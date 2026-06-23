Далеко не все коллективы Апеннинского полуострова остались в восторге от итогов минувшей кампании Лиги Кальчо, так и не достигнув поставленных целей и погрузившись в хаос, единственным выходом из которого оказалась смена менеджеров на тренерском мостике. К экстренным мерам в межсезонье уже прибегли в «Милане», «Аталанте», «Фиорентине», «Болонье», «Сассуоло», «Лацио» и «Наполи», уверовав в магическую силу проведенных и запланированных рокировок.

Ударили по рукам

«Милан»

Тотальную чистку организовали в стане «россонери», начавших прошлый розыгрыш итальянского первенства за здравие и даже претендовавших одно время на скудетто, однако концовка истории под руководством Массимилиано Аллегри выдалась довольно трагичной — миланцы выпали за пределы квартета лидеров Серии А, лишившись путевки в Лигу чемпионов УЕФА. Вместе с 58-летним специалистом вещи из Милана собрали генеральный директор Джорджо Фурлани, технический директор Жоффре Монкада и спортивный директор Игли Таре, добавив веса таким образом Златану Ибрагимовичу, занимающему пост советника в клубе.

Ответственность за перестройку приписывают как раз таки шведскому функционеру, который, мягко говоря, не ужился в одной раздевалке с Аллегри и нашел полного антипода его игровой философии, добившись успеха в переговорах с Рубеном Аморимом. Португальский наставник нуждается в срочной реабилитации собственного реноме после фиаско у руля «Манчестер Юнайтед», продержавшись во главе «красных дьяволов» немногим больше года.

Аморим зарекомендовал себя в АПЛ как упрямый тактик, гнущий до последнего свою линию со схемой 3-4-2-1, от которой его не заставит отказаться «даже Папа Римский» — правда, уроженец Лиссабона немного слукавил, и божье озарение настигло его практически перед отставкой, когда в Премьер-лиге против «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» он перестроился на 4-2-3-1. В Италии Рубен намерен восстановить базовые настройки с тройкой ЦЗ, внедренные «Милану» еще при предшественнике Массимилиано, вот только итальянец сваливался в худшие образцы катеначчо, португалец, в свою очередь, способен разбавить серые будни с акцентом на вертикальную модель.

Глава «россонери» Джерри Кардинале рассыпался в комплиментах Амориму, назвав его «тренером-новатором нового европейского поколения, который верит в атакующий футбол с быстрыми переходами и высоким прессингом», — с последним компонентом миланцы испытывали трудности в минувшей кампании, застряв на семнадцатом месте с PPDA 15.1. «Милан» в позапрошлом сезоне ошибся сразу с двумя представителями португальского тренерского цеха — Паулу Фонсекой и Сержиу Консейсау, поэтому к назначению Рубена отнеслись с двойным скептицизмом, держа в памяти клеймо «Манчестер Юнайтед», от которого годом ранее безуспешно пытался избавиться Эрик тен Хаг в «Байере 04».

«Аталанта»

Улицы Бергамо потускнели с отъездом из города Джан Пьеро Гасперини, почти на протяжении десяти лет выстраивавшего по кирпичику масштабный проект, с которым добирался до главного трофея Лиги Европы УЕФА и в тройку призеров Серии А. Дисбаланса «Аталанте» добавил Иван Юрич, запомнившийся публике на трех местах работы кряду со знаком «минус», и спасать положение доверили Раффаэле Палладино, прокладывавшему себе дорожку наверх через «Монцу» и «Фиорентину».

Его бергамаски отличались акцентом на владении мячом (шестые с 55.2%) и множеством передач (18770, из которых 84.8% стали точными), далеко не напоминая разобранный механизм, однако лучших образцов времен Гасперини, естественно, не достигли. Боссы «Аталанты», живущие прошлыми достижениями, не простили Палладино седьмую строчку в чемпионате Италии, равносильную лишь билету в Лигу конференций УЕФА, и расторгли с ним трудовое соглашение.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Экскурс, как вернуть былую конкурентоспособность, команде теперь будет освещать Маурицио Сарри, в чьих отношениях с владельцем «Лацио» Клаудио Лотито сходу пробежала кошка на фоне трансферного бана, и 67-летний итальянец на ободах дотянул «бьянкочелести» до финала Кубка страны и девятой позиции Лиги Кальчо, причем его саррибол был далек от идеала. Ход от президента «Аталанты» Антонио Перкасси достаточно неоднозначный — в перспективе Палладино, если бы ему доверили полноценный цикл подготовки коллектива, смотрится более подходящим кандидатом, чем Маурицио, с которым стогнация грозит только усилиться.

