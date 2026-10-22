«Борнмут» и «Милан» играют на «Виталити» в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Для хозяев дебютная еврокубковая кампания пока что складывается идеально: команда Марко Розе сначала обыграла «Реал Сосьедад» 2:1, затем дома разгромила «Штурм» 3:0 и с шестью очками держится в верхней части таблицы. «Милан» начал с поражения 0:2 от «Бенфики», но во втором туре ответил убедительными 4:0 в Зальцбурге.

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57' Ого, Клюйверт с угла штрафной едва не закрутил мяч в дальний угол! Рядом со штангой.

55' Гэннон-Доук регулярно обостряет с правого фланга, миланские защитники пока что справляются.

52' Томори в глаз попал кто-то из нападающих «Борнмута», нужна пауза защитнику «Милана».

50' Ни у кого из игроков «Борнмута» пробить не получилось, но мяч остался у хозяев.

48' Гэннон-Доак прошёл по правому флангу и прострелил вдоль ворот, Де Винтер выбил мяч на угловой.

46' Стартует второй тайм! У «Милана» вместо Эступиньяна и Лофтуса-Чика вышли Рабьо и Бартезаги.

Статистика матча 5 Удары в створ 0 4 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 11 Фолы 9

45+5' А вот и перерыв! «Борнмут» в большинстве обыгрывает «Милан», гостям очень тяжело будет во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+3' «Борнмут» по-прежнему очень активен на половине поля гостей, «Милан» держится.

45' Арбитр добавил пять минут к первому тайму.

44' Тавернье навешивал в штрафную с правого фланга и едва не закрутил мяч под дальнюю штангу. Очень опасно атакует «Борнмут».

42' Гэннон-Доак ушёл от защитника на правом фланге и навесил в штрафную, но Морейра не дал пробить Клюйверту.

40' Павловичу в борьбе досталось от Клюйверта – арбитр всё видит, но карточку не даёт.

38' «Борнмут» и большинстве выглядел заметно лучше, а теперь гости просто не переходят центр поля. Трудно сказать, стоит ли Амориму в перерыве выпускать лидеров в такой ситуации.

36' Не получился навес со штрафного у «Борнмута», Томори здорово разобрался в своей штрафной.

34' Эступиньян получил жёлтую за фол у бровки.

32' ГООООООООЛ! Второй забивает «Борнмут»! Тавернье в этот раз исполнил 11-метровый идеально в левый нижний угол — Торриани прыгнул в другую сторону. 2:0, а ведь «Милану» доигрывать в меньшинстве.

Джеймс Тавернье празднует гол uefa.com

31' Торриани вышел вместо Хатчинсона и теперь займёт место Меньяна в воротах.

30' Забавно получилось: после просмотра ВАР Адамс получил жёлтую за провокацию Меньяна, но красная карточка всё равно осталась в силе! Так что красная+пенальти, плохи дела у «Милана».

28' Майк Меньян удалён с поля! Двумя руками толкнул Адамса в лицо в своей штрафной, а арбитр тут же показал красную!

26' Хилл здорово пробил из-за штрафной, мяч неприятно отскочил от ноги защитника — Меньян еле-еле дотянулся до мяча!

24' Пока что совсем не получаются подачи со стандартов у гостей, даже первого игрока мяч не перелетает.

23' «Милан» заработал угловой.

21' Муса потерял мяч у своей штрафной, Эванилсон почти сразу же решил бить издали – на месте Меньян.

19' Де Винтер отлично встретил Клюйверта в своей штрафной, иначе бы точно выходил на ударную позицию Джастин.

18' Хатчинсон перспективно убегал через центр, но просто воткнулся в Силву.

16' Диаките снова жёстко играет в центре поля, на этот раз жёлтая карточка.

15' «Борнмут» убежал в отличную атаку после углового у своих ворот, Кристи пробил из-за штрафной – Меньян на месте.

13' Угловой заработал «Милан».

12' Диаките жёстко встретил Сиссе в центре поля – юному форварду «Милана» такая интенсивность явно непривычна.

10' «Борнмут» очень высоко встречает гостей, пока что очень тяжело «Милану» на мяче.

08' ГОООООООЛ! Впереди «Борнмут»! Клюйверт поднял глаза на Меньяна и спокойно уложил мяч в правый нижний угол. 1:0, отлично стартовали хозяева!

Джастин Клюйверт uefa.com

07' Назначен пенальти в ворота «Милана»! Де Винтер играл рукой!

06' Включается ВАР! Возможно, мяч после удара Эванилсона попал в руку Де Винтеру.

05' Эванилсон здорово бил головой после навеса с правого фланга – рядом со штангой прошёл мяч!

04' Эванилсон здорово прострелил с левого фланга, Доук бил с дальней штанги и попал в Эступиньяна – угловой.

03' Достаточно тяжёлое сегодня поле из-за дождя, так что у хозяев своеобразное преимущество – им явно такая погода привычнее.

