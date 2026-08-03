Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Алексей Батраков

«Локомотив», полузащитник, 21 год

Даже после начала сезона не утихают разговоры о возможном трансфере лидера «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

Сначала появилась информация о его возможном переходе во французский «ПСЖ», но довольно быстро эта тема затихла — зато возникла новая.

Как сообщает авторитетное турецкое издание Fotomaç, интерес к 21‑летнему полузащитнику проявляет чемпион страны «Галатасарай», готовый активировать клаузулу в контракте Батракова для европейских клубов.

Сумма отступных составляет 20 млн евро (16 млн пойдёт «Локомотиву», а остальные 4 млн — агенту) и не выглядит неподъёмной для самого богатого и популярного клуба Турции: там платили и гораздо больше. По данным СМИ, этот трансфер даже взял под личный контроль президент «Галатасарая», которому приглянулся молодой россиянин.

Алексей Батраков globallookpress.com

В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает Батракова в 28 млн евро, а его контракт с «Локомотивом» действует до 2029 года.

Наш прогноз: Батраков минимум до зимы останется в «Локомотиве».

Виктор Осимхен

«Галатасарай», нападающий, 27 лет

Если Алексея Батракова «Галатасарай» рассматривает на вход, то главная звезда клуба может отправиться на выход. Речь идёт о нападающем Викторе Осимхене.

27‑летнему нигерийцу наскучило в Турции, и он изъявил желание вернуться в топ‑клуб, о чём уже уведомил руководство «Галатасарая». Понятно, что такой игрок будет лакомым кусочком на трансферном рынке, и предложения не заставили себя ждать.

По данным CaughtOffside, сейчас интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Атлетико», но самым активным является «Тоттенхэм», который уже сделал официальное предложение.

Лондонский клуб через посредников обозначил готовность заплатить за 27‑летнего нигерийца от 50 до 55 млн фунтов, но «Галатасарай» требует за него не менее 65 млн, что сильно осложняет переговоры.

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Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби видит в Осимхене игрока, который позволит вывести атакующую мощь команды на новый уровень. Он имел личный контакт с нападающим и остался доволен услышанным. Сейчас нигерийца оценивают в 75 млн евро — за эту же сумму его летом 2025 года подписал «Галатасарай» у «Наполи».

Наш прогноз: Осимхен станет футболистом «Тоттенхэма» — там сейчас очень много денег.

Ливай Гарсия

«Спартак», нападающий, 28 лет

Похоже, время нападающего Ливая Гарсии в московском «Спартаке» подходит к концу — скоро он будет продан в другой клуб. Теперь уже можно смело сказать, что его карьера в стане красно‑белых не сложилась.

В феврале 2025 года московский клуб подписал Гарсию из греческого АЕКа почти за 19 млн евро — на тот момент это стало трансферным рекордом для «Спартака». Сейчас же его рыночная стоимость снизилась до 7 млн евро, а сам нападающий оказался в глубоком резерве.

Интерес к 28‑летнему игроку из Тринидада и Тобаго проявляет «Панатинаикос», сообщает Sport24.gr. Греческий клуб предложил «Спартаку» арендовать форварда за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн евро следующим летом.

В ответ московский клуб снизил требования по аренде с 2,5 млн до 1,5 млн евро, но при этом хочет увеличить сумму выкупа до 12 млн евро.

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«Панатинаикос» готов платить Гарсии 2,5 млн евро в год. По данным источника, футболист, который сейчас получает в «Спартаке» 3,5 млн евро в год, готов пойти на снижение зарплаты. В прошлом сезоне Ливай Гарсия провёл за «Спартак» 25 матчей в РПЛ и забил 5 голов.

Наш прогноз: «Спартак» точно отпустит Гарсию, а «Панатинаикос» может стать для него хорошим вариантом.

Мики Годтс

«Аякс», полузащитник, 21 год

Самый талантливый представитель молодой бельгийской волны, Мики Годтс явно перерос уровень голландского «Аякса», и его переход в топовый европейский клуб явно не за горами.

Главным претендентом на 21‑летнего вингера сейчас выступает лучший клуб Европы — французский «ПСЖ». Как сообщает главный инсайдер Старого Света Фабрицио Романо, парижане направили «Аяксу» официальное предложение по трансферу игрока.

Сумма предложения превышает 40 млн евро, а с учётом бонусов общая стоимость сделки может достичь порядка 45 млн евро. При этом изначально амстердамский клуб оценивал 20‑летнего бельгийца в 60 млн евро. Сейчас между клубами идут активные торги.

Сам Годтс уже дал согласие на переход в «ПСЖ» и согласовал условия личного контракта — он мечтает играть в таком серьёзном клубе. Бельгиец способен действовать на любом из флангов атаки, а также на позиции «десятки».

Мика Годтс globallookpress.com

В прошлом сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса»: в 34 матчах чемпионата Эредивизи он забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач. За клуб из Амстердама он выступает с 2023 года, перебравшись из юношеской команды «Генка» всего за 1 млн евро; сейчас же его рыночная цена выросла до 35 млн.

Наш прогноз: Годтс станет футболистом «ПСЖ».

Душан Влахович

свободный агент, нападающий, 26 лет

Эпопея с будущим клубом нападающего Душана Влаховича продолжается и пока не собирается заканчиваться. Сначала на протяжении года он вёл переговоры о новом контракте с «Ювентусом», но так и не смог договориться.

Теперь, став свободным агентом, он снова перебирает различные варианты. Как сообщает портал Diario Sport, у агентов сербского нападающего на столе лежит предложение от «Бешикташа» на очень выгодных условиях — в турецком клубе начал работу Винченцо Итальяно, но Влахович по‑прежнему не торопится с ответом.

Турецкий клуб предлагает Влаховичу подъёмные более 5 млн евро и двухлетний контракт с зарплатой 8 млн евро за сезон (после уплаты налогов). «Бешикташ» готов ждать ответа сербского нападающего до 10 августа: Влахович всё ещё надеется, что за ним придут из «Барселоны».

Душан Влахович globallookpress.com

В начале лета представители Влаховича предлагали его услуги каталонскому клубу: тогда форвард запрашивал 10 млн евро подъёмных и 8 млн евро чистыми в год, но позднее снизил свои требования. Однако «Барселона» не рассматривала его как приоритетную цель.

На первом месте у каталонцев остаётся Хулиан Альварес из «Атлетико», а Влахович идёт как запасной вариант — и то лишь в случае, если Ферран Торрес всё‑таки перейдёт в «ПСЖ».

Наш прогноз: Влахович, учитывая его высокие запросы, в итоге отправится в «Бешикташ».

Рахим Стерлинг

свободный агент, полузащитник, 31 год

Карьера некогда звездного Рахима Стерлинга продолжает катиться под откос, и он уже оказался не нужен никому из европейских клубов.

По данным авторитетного сайта Goal со ссылкой на журналиста Лукаса Педросу, интерес к 31‑летнему англичанину проявляет лишь бразильский «Васко да Гама». Примечательно, что бразильская Серия А в последние годы всё чаще становится вариантом для опытных европейских игроков, чья карьера на топ‑уровне идёт на убыль.

Последним клубом Стерлинга был голландский «Фейеноорд», который подписал с ним контракт зимой 2026 года. Однако в составе роттердамцев футболист не смог проявить себя: за полгода он отметился лишь одной голевой передачей. Проблемы с дисциплиной и приступы депрессии стали причиной того, что клуб не стал продлевать с ним соглашение.

Ну а последней каплей стал дорожный инцидент в июне, когда Стерлинг на своем Lamborghini Urus попал в ДТП в Англии во время отпуска.

Стерлинг ищет свои кубики пресса globallookpress.com

Напомним, что в своё время Стерлинг был звездой сборной Англии и выступал за такие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

Наш прогноз: Для Стерлинга игра в Бразилии вдали от Англии может стать неплохим решением.

Вангелис Павлидис

«Бенфика», нападающий, 27 лет

Испанская «Барселона» продолжает себя вести на трансферном рынке непосредственно и как ребенок, бросаясь на все яркое и кричащее, но когда узнает цену на нападающих, а родители (Жоан Лапорта) дают отказ, то отправляются за покупкой в массмаркет за скидками.

Теперь спортивный блок блаугарны во главе с Деку переключился на форварда Вангелиса Павлидиса из «Бенфики», который впечатлил его яркой игрой в квалификации Лиги Европы против «Санкт-Галлена» (5:0), где грек оформил хет-трик.

Как сообщает As, впечатленные таким невероятным подвигом на таком высоком уровне боссы «Барселоны» прорабатывают варианты с 27-летним греком. Сам Павлидис оценивается в 28 млн евро и не прочь попробовать свои силы на более высоком уровне.

За «Бенфику» Павлидис играет с лета 2024 года, перейдя из «АЗ Алкмар». Всего за два года выступления в клубе из Лиссабона нападающий провел 112 матчей, забил 64 гола и отдал 20 ассистов.

Редкий грек может забить четыре в квалификации ЛЕ globallookpress.com

Не забыли в «Барселоне» и о Хулиане Альваресе из «Атлетико», который продолжает оставаться приоритетным вариантом для клуба, а где-то вдалеке под тенистными сводами «Саграда Фамилия» стоит Душан Влахович, читая контракт «Бешикташа» и лузгая от грусти семечками от злости, что его не зовут в столицу Каталонии.

Наш прогноз: Павлидис останется в «Бенфике», не хватит у «Барсы» на него денег.