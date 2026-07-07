The Athletic разбирает наследие Криштиану Роналду после его последней неудачной попытки выиграть чемпионат мира.

В преддверии чемпионата мира 2010 года компания Nike собрала целую россыпь футбольных суперзвёзд — Уэйна Руни, Дидье Дрогба, Роналдиньо, Фабио Каннаваро, Франка Рибери и Криштиану Роналду — для рекламной кампании под названием «Write The Future» («Напиши своё будущее»).

Это была великолепная идея: шесть крупнейших звёзд мирового футбола появлялись в сценах, намекавших на то, что их карьеры и всю дальнейшую жизнь определит предстоящий турнир в Южной Африке.

Так, например, Руни был показан в эпизоде, где он ошибается с передачей в матче против Франции, выходит из себя, что приводит к поражению Англии, беспорядкам на улицах и обвалу фондового рынка. Сам же он в итоге, по невероятному стечению обстоятельств, оказывается живущим в трейлере, питается какой-то похлёбкой, работает сторожем футбольного поля и с горечью смотрит на рекламный щит с изображением Рибери.

Уэйн Руни на ЧМ-2010 globallookpress.com

В альтернативном варианте событий Руни успевает в последний момент остановить Рибери в подкате, становится национальным героем — сэром Уэйном Руни, — а его изображение высекают прямо на Белых скалах Дувра.

Что касается Роналду, то в рекламе он стоит перед штрафным ударом, представляя, какое будущее у него впереди, если именно его гол принесёт Португалии триумф: он перерезает ленточку на открытии стадиона «Эштадиу Криштиану Роналду», появляется в камео в мультсериале «Симпсоны» (Гомер произносит: «Ронал... Ой!"), в его честь возводят гигантскую статую, а восторженные поклонники скандируют его имя, когда он прибывает на премьеру фильма "Роналду», где главную роль исполняет Гаэль Гарсиа Берналь.

Ролик обрывается в тот самый момент, когда он наносит удар, так что мы так и не узнали, каким видел продолжение режиссёр. Хотя, учитывая, что речь шла о штрафном ударе португальца на чемпионате мира, можно предположить, что мяч либо улетел далеко мимо ворот, либо попал в стенку, либо спокойно прилетел в руки вратаря соперника.

Роналду и чемпионаты мира — за шесть турниров, растянувшихся на 20 лет, эта история так и не стала счастливой.

Лучшие моменты? Победный удар в серии пенальти четвертьфинала против Англии в 2006 году, хет-трик в матче группы против Испании в 2018-м (включая великолепный гол со штрафного), два мяча Узбекистану в Хьюстоне две недели назад и долгожданный гол в плей-офф — реализованный пенальти в ворота Хорватии в прошлый четверг.

Разочарования? Их было слишком много, а кульминацией стало поражение Португалии от Испании в компенсированное время в Арлингтоне в понедельник.

В воскресенье он сказал журналистам, что этот чемпионат мира станет для него последним, хотя и надеялся, что не последним матчем. В итоге именно так и вышло.

После финального свистка Роналду выглядел подавленным: стоял, уперев руки в бока, медленно бродил по полю, затем остановился и долго смотрел куда-то вдаль. Аплодируя болельщикам, он с трудом сдерживал слёзы. Это был человек, который, даже имея огромный контракт в Саудовской Аравии, понял, что его время на главных футбольных сценах мира наконец подошло к концу — в 41 год.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Лишь восемь футболистов в истории забили на чемпионатах мира больше, чем его 11 голов. Но если учитывать уровень таланта Роналду, его феноменальное долголетие и статус величайшего бомбардира в истории как клубного, так и международного футбола, такой результат выглядит удручающе скромным. Для спортивного супергероя чемпионат мира оказался своего рода криптонитом.

Однако эта история не так проста, как кажется. Каждый из шести турниров приносил своё собственное, особенное разочарование. Но были и светлые моменты.

Есть и ещё один фактор — специфически португальский, связанный со временем. В истории местного футбола принято говорить о двух «золотых поколениях»: первом — игроков, родившихся в начале 1970-х ( Луиш Фигу, Руй Кошта, Паулу Соуза, Жуан Пинту и другие), и втором — футболистов, появившихся на свет в начале и середине 1990-х ( Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш).

Роналду, родившийся в 1985 году, оказался между этими поколениями. И к тому моменту, когда сборная Португалии наконец стала достаточно сильной, чтобы считаться одним из главных претендентов на титул чемпиона мира, сам Криштиану уже начал сдавать.

Бывали моменты, когда — как и в случае с Лионелем Месси на протяжении большей части его карьеры в сборной — на Роналду буквально давил груз ответственности за национальную команду. И дело далеко не всегда в силе соперника.

Во многих случаях по-настоящему душит именно давление, подпитываемое убеждением, что только суперзвезда способна привести свою страну к славе. Именно эту мысль и пыталась донести реклама Nike.

Пожалуй, лучшим чемпионатом мира для Роналду стал самый первый. В 21 год он ещё играл за «Манчестер Юнайтед» неровно и нестабильно, а в сборной Португалии оставался лишь младшим партнёром Фигу по команде, построенной вокруг последнего.

Однако турнир 2006 года стал для него переломным. После реализованного пенальти в матче группового этапа против Ирана он покинул поле со слезами на глазах после грубого удара защитника сборной Нидерландов Халида Буларуза в печально известной «Битве при Нюрнберге» в 1/8 финала. Но наставник иберийцев Луис Фелипе Сколари тогда высоко оценил его мужество.

В четвертьфинале против Англии именно Роналду был самым опасным игроком Португалии. После дополнительного времени он реализовал решающий удар в серии пенальти.

Но одновременно навлёк на себя гнев английских футболистов, болельщиков и медиа: его обвиняли в слишком театральной реакции на фолы соперников и — что для многих оказалось ещё хуже — в том, что он призывал арбитра удалить своего партнера по «МЮ» Уэйна Руни за наступ на Рикарду Карвалью, а после удаления одноклубника, заговорщически подмигнул кому-то у боковой линии поля.

Удаление Руни в матче против Португалии на ЧМ-2006 globallookpress.com

В полуфинале, где Португалия уступила Франции, Роналду освистывали трибуны в Мюнхене. Его номинировали на приз лучшему молодому игроку турнира, однако после того как техническая группа ФИФА выбрала Лукаса Подольски, её руководитель Хольгер Озик подчеркнул: «Футболисты должны быть примером для подражания, и мы учитываем принципы честной игры... Мы хотим видеть достойное поведение».

Именно тогда начались непростые отношения Криштиану с чемпионатами мира. И именно в 21 год он в последний раз в своей карьере сыграл в полуфинале мирового первенства.

Второй мундиаль, которому предшествовала реклама «Write The Future», обернулся для него сокрушительным разочарованием. После вылета от Испании уже в первом раунде плей-офф Роналду подвергся жёсткой критике в португальских медиа. Сам он признался, что чувствует себя «разбитым» и испытывает «невообразимую печаль».

Единственный его гол на том турнире стал седьмым в разгроме КНДР (7:0). Примечательно, что это был его первый мяч за сборную в официальных матчах за два года и лишь 23-й гол в 74 играх за национальную команду. Тогда никто и представить не мог, что впоследствии он с огромным отрывом станет лучшим бомбардиром в истории международного футбола.

Третий чемпионат мира, в 2014 году, принёс похожее разочарование. После сезона, завершившегося победой в Лиге чемпионов с «Реалом», Роналду приехал на турнир с воспалением сухожилия надколенника левого колена.

Он испытывал серьёзный дискомфорт, а Португалия проиграла Германии 0:4, сыграла вничью со сборной США и, несмотря на его победный гол в концовке матча с Ганой, вылетела уже после группового этапа. Ему было 29 лет — возраст, который принято считать вершиной футбольной карьеры, — и ещё один шанс «написать своё будущее» был упущен.

В этом и заключается особенность мундиалей. Они проходят лишь раз в четыре года. То же самое можно сказать и об Олимпийских играх, но чемпионат мира воспринимается скорее как финальная точка изнурительного четырёхлетнего цикла, а не как событие, к которому спортсмены выстраивают всю свою подготовку.

Многие звёзды приезжают на турнир уже измотанными. Например, Уэйн Руни сыграл на трёх чемпионатах мира. К первым двум он в спешке восстанавливался после травм — без особого успеха, — а на третьем, в 2014 году, выглядел не в своей тарелке в слабой сборной Англии, которая также не сумела выйти из группы.

К ЧМ-2018 Роналду было уже 33 года. Вскоре после мирового форума «Реал» продал его в «Ювентус», а пятый «Золотой мяч», завоёванный полугодом ранее, как он тогда ещё не мог знать, окажется последним в его карьере. Казалось, он ехал в Россию с ощущением: сейчас, либо никогда.

И поначалу выглядело так, будто он действительно готов воспользоваться своим шансом — буквально «написать своё будущее». В стартовом матче против Испании Роналду оформил хет-трик, завершив его великолепным голом со штрафного, а встреча в Сочи закончилась захватывающей ничьей — 3:3.

Через пять дней он забил единственный мяч в игре с Марокко, и на тот момент, пока Аргентина крайне неудачно начала турнир, главным сюжетом чемпионата стало сравнение двух великих соперников: Роналду демонстрировал психологическую стойкость и способность блистать под давлением ответственности за свою сборную, тогда как его куда более замкнутый по характеру главный конкурент Месси, казалось, не выдерживал этого груза.

Но мундиаль для Роналду и Португалии закончился внезапно — поражением от Уругвая в 1/8 финала. Он нанёс шесть ударов по воротам, однако с каждой минутой в его действиях всё сильнее ощущалось отчаяние: матч ускользал из рук европейцев. Как и в случае с Месси летом 2018 года, вновь зазвучали вопросы: не упустил ли Роналду свой последний шанс стать чемпионом мира?

Роналду после вылета из ЧМ-2018 globallookpress.com

В 2022 году он вернулся за новой попыткой, но к тому моменту переживал тяжёлый период после неудачного завершения своего второго этапа карьеры в «Манчестер Юнайтед». В первом матче против Ганы он реализовал пенальти, однако позже, во встрече с Уругваем, ФИФА не засчитала ему гол, постановив, что, вопреки утверждениям самого Криштиану, он не коснулся подачи Бруну Фернандеша перед тем, как мяч оказался в сетке.

В третьем матче группового этапа, против Южной Кореи, Роналду почти ничем не запомнился, а после замены эмоционально выразил своё недовольство, чем вызвал раздражение главного тренера Фернанду Сантуша. На фоне усиливающейся критики — как за игру, так и за язык тела — Роналду остался в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии.

Его сменщик Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, а Португалия разгромила соперника со счётом 6:1. Появились сообщения, которые все участники событий впоследствии отрицали, будто Криштиану угрожал покинуть расположение сборной. Сантуш позже сказал лишь, что между ними состоялся «откровенный разговор».

В четвертьфинале иберийцы уступили Марокко. Роналду, вышедший на замену после перерыва, и так и не сумевший повлиять на ход игры, покидал поле в слезах. Даже самые преданные поклонники его феноменального долголетия наверняка решили тогда, что его история на чемпионатах мира завершена.

А то, что спустя пару недель Месси привёл Аргентину к чемпионскому титулу, казалось, лишь усугубил горечь поражения для Роналду, который готовился завершать карьеру в Саудовской Аравии. Его время на самом высоком уровне, казалось, окончательно прошло.

Сейчас, когда Роналду покинул мировую сцену, проще всего сказать, что этот чемпионат мира оказался для него лишним.

Но такой вывод кажется неверным. Эта фраза гораздо лучше подходила к ЧМ-2022: пять матчей, 11 ударов, один гол с пенальти, ни одного ассиста и потеря места в основе после группового этапа. Ещё сильнее она звучала после Евро-2024 — пять поединков, 23 удара, ни одного гола и одна результативная передача. Если какой-то турнир и оказался для него лишним, то это, скорее, уже третье подряд такое первенство.

Роналду провалил Евро-2024 globallookpress.com

Два года назад на чемпионате Европы смотреть на него порой было тяжело. В матчах плей-офф против Словении и Франции Роберто Мартинес держал Роналду на поле в течение 120 минут, хотя было очевидно, что тот полностью вымотан.

В какие-то моменты хотелось, чтобы тренер просто избавил его от мучений. На нынешнем же чемпионате мира — за исключением стартовой игры, где Португалия с большим трудом сыграла вничью 1:1 с ДР Конго, — подобного ощущения уже не возникало.

Физически Роналду выглядел свежее, чем в 2022 году. В Катаре он производил впечатление угрюмого, отстранённого человека: держался особняком от партнёров, не скрывал раздражения после замен и болезненно воспринимал решение Сантуша оставить его в запасе.

Этим летом его поведение — и как капитана, и как партнёра по команде — выглядело совсем иначе. Да, в нём по-прежнему ощущалось желание оставаться главным героем, но он был полностью вовлечён в жизнь команды и искренне радовался, когда победный мяч в ворота Хорватии забил Рамуш.

В тот вечер болельщики Португалии — и, будем откровенны, прежде всего поклонники самого Роналду — собрались у гостиницы команды в центре Торонто. На видео из расположения сборной запечатлён момент, когда Роналду, с загоревшимися глазами, решил выйти на балкон, чтобы поприветствовать их.

Там он вновь оказался в своей стихии: тысячи людей внизу восторженно встречали каждое его появление, каждый жест, а он, как и всегда, с удовольствием дарил публике именно то, чего она ждала.

В воскресенье Роналду появился на предматчевой пресс-конференции сборной Португалии и устроил настоящее представление, ещё раз подтвердив впечатление, что на этом чемпионате мира он наконец чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Двумя неделями ранее Криштиану был заметно раздражён, когда журналисты заговорили о новых достижениях Месси, но накануне матча с Испанией отвечал на каждый вопрос с улыбкой. Более того, он сам предложил задать вопрос одному из журналистов, который, как Роналду несколько раз с улыбкой повторил, «меня не любит».

«Несмотря на то, что у вас может быть своё мнение, разве я провожу такой уж плохой турнир?» — сказал он, когда его спросили о собственной игре. «Я ведь забил три мяча. Да, есть ребята, которые забили больше, потому что проводят невероятный чемпионат, но и у меня всё не так уж плохо».

Отвечая на другой вопрос, форвард признался, что главным для него было «получить максимум удовольствия», понимая, что это его последний мундиаль — «и это действительно будет мой последний чемпионат мира», — и просто наслаждаться каждым днём турнира.

И, по крайней мере в промежутке между тяжёлым стартовым матчем против ДР Конго и болезненным поражением от Испании, действительно казалось, что именно так Роналду и поступал.

Роналду забил три мяча на ЧМ-2026 globallookpress.com

В редком большом интервью журналисту Пирсу Моргану в ноябре прошлого года его спросили, продолжает ли он мечтать о победе на чемпионате мира.

«Если вы спрашиваете меня: "Криштиану, твоя мечта — выиграть чемпионат мира?", то нет, это не моя мечта», — ответил он.

Правда?

«Да. Победа на мундиале ничего не изменит в том, какое место моё имя занимает в истории футбола. Люди говорят: "Если Криштиану выиграет чемпионат мира, тогда он станет величайшим". Я с этим не согласен».

Он добавил, что, конечно, хотел бы выиграть турнир («Да, мы будем за это бороться»), но успех или неудача этим летом не определят его карьеру.

«Определят что? — переспросил он. — Определят, один ли я из лучших футболистов в истории? Из-за победы в одном турнире, где нужно выиграть шесть или семь матчей? Вы считаете, что это справедливо? Нет, это несправедливо».

Многие тогда лишь посмеялись над его словами: «Ну конечно, теперь оказывается, что чемпионат мира не определяет величие...». И всё же, если бы Роналду, как когда-то Месси, сумел выиграть мундиаль, это, безусловно, стало бы важнейшей частью его футбольной карьеры.

Но суть в другом. Чемпионат мира не определяет карьеру Роналду. И не должен определять его наследие — точно так же, как не должен был определять карьеру Месси, если бы Аргентина проиграла ту серию пенальти Франции в финале ЧМ-2022.

Лео вполне можно считать величайшим футболистом всех времён, а Роналду — если смотреть исключительно на цифры — величайшим бомбардиром в истории футбола. Так было ещё до их пятого чемпионата мира в 2022 году, и так остаётся после шестого.

Карьеру португальца определяют рекорды, которые он установил. Он забил больше мячей, чем кто-либо в истории футбола, как на клубном уровне (830), так и за сборную (146). Он — лучший бомбардир в истории «Реала» (450 голов в 438 матчах) и лучший снайпер за всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов (140 мячей в 183 поединках).

Он также провёл больше матчей за национальную команду, чем любой другой футболист-мужчина — 233. Поэтому утверждать, что его карьера будет определяться тем, что он так и не выиграл чемпионат мира, попросту нелепо.

Даже если бы он «лишь» оставался лучшим бомбардиром в истории — если бы его статистика объяснялась исключительно инстинктом прирождённого форварда, хладнокровием и почти механической эффективностью, а не феноменальным сочетанием атлетизма и технического мастерства, — его всё равно считали бы одним из величайших игроков всех времён. Но на самом деле его наследие почти не имеет равных.

«Этот день обязательно наступит, — сказал Роналду в воскресенье, отвечая на вопрос о завершении карьеры. — Но, честно говоря, что бы ни произошло [в матче с Испанией], я уйду с совершенно чистой совестью.

Роналду после вылета из ЧМ-2026 globallookpress.com

Даже не на 100 процентов — на 1000. Потому что я отдал футболу всё. Мне уже ничего не нужно, я прекрасно живу. Но дело в любви к игре. Я играю в футбол, потому что люблю его. Что бы ни случилось завтра, я не хочу давить на себя мыслью, что мы обязаны победить».

Именно такое отношение — уверенность человека, который на закате карьеры осознаёт, что его наследие уже незыблемо и никакой отдельный результат этого не изменит, — помогало ему на протяжении последних недель. Благодаря этому его шестой и последний мундиаль выглядел, пожалуй, более счастливым опытом, чем многие предыдущие.

Были ли сожаления? Конечно. Были ли разочарования? Безусловно. Но на этот раз, особенно в его возрасте, Криштиану вправе сказать себе, что сделал всё, что было в его силах. Единственная настоящая загадка в том, почему Роберто Мартинес, проявив смелость заменить Роналду в матче с Хорватией, так и не решился выпустить героя предыдущей встречи Гонсалу Рамуша до самого конца игры против Испании.

И в конечном счёте реклама Nike ошиблась. То великое будущее, которое, по её замыслу, ожидало Роналду лишь в случае триумфа на чемпионате мира, всё равно стало реальностью — пусть и не во всех деталях, которые придумал режиссёр ролика.

Наследие Криштиану, как одного из величайших футболистов в истории, было написано за последние два десятилетия. Ему не стоит проводить остаток жизни, сожалея о единственной вершине, которая так и осталась непокорённой.