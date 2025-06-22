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    Свалится ли «Улытау» в зону вылета?

    Кайсар — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 22 июня 2025 года

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    «Улытау»
    22 июня в 25-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Улытау». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Июня 2025 года

    Улытау

  • Жезказган
    •  Улытау 15:00 Кайсар

    Кайсар

  • Кызылорда
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал 12 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает девятую позицию в таблице и на два очка опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на один балл — своего ближайшего преследователя.

    Улытау — Кайсар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана клуб на своём поле сыграл вничью с «Тоболом» (1:1).

    Перед этим в 11-м туре национального первенства коллектив также набрал только один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Жетысу» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайсар» выиграл лишь дважды при шести поражениях и шести ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

    Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 11 баллов и также борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в один балл от нее.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Атырау» (1:0).

    Перед этим в 11-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах оставил не у дел «Туран» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл после семи поражений кряду.

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    Такой прогресс обещает гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трёх последних матчах «Кайсара» забивали обе команды

    • в трёх из четырёх последних матчей «Улытау» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Улытау» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Улытау» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.64.

    Прогноз: в трёх последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    И хотя в трех из четырёх последних матчей гостей было иначе, фактор последних поединков фаворита должен стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх из шести последних матчей «Кайсара».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайсар — Улытау?

    Матч Кайсар — Улытау состоится 22 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайсар — Улытау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайсар — Улытау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайсар — Улытау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайсар — Улытау?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Улытау» — в 3.10.

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    Кайсар — Улытау: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 22.06.202515:00. Свалится ли «Улытау» в зону вылета?
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