминация Хорхе Линареса в легком весе продолжалась на протяжении четырех лет. После завоевания титула чемпиона мира в 2014-м «Золотой мальчик» выиграл еще 6 поединков кряду, закрепив за собой статус едва ли не лучшего бойца в дивизионе за десятилетие.

Однако все изменилось после поединка Линареса против Василия Ломаченко в мае 2018-го. Поначалу венесуэлец оказывал более молодому оппоненту очень серьезное сопротивление.

А вот ближе к чемпионским раундам он сильно замедлился и позволил Ломаченко в десятом отрезке себя нокаутировать. То поражение стало для Линаресом началом конца. Оправиться психологически после потери титула WBA Хорхе так и не смог.

Впоследствии он удачно конкурировал лишь с середняками, но в противостояниях с топами выглядел очень блекло. Линарес потерпел 3 поражения кряду, одно из которых было против абсолютного чемпиона Девина Хэйни.

Последний поединок венесуэльца против Георгия Амазаряна в декабре прошлого года закончился для него очередной неудачей единогласным решением. С тех пор «Золотой мальчик» в ринге больше не появлялся.

2. Джозеф Паркер

Джозеф Паркер globallookpress.com

2016-й стал для Паркера по-настоящему прорывным. В тот год он завоевал вакантный титул WBO в тяжелом весе, одолев единогласным решением Энди Руиса. 2 последующие удачные защиты против Хьюи Фьюри и Развана Кожану привели новозеландца к громкому поединку с Энтони Джошуа.

Однако объединительный бой за 2 титула закончился для Джозефа разочарованием. Он без шансов уступил Джошуа по очкам, после чего стало понятно, что статусу супертопа Паркер не соответствует.

После проигрыша «Эй-Джею» новозеландец уступил и Диллиану Уайту в битве за второстепенные титулы WBC Silver и WBO International. И с того момента уровень оппозиции у Паркера сильно упал.

Он дрался с пробитыми ветеранами, неопытными новичками и бойцами далекими от попадания в рейтинг. Последним шансом реанимировать карьеру для Паркера стал поединок в сентябре прошлого года за временный титул WBO с Джо Джойсом.

Однако в Джозеф в очередной в битве с сильным соперником показал ужасное выступление и впервые в своей карьере проиграл нокаутом. Этим поражением Паркер максимально отдалил себя от титульника.

3.Стиверн Бермейн

Серия из шести побед кряду привела канадского тяжеловеса в мае 2014 года к поединку за вакантный титул чемпиона мира по линии WBC. Тогда Бермейн столкнулся в ринге с Крисом Арреола, которого финишировал уже в шестом раунде.

Первую защиту титула канадцу пришлось проводить против Деонтея Уайлдера, который на начало 2015 года считался восходящей звездой дивизиона. В тот вечер «Бронзовый бомбардировщик» выглядел на 2 головы лучше чемпиона.

Стиверну пришлось выживать под градом тяжелейших ударов все 12 раундов. Бермейн героическим образом продержался до решения судей и проиграл бой по очкам.

После лишения титула карьера Стиверна резко пошла по наклонной. За 6 лет канадец провел 4 поединка, в которых победил лишь однажды. На данном отрезке Бермейн еще раз встретился с Деонтеем, но в реванше упал в нокаут уже в первом раунде.

Канадец закончил свои выступления в 2021 году на серии из трех досрочных поражений кряду в возрасте 42-х лет.

4.Ричард Комми

Василий Ломаченко и Ричард Комми globallookpress.com

С марта 2018-го по июнь 2019-го Комми выдал серию из четырех досрочных побед кряду. Он завоевал титул чемпиона по версии IBF в легком весе, а также провел одну удачную защиту против Раймундо Бельтрана.

В декабре 2019-го Комми предстояло провести очередной поединок против непобежденного проспекта Теофимо Лопеса. Молодой американец открылся небольшим фаворитом, но предполагалось, что Ричард даст ему очень конкурентный поединок.

Однако Лопес оказался слишком хорош. Он удосрочил африканца уже во втором раунде, став новым чемпионом мира в легком весе. Вернуться на прежний уровень после разгромного поражения Ричард не сумел.

В последующих четырех боях он одержал лишь одну победу. При этом у Комми был ничейный поединок с Хосе Педрасой и 2 поражения от Василия Ломаченко и Хосе Рамиреса.

5. Энтони Джошуа

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Долгие годы Энтони Джошуа считался самым перспективным тяжеловесом. Британцу, набившему к 2019-му году винстрик из 22-х боев, пророчили долгую доминацию дивизионе. «Эй-Джей» был обладателем поясов WBO, IBF и WBA Super.

Для звания абсолютного чемпиона мира ему не хватало только титула WBC, принадлежавшего Деонтею Уайлдеру. В январе 2019-го Джошуа назначали очередную защиту титулов против Энди Руиса.

Мексиканец, ранее проигравший в чемпионском бою Джозефу Паркеру, не выглядел для Энтони серьезной угрозой. Однако Руис сотворил одну из главных сенсаций за всю историю бокса.

После того, как Энди побывал в нокдауне в третьем раунде, он включил режим берсерка и начал перерабатывать Джошуа на всех этажах. Мексиканец четыре раза уронил Энтони на канвас.

После крайнего нокдауна в седьмом раунде «Эй-Джей» уже не смог продолжить встречу. Первое поражение в карьере очень серьезно ударило по боевому духу британца.

Энтони одержал унылую победу над Руисом в реванше по очкам, но затем безоговорочно проиграл 2 поединка Александру Усику. Нокаут от Энди разрушил миф о несокрушимости Джошуа.

Боязнь словить очередной мощный удар кардинально изменила тактику британца. Нынешний «Эй-Джей» никогда не рискует. Он выглядит в ринге слишком аккуратным и чересчур расчетливым бойцом.

Ввиду психологических проблем, Джошуа уже не может драться, как прежде. Теперь он гроза середняков, но не более.