«Болонья»

Попытки разорваться на несколько фронтов превратились в невыполнимую миссию для дружины Винченцо Итальяно, чей пик пришелся на четвертьфинальные стадии Лиги Европы УЕФА и Кубка Италии, финал Суперкубка страны и восьмое место Серии А. Правящая верхушка «россоблу» рассталась по взаимному согласию с упершимся в потолок 48-летним алленаторе, организованная манера игры которого избавляет подопечных от риска и выхода за рамки, делая из них едва ли не роботов, четко следующих установкам.

Броуновского движения в структуру «Болоньи» наверняка добавит Доменико Тедеско, безжалостно выставленный из турецкого «Фенербахче», — итальянец выдал рекордную беспроигрышную серию в Суперлиге, оборвавшуюся лишь в 26-м туре, но не простили ему разгром в Межконтинентальном дерби от «Галатасарая» со счетом 0:3, стоивший «желто-темно-синим» чемпионского титула. Экс-рулевой «Спартака» гибко подходит к выбору тактических расстановок, предпочитая формации 4-2-3-1 либо 3-1-4-2, и закладывает фундамент быстрому возврату игровой сферы через высокий прессинг, в чем, к слову, «красно-синие» преуспевали с Винченцо (пятые по показателю PPDA 11.4).

«Фиорентина»

Для «фиалок» с окончанием правления Итальяно становится традицией входить в сезон с новым наставником — прошлый они начали под эгидой Стефано Пиоли, сотрудничество с которым хотят забыть, как страшный сон, насчитывающий десять матчей в Серии А без викторий и заслуженную двадцатую строчку. Со дна флорентийцев вытянул Паоло Ваноли, записавший себе в резюме беспрецедентное достижение и сохранивший в элитном дивизионе команду, которая встала на победный путь только с шестнадцатого тура.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить — лейтмотив 53-летнего менеджера, чье отстранение от должности главного тренера выглядит также нелогично, как и годичное прощание с Палладино. Казалось, что перед Ваноли, реанимировавшим пациента из критического состояния, все двери обязан лично открывать спортивный директор Фабио Паратичи, но он поддался вновь авантюрному искушению.

Паоло Ваноли и Фабио Гроссо globallookpress.com

Функционер, известный по работе в «Ювентусе» и «Тоттенхэме», пригласил сверкнувшего в «Сассуоло» Фабио Гроссо, который сперва подарил «нероверди» обратный билет в Лигу Кальчо и затем закрепил их в середине турнирной таблицы. Оппоненты с трудом взламывали структурированную оборону «черно-зеленых», позволившую мячу 50 раз попасть в сетку собственных ворот при ожидаемых 56.22 (xGC — 6.22) и допустившую всего 63.5% ударов из штрафной площади.

Заслуги чемпиона мира 2006 года в обойме сборной Италии не прошли незамеченными среди управленческого состава «Фиорентины», который, видимо, рассчитывает на молниеносный подъем в еврокубковую зону при Гроссо, живя воспоминаниями о двух финалах Лиги конференций УЕФА подряд с Винченцо Итальяно.

«Сассуоло»

Оставшись у разбитого корыта, «нероверди» принялись шерстить рынок талантливых отечественных алленаторе и там как раз таки зажглась звезда Альберто Аквилани, прописавшегося после завершения игровой карьеры в структуре «Фиорентины». Вместе с молодежными созывами «фиалок» специалист доминировал в Кубке Примаверы, поднимая над головой трофей три раза кряду и нуждаясь в следующем вызове.

