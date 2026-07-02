Эпопея с неоднозначными приобретениями «Милана» в центр нападения слишком затянулась и в противовес точным попаданиям с трансферами Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру накопилось более десятка промахов, сродни переходам Андре Силвы, Луки Йовича и Сантьяго Хименеса. Гадание на кофейной гуще при поиске нового аттаканте вывело селекционную службу «россонери» на Гонсалу Рамуша, уставшего находиться на вторых ролях в столице Франции.

Зашкаливающая конкуренция

Рамуш взял на абордаж элиту европейского футбола по итогам сезона 2022/2023, когда сверкнул 27 забитыми мячами в сорока семи матчах за «Бенфику» и запомнился публике на чемпионате мира в Катаре хет-триком в воротах сборной Швейцарии, превратившись в ночной кошмар Янна Зоммера. Так и не дождавшись глобальных дивидендов в финальной трети поля от трио Неймар — Килиан Мбаппе — Лионель Месси, «ПСЖ» отпустил бразильца и аргентинца на заработки в Саудовскую Аравию и США соответственно, постепенно перекраивая стратегию от сборища индивидуальностей до сплоченного механизма в команде.

Ответственным за революцию в Париже назначили Луиса Энрике, которому на испытательный срок из Португалии привезли Гонсалу, арендовав форварда на полгода с правом выкупа по окончании розыгрыша. Активировали опцию «красно-синие» немногим ранее, переведя в январе 2024 на счет «Бенфики» 65 млн евро, хотя сверхъестественных перформансов Рамуш не продемонстрировал, записав себе в актив лишь три результативных удара до зимних каникул.

Поймал кураж португальский страйкер с подписанием полноценного контракта, пополнив личный зачет еще одиннадцатью голами в рамках Лиги 1 и Кубка Франции, соперничая за место под солнцем с Килианом Мбаппе и Рандалем Коло Муани. Травма лодыжки омрачила начало следующей кампании Гонсалу, чьи котировки резко упали в глазах испанского менеджера, который трансформировал профильного правого вингера Усмана Дембеле в «ложную девятку».

Наглядно низкую востребованность Рамуша раскрыл первый успешный поход «ПСЖ» за «ушастым» трофеем Лиги чемпионов УЕФА, где Энрике всего один раз выпустил его в основном составе на групповом этапе против «Ред Булл Зальцбург», игнорируя в раунде плей-офф и не выделяя более получаса времени. Легкая конница уроженца Хихона в лице Хвичи Кварацхелии — Усмана Дембеле — Дезире Дуэ, буквально, смела со своего пути всех оппонентов в ЛЧ и стала одним из ключей к долгожданному триумфу на просторах ЛЧ, заставив Гонсалу довольствоваться ролью сменщика кого-либо из них во французском первенстве и Кубке страны.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Кардинально ситуация не изменилась и в минувшем сезоне — 56-летний специалист остался верен собственным принципам, найдя рецепт в грузино-французской связке, и задвинул девятого номера в глубокий запас не только на полях ведущего еврокубкового турнира, но и чемпионата Франции. За семнадцать поединков Лиги чемпионов фамилия Рамуша ни разу не фигурировала в стартовой обойме парижан, ограничившись максимально теми же тридцатью минутами пребывания на газоне, и в Лиге 1 с первых минут он появился лишь в тринадцати встречах из тридцати четырех.

Метрики воспитанника академии «орлов» в элитном дивизионе Франции выглядят прямо пропорционально его редкой игровой практике: при показателе ожидаемых голов (xG) 9 Гонсалу расписался шестью автографами во владениях оппонентов, получив итоговую оценку -3, и в совокупности упустил четырнадцать явных голевых моментов, нанося в среднем за матч 0.8 ударов в створ ворот. Содержи философия Энрике пункт об обязательном включении в основу таранного страйкера, то наверняка Гонсалу представил бы на бумаге куда лучшие цифры, однако, банально, португалец оказался не в том месте, не в то время, беспросветно сидя за спиной гораздо более скоростных Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Дезире Дуэ, Брадли Баркола и даже периодически Сенни Меюлю.

Конвейер просчетов

«ПСЖ», закрепив за собой величие не только на внутренней арене, но и международной, избавляется от клейма денежного мешка и старается уравнять баланс в бюджете, научившись продавать исполнителей за солидные суммы. Сделка с «Миланом» принесла в копилку «красно-синих» 74 млн евро, поставив Рамуша на второе место рекордных продаж парижан после Неймара и на вершину самых дорогих покупок «россонери» вслед за Рафаэлом Леау.

