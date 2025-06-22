Кайсар — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 22 июня 2025 года

Улытау
Кайсар
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает девятую позицию в таблице и на два очка опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на один балл — своего ближайшего преследователя.
Улытау — Кайсар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана клуб на своём поле сыграл вничью с «Тоболом» (1:1).
Перед этим в 11-м туре национального первенства коллектив также набрал только один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайсар» выиграл лишь дважды при шести поражениях и шести ничьих.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.
Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и также борется за выживание в элите.
Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в один балл от нее.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Атырау» (1:0).
Перед этим в 11-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах оставил не у дел «Туран» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл после семи поражений кряду.
Такой прогресс обещает гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.
Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трёх последних матчах «Кайсара» забивали обе команды
- в трёх из четырёх последних матчей «Улытау» забивала только одна команда
- в трех последних матчах «Улытау» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Улытау» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.64.
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Прогноз: в трёх последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.
И хотя в трех из четырёх последних матчей гостей было иначе, фактор последних поединков фаворита должен стать решающим.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх из шести последних матчей «Кайсара».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13