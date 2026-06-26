Полузащитник «Зенита» Вендел в очередной раз прибыл на предсезонные сборы сине-бело-голубых позже намеченного срока. LiveSport.Ru вспоминает всю историю опозданий бразильца, а также аналогичные эпизоды в других командах РПЛ.

Продлить отпуск за полмиллиона евро

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля. Команды уже вернулись из отпуска и вовсю готовятся к началу чемпионата. Так, «Зенит» начал свой первый учебно-тренировочный сбор 20 июня. Помимо сборников, которым предоставили недельную отсрочку, в расположение клуба прибыли все. Почти.

Те, кто должен был присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные. Сергей Семак главный тренер ФК «Зенит»

Вендел прибыл на сбор «Зенита» лишь 6 дней спустя. По всей видимости, петербуржцы в очередной раз применят к бразильцу санкции: по информации Telegram-канала «Mash на спорте», клуб первоначально пригрозил футболисту штрафом в 700 тыс. евро. Но хавбек сумел отделаться наказанием в размере всего 500 тыс. евро. Тем не менее, с учетом того, что годовой доход Вендела в «Зените» составляет 3,5 млн евро + 1 млн евро бонусом, отпуск за свой счет вышел очень дорогим.

Если бы такой дисциплинарный проступок в исполнении полузащитника был единичным случаем, то сине-бело-голубые, возможно, ограничились предупреждением. Однако в последние годы проще вспомнить те сборы, на которые Вендел приехал вовремя.

Вендел fc-zenit.ru

Поначалу к таким поступкам легионера в команде относились неоднозначно. Некоторые игроки предлагали чуть ли не отстранить бразильца от тренировок. А Семак до сих пор выступает за суровые денежные наказания. Но к такому поведению уже привыкли. Как сказал Михаил Кержаков, Вендел — это Вендел, особое явление.

Одноклубники не стесняются подшучивать над полузащитником. Так, Андрей Мостовой, увидев этим летом бразильца на тренировке, потёр глаза и удивился: «Я не выспался или что?» Александр Соболев, в свою очередь, похлопал Вендела по плечу и заявил, что он сначала должен сдать в кассу.

Трансферные, семейные и прочие дела

Впервые бразилец был замечен в позднем возвращении с родины летом 2022 года. Вендел прибыл в Санкт-Петербург 22 июня, хотя летние сборы «Зенита» начались 13 июня. Справедливости ради нужно указать, что так же поступили и два других латиноамериканских легионера — Барриос и Юри Алберто. Возможно, тогда дело было в только наступивших логистических проблемах.

Юри Алберто fc-zenit.ru

А вот через полгода Вендел оказался единственным опоздавшим. Бразилец включился в тренировочный процесс «Зенита» спустя три дня после начала межсезонных сборов в Катаре. О причинах задержки клуб и игрок умолчали.

Если первые два эпизода были «цветочки», то летом 2023 года наступили «ягодки». «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России и позволил Венделу пропустить заключительные туры сезона и раньше уехать в отпуск. Но в Россию он вернулся только через 2 месяца.

В то межсезонье полузащитником активно интересовались многие клубы: и «Рома», и «Фенербахче», и несколько команд из Бразилии. Сам Вендел, находясь на родине, заявил клубу, что хочет покинуть команду. «Зенит» был не против расстаться с игроком, но лишь при соответствующей компенсации. Ее так никто и не смог предложить петербуржцам.

В итоге сборы «Зенита» стартовали 24 июня, клуб первоначально ждал Вендела 1 июля, а футболист фактически прилетел в Санкт-Петербург лишь 25 июля. Однако нельзя не отметить, что частично задержка действительно была вызвана уважительными причинами — скончался дедушка полузащитника. Тем не менее, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Вендел понес наказание за долгое отсутствие.

Следующие полтора года Вендел провел почти образцово: приезжал на сборы вовремя. Только два февраля подряд отпрашивался на несколько дней в Бразилию для решения личных дел.

Очередной эксцесс произошел летом 2025 года. Вендел, как и двумя годами ранее, улетел в Бразилию досрочно. В данном случае это было оправдано сразу по двум причинам: во-первых, игрок получил травму и не мог помочь команде в последних матчах сезона, во-вторых, «Зенит» заранее договорился о продаже Вендела «Ботафого» за 20 млн евро.

Вендел fc-zenit.ru

Однако бразильский клуб в конце мая отказался от согласованной сделки, чем сильно удивил и петербуржцев, и футболиста. «Зенит» пытался найти в Бразилии, Турции, на Ближнем Востоке другого покупателя на полузащитника, но безуспешно. Вендел, в свою очередь, не торопился возвращаться в Россию, где его вообще-то ждали 27 июня. На сей раз бразилец задержался почти на три недели и прилетел в Санкт-Петербург 16 июля, за что снова получил наказание от клуба.

Но и оно не научило Вендела. По крайней мере, через полгода он вновь опоздал — уже на 7 дней, за что был оштрафован на 700 тыс. евро. Правда, в конце сезона половину этой суммы «Зенит» вернул бразильцу в честь победы сине-бело-голубых в чемпионате России, но с одним условием — устроить на эти деньги отличную вечеринку для одноклубников.

Несмотря на эти дисциплинарные проступки, в «Зените» ценят Вендела как качественного футболиста. В ином случае они не стали бы прошлой осенью продлевать с ним контракт до лета 2029 года.

У игроков «Динамо» дисциплина тоже хромает

Стоит отметить, что не один Вендел пренебрегает внутриклубной дисциплиной. У других команд РПЛ тоже случались подобные эпизоды, а настоящая эпидемия в последнее время накрыла московское «Динамо».

Все началось в январе 2025 года, когда вовремя на межсезонные сборы из Южной Америки не прибыл Бителло. Полузащитник и его представители пытались самовольно организовать переход в «Ботафого», но бело-голубые пригрозили судом и штрафом до 25 млн евро. Это стало для бразильца веским поводом вернуться в расположение бело-голубых, хотя за пропуск 12 рабочих дней он все равно получил штраф в размере месячной зарплаты, а в составе столичного клуба выступает до сих пор.

Бителло fcdynamo.ru

Летом 2025 года в «Динамо» припозднился другой латиноамериканец — Хорхе Карраскаль. Он так же, как и Бителло, пропустил первые две недели сборов, за что был оштрафован на месячную зарплату (примерно 10 млн рублей). Но этот демарш в конечном итоге оказался результативным — Карраскаль договорился о переходе во «Фламенго», который через месяц выкупил игрока за 12 млн евро.

Третьим опоздавшим динамовцем стал уже не легионер, а россиянин и не по хитрому умыслу, а по глупой небрежности. Вообще Дмитрий Скопинцев в Москве явился на медицинский осмотр, но отправиться вместе с командой на учебно-тренировочный сбор в Дубай не смог — истек срок действия заграничного паспорта и пришлось ждать оформления документов. Агент футболиста Алан Агузаров настаивал, что оснований для штрафа нет, однако в клубе считали по-другому, и защитник все-таки понес денежное наказание.