Ставку на перешагнувшего порог сорока лет Аквилани сделали в «Катандзаро», который на протяжении нескольких кампаний ходил вокруг да около повышения в классе. Тенденция продолжилась и при Альберто, зарезервировавшего для «южных орлов» пятую позицию в Серии В, дающую шанс побороться за высший эшелон через этап плей-офф.

Альберто Аквилани globallookpress.com

«Катандзаро», базирующийся на контроле мяча (в среднем 54.2% во втором дивизионе), деклассировал «Авеллино 1912» 3:0 и, не без проблем, по сумме двух встреч оставил за бортом «Палермо» (3:2). Уступив в решающем спарринге с «Монцей» на домашней арене «Никола Сераволо» 0:2, дружина Аквилани дала бой на выезде и взяла реванш с аналогичным результатом, — по логике судьбу выхода в Серию А должна была решить серия пенальти, но парадоксальные правила соревнования гласят, что при равном общем счете в элиту шагает клуб, расположившийся выше в таблице («Монца» финишировала третьей).

«Лацио»

Вопрос «как он здесь оказался?» целиком и полностью относится к последним остановкам на тренерском пути Дженнаро Гаттузо, в котором, непонятно на каких основаниях, Итальянская федерация футбола (FIGC) увидела мессию для национальной сборной в отборе на ЧМ-2026. Непреодолимым барьером для 48-летнего наставника выступила Босния и Герцеговина, продлившая черную полосу «скуадры адзурры» с попытками отобраться на мундиаль, — за безвольный вылет с отсутствием мер в духе «свистать всех наверх» легенда «Милана» удостоилась звания «учителя физкультуры».

Гаттузо грозился уехать подальше от Италии, чтобы забыть случившуюся катастрофу, но передумал и осел в Риме, когда судьба преподнесла ему очередной подарок в виде контракта с «Лацио». Отдельную порцию аплодисментов адресуем агенту Жорже Мендешу, который всего спустя 2,5 месяца с общеитальянской трагедии, куда его клиент непосредственно приложил руку, подыскал ему уютную гавань.

Неужели Клаудио Лотито настолько разлюбил «бьянкочелести», что в довесок к серьезному урезанию бюджета и бойкотам тиффози столичного коллектива с посещением «Стадио Олимпико», добавил в кипящий котел темпераментного Дженнаро, к чьим навыкам имеются серьезные нарекания. Сарри выжал все соки из команды на энтузиазме и не бросил «Лацио» лишь ради болельщиков, едва не прихватив Кубок Италии, складывается ощущение, что с Гаттузо у руля «орлам» намеренно подрезали крылья, чем подписали им приговор с баталиями за выживание в грядущем розыгрыше Лиги Кальчо.

Зависли в воздухе

«Наполи»

Эстафету с метанием между итальянскими клубами подхватил Массимилиано Аллегри, который, словно непотопляемый фрегат, прокладывает себе маршрут в Серии А, несмотря на полученные пробоины за время работы в «Ювентусе» и «Милане». Прагматизм выходца из Ливорно вшит в ДНК местного футбола, заставляя команды снова и снова возвращаться к его персоне при выборе главного тренера.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Гроссмейстерский» ход владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса с потенциальным назначением Аллегри, который, по информации СМИ, согласовал контракт с «адзурри» до 2029 года, заставляет хвататься за голову поклонников неаполитанцев и смотреть в будущее с безнадегой. Фанаты только отошли от сезона 2023/2024 с нескончаемым конвейером меняющихся коучей, когда погостить в Неаполе удалось Руди Гарсии, Вальтеру Мадзарри и Франческо Кальцоне, привыкнув к размеренному ритму жизни с Антонио Конте, добавившего в коллекцию золотые и серебряные награды чемпионата Италии.

Приглашение Массимилиано, как сюжет фильма «Поворот не туда», не сулит главным героям хэппи-энда и принесет им порцию страданий, вынуждая одного оправдываться за сонные уик-энды, вторых освистывать происходящее на газоне с трибун стадиона «Диего Армандо Марадона». Трехлетнее трудовое соглашение — весьма оптимистичное решение Де Лаурентиса, ведь за этот период Аллегри вполне способен явить себя миру в сборной Италии, попытать удачу в «Роме» и заскочить по старой дружбе в «Ювентус» либо «Милан».