Дела итальянского коллектива с центрфорвардами обстоят крайне плачевно в последнюю декаду, что наглядно демонстрирует результативность поступающих в лагерь миланцев нападающих — в последний раз планку пятнадцати мячей покорил Карлос Бакка в розыгрыше Серии А 2015/2016. Текущий набор аттаканте «Милана» серьезно обеднел и никому не удалось даже приблизиться к отметке в десять забитых голов по итогам прошлой кампании Лиги Кальчо — Кристофер Нкунку с семью точными выстрелами финишировал на 34-й позиции в гонке бомбардиров, Сантьяго Хименес с нулем вовсе самоустранился от баталий за «Золотую бутсу».

Объяснить скромную продуктивность наконечников атак «россонери», конечно, можно было бы через призму оборонительной модели Массимилиано Аллегри, но в целом его дружина довольно часто создавала остроту в чужой штрафной и вошла в топ-4 по xG (60.4), вот только подводила реализация (53 мяча и критерий -7.4). Детально рассмотрев список лучших снайперов «Милана» в чемпионате Италии на пятой строчке найдем защитника Страхиню Павловича, что подчеркивает глубину кризиса коллектива в завершающей фазе.

Горький привкус разочарования оставляет «шоу» Хименеса в цветах семикратных победителей ЛЧ, который вдохновенно творил в «Фейеноорде», чем заслужил ценник в 30 млн евро, тем не менее скис на Апеннинском полуострове, отличившись за полтора года семью результативными ударами. Отпечаток на затянувшееся пике мексиканца в минувшем розыгрыше наложила травма лодыжки, потребовавшая хирургического вмешательства, однако и до повреждения, числившись игроком основы у Аллегри, Сантьяго напоминал подобие форварда — xG -3.38 дополнили семь упущенных реальных голевых шансов.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Добавить импульс в финальную треть поля представители «россонери» самонадеянно призвали габаритного Никласа Фюллькруга, заключив зимой арендное соглашение с «Вест Хэмом», и на выходе получили очередного лавочника, вымучившего в двадцати встречах Серии А один забитый мяч. С таким безрыбьем «Милана» впереди Рамуш, спрятанный Энрике в долгий ящик и лишенный регулярной практики, выглядит настоящим министром нападения, которому по силам наконец перешагнуть порог 15 голов в Лиге Кальчо и составить конкуренцию дуэту Лаутаро Мартинес — Маркус Тюрам из «Интера».

Португальская экспансия на севере Италии

Легион уроженцев Пиренейского полуострова продолжает накапливаться в рядах «россонери»: вслед за приглашением на пост главного наставника Рубена Аморима, функционеры миланцев доверились советам агента Жорже Мендеша, имеющего вес во многих лигах мира и, в частности, в Италии (подсобил Дженнаро Гаттузо с восхождением на тренерский мостик «Лацио»), который заверил их в профпригодности своего клиента — Гонсалу Рамуша. Кроме того, на вакантное кресло спортивного директора, освободившееся после отставки Игли Таре, претендует Антеру Энрике, чье резюме содержит работу на аналогичной должности в «Порту», «ПСЖ» и сборной Катара.

Возвращаясь к грядущему сотрудничеству между Аморимом и Рамушем, то они пересекались в Примейра-лиге по разные стороны баррикад, фактически пребывая в статусе непримиримых соседей по городу, — один руководил лиссабонским «Спортингом», второй зажигал за «Бенфику». Судьба свела их воедино в Италии, подарив возможность перезагрузить карьеры в лихорадящем «Милане», где прихотливые тиффози устали кататься на эмоциональных качелях и выпадать за борт как лидирующей тройки, так и зоны ЛЧ.

Известный факт, что Рубен пропагандирует расстановку 3-4-2-1 с единственным столбом нападения и, взглянув на потуги предшественников, Гонсалу на голову превосходит любого из них, тем не менее его дриблинг и скорость, важные для 41-летнего алленаторе, хромают, что ставит под вопрос целесообразность приобретения португальца экс-рулевому «Манчестер Юнайтед». Под стиль Аморима идеально вписывался Виктор Дьёкереш, способный организовать опасный момент в «Спортинге» на ровном месте и мало полагавшийся на партнеров по команде, с более зависимым Беньямином Шешко в АПЛ у менеджера не сложилось, — Рамуш представляет из себя усредненный вариант, умеющий приносить пользу без мяча, но маломаневренный в быстрой контратакующей системе.