01' «Милан» разыграл с центра, поехали!

До матча

22:00 Команды выходят на поле стадиона в Борнмуте! Там сегодня около 14 градусов и проливной дождь, который явно скажется на качестве поля.

21:55 Матч обслуживает греческая бригада во главе с Василисом Фотиасом. Его ассистенты — Андреас Мейнтанас и Михаил Пападакис, резервный арбитр — Александрос Цакалидис. За VAR отвечает Деннис Хиглер из Нидерландов, его ассистент — Алан Кияс из Австрии.

21:50 По стилю встреча тоже обещает быть любопытной. «Борнмут» дома играет агрессивнее, старается быстрее доводить атаки до штрафной и не боится поднимать темп, тогда как «Милан» в нынешней Лиге Европы очень уверенно работает с мячом. У команды Аморима лучший процент точных передач в турнире (91%) и больше всех длинных позиционных атак, завершившихся ударом или касанием в штрафной. Поэтому хозяева вполне могут попытаться сломать привычный ритм гостей высоким давлением, а «Милан» будет искать способ проходить этот прессинг через короткий пас.

21:45 Для «Борнмута» это всего третий матч в крупном еврокубке, и победа позволит ему стать первой английской командой с сезона-1973/74, выигравшей три первых встречи в Европе. «Милан», наоборот, приезжает с огромным опытом, но английские выезды традиционно даются ему тяжело — россонери выиграли лишь два из 22 еврокубковых матчей на территории Англии и проиграли 13.

21:35 Одна из самых интересных деталей матча связана не с формой команд, а с Рубеном Аморимом. В бытность тренером «Манчестер Юнайтед» он трижды встречался с «Борнмутом» и ни разу не победил: две ничьи и одно поражение. Последняя встреча закончилась безумными 4:4. При этом в Лиге Европы его личная статистика значительно лучше: на групповом этапе он выиграл шесть из семи последних матчей и еще ни разу не проигрывал на выезде.

21:30 А Рубен Аморим выбрал такой состав: Меньян, Томори, Де Винтер, Павлович, Эступиньян, Муса, Яшари, Хатчинсон, Лофтус-Чик, Морейра, Сиссе.

21:25 Состав «Борнмута» на сегодняшний матч: Ди Грегорио, Хилл, Диаките, Силва, Трюффер, Адамс, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Гэннон-Доак, Эванилсон.

21:20 Марко Розе постепенно находит более устойчивый баланс после тяжелого календаря, в котором «Борнмут» уже успел сыграть с «Манчестер Сити», «Ньюкаслом», «Челси» и «Ливерпулем». В атаке у хозяев хватает движения и вариантов: помимо Эванилсона, есть Маркус Тавернье, Джастин Клюйверт и Райан, забивший «Штурму» после выхода на замену. При этом Алекс Скотт и Хулиан Араухо остаются вне игры, а Жуниор Крупи уже вернулся к тренировкам, но в еврокубковую заявку не включен.

21:15 Для «Борнмута» Лига Европы пока выглядит заметно приятнее чемпионата Англии. В АПЛ команде понадобилось семь туров, чтобы одержать первую победу, и лишь в прошлые выходные она обыграла «Сандерленд» 2:0. При этом в ЛЕ команда Розе на выезде справилась с «Реал Сосьедадом», а в первом домашнем еврокубковом матче без особых проблем разобрала «Штурм». Эванилсон забил в обеих встречах турнира и теперь имеет шанс отличиться в трех первых европейских матчах клуба подряд.

21:10 Кадровая ситуация у гостей стала сложнее именно перед этим матчем. Филиппо Терраччано дисквалифицирован после удаления в Зальцбурге, Маттео Габбия и Алексис Салемакерс травмированы. Кроме того, клуб подтвердил, что Пьетро Терраччано, Самуэль Чуквуэзе и Гонсалу Рамуш не поехали в Англию из-за проблем с физическим состоянием. Это особенно важно для атаки, где Амориму снова придется выбирать между молодыми игроками и более привычными вариантами вроде Пулишича и Лофтус-Чика.

21:05 Во внутреннем чемпионате «Милан» тоже выглядит убедительно. После семи туров команда идет четвертой с 15 очками и пока не проигрывала в Серии А. При этом Аморим не отказывается от ротации, особенно в Европе: в Зальцбурге с первых минут вышли Томори, Хатчинсон, Лофтус-Чик и Камарда, а теперь тренеру снова придется учитывать плотный календарь и несколько потерь.

21:00 «Милан» после поражения от «Бенфики» быстро исправил впечатление от европейского старта. В Зальцбурге команда Рубена Аморима выиграла 4:0, а главным героем стал Альфаджо Сиссе, оформивший необычный хет-трик: он забил правой ногой, левой и головой. Затем россонери обыграли «Аталанту» 3:2 и подходят к поездке в Англию с двумя победами подряд.