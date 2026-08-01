Махачкалинское «Динамо», пусть и временно, возглавило таблицу РПЛ. Звучит как фраза, которую хочется перепроверить в таблице, но всё так — команда Вадима Евсеева набрала шесть очков из шести, причём обе победы получились волевыми. После успеха в Воронеже махачкалинцы дома перевернули матч с «Локомотивом»: пропустили от Вадима Ракова в первом тайме, после перерыва ответили голами Миро и Никиты Глушкова и оставили москвичей с одним очком после двух туров.

Для «Локомотива» начало сезона уже выглядит тревожно. В первом туре команда Михаила Галактионова упустила победу над «Ахматом», хотя быстро забила. Теперь сценарий повторился, только в этот раз вместо ничьей — поражение. У махачкалинского «Динамо» история обратная. В первом туре махачкалинцы уступали «Факелу», но выиграли 2:1, с «Локо» снова пришлось отыгрываться, и снова команда Евсеева преобразилась после перерыва и набрала важнейшие очки.

Раков забил на старте, Митрюшкин удержал преимущество

Вадим Евсеев после победы в Воронеже сделал одну замену и перестроил команду на 4-4-2. В старте появился Лесовой, а впереди вышла пара Миро-Агаларов. Галактионов состав менять не стал, «Локомотив» снова играл с Раковым и Руденко впереди, Батраков начинал глубже, рядом с Карпукасом.

«Динамо» Мх — «Локомотив» https://t.me/dinmx

Хозяева активно вошли в матч и быстро заработали несколько стандартов. Уже на первой минуте Карпукас привёз опасный штрафной у своей штрафной, но Апшацев попал в стенку. Дальше игра свелась к переходам, обе команды старались быстро доставлять мяч вперёд, но спешка постоянно ломала атаки. В середине тайма неожиданно вскипел Алексей Батраков. После контакта с Мрезигом судья не дал фол, Алексей сорвался и жёстко влетел в Сундукова. Жёлтая карточка была достаточно мягким решением, в другой трактовке эпизод мог тянуть на гораздо более серьёзное наказание.

Почти сразу же сам Батраков как бы ответил на свой фол голевой передачей. На 31-й минуте Алексей вырезал классный проникающий пас на Ракова, Вадим ворвался в штрафную, одним движением убрал Мрезига и пробил под Магомедовым. Почти из ничего «Локомотив» получил гол, до него особенно серьёзного давления со стороны гостей не было, но хватило одной качественной передачи и хладнокровного завершения.

Вадим Раков https://t.me/fclokomotiv

После пропущенного мяча «Динамо» попыталось сразу прибавить. Команда Евсеева чаще била, старалась давить через фланги и стандарты, однако не хватало точности в последней фазе. Лучший шанс до перерыва получил Сандрачук — Миро пяткой тонко запустил его в штрафную, защитник ушёл от Ньямси и пробил, но Митрюшкин справился. Вратарь «Локомотива» уже во втором матче подряд долго держал команду в игре чуть ли не в одиночку. К перерыву счёт 0:1 был скорее удобным для гостей, чем полностью справедливым по игре. «Динамо» не выглядело слабее, но «Локомотив» лучше распорядился своим главным моментом. Такой план с поиском пространства мог сработать у команды Галактионова, но после перерыва всё рассыпалось.

Миро сравнял, Глушков принёс победу

В начале второго тайма тренеры синхронно изменили центр. Евсеев выпустил Аззи и Джабраилова вместо Сандрачука и Агаларова, а Галактионов убрал забившего Ракова и дал дебют 18-летнему Еремееву. Батраков при этом поднялся выше, на позицию атакующего полузащитника. Первые минуты после перерыва лучше провёл «Локомотив», гости контролировали мяч на чужой половине, зарабатывали угловые и не давали махачкалинцам развернуться. Но всё это не имело значения, поскольку на 57-й минуте «Динамо» забило первым ударом во втором тайме.

Лесовой сместился в центр и отдал передачу между линиями, Глушков принял мяч, быстро развернулся и покатил на Миро. Ангольский форвард не стал бить сразу, обыграл Митрюшкина и отправил мяч в пустые ворота. 1:1, а в моменте с голом ещё и Митрюшкин получил травму после столкновения с Морозовым и не смог продолжить матч. Вместо основного вратаря вышел Лантратов, а гости потеряли одного из ключевых игроков старта сезона. Кажется, что именно в этот момент «Динамо» почувствовало кровь.

Гол Миро https://t.me/dinmx

«Динамо» стало быстрее и увереннее переходить в атаки, а выход Аззи сильно оживил правый фланг. Алжирец несколько раз легко уходил от соперников, один из его прострелов почти нашёл Миро во вратарской — форварду не хватило совсем немного, чтобы оформить дубль. «Локомотив» же выглядел всё менее цельно, впереди не хватало центра притяжения мячей, молодые игроки только находили свой темп, а Батраков не мог в одиночку собрать игру вокруг себя.

На 73-й минуте «Динамо» провело идеальную контратаку, которая началась с жёсткого отбора Алибекова против Руденко, но Сергей Карасёв игру не остановил. Махачкалинцы быстро развернулись, Мрезиг разрезающей передачей вывел Глушкова один на один, и Никита спокойно пробил Лантратова. ВАР проверил начало атаки и нарушения не нашёл — «Локомотив» наверняка будет спорить, но никакого значения это уже не имеет. И для Глушкова гол получился особенно важным: бывший игрок системы «Локо» забил родному клубу победный мяч и не стал праздновать.

Игроки махачкалинского «Динамо» после второго гола https://t.me/dinmx

«Локомотив» не нашёл ответа в концовке

После 2:1 Галактионову нужно было срочно усиливать атаку, но именно в этом особенно остро проявилась главная проблема нынешнего «Локомотива» — скамейка. Вышел Салтыков, затем Погостнов, которого отправили играть в центр нападения, хотя он, если что, центральный защитник. Это многое говорит о кадровой ситуации: Комличенко нет, Воробьёв продан, Раков снят в перерыве, а полноценного плана Б на концовку почти не видно. «Локомотив» пытался грузить мяч вперёд, но полноценного штурма не получилось. Команда много суетилась и не создала ни одного момента, который мог бы стать спасительным.

Алексей Батраков с мячом https://t.me/fclokomotiv

Евсеев отреагировал проще и практичнее, выпустил Кагермазова, перестроил «Динамо» на схему с тремя центральными защитниками и забетонировал последние минуты. Хозяева очень спокойно довели матч до победы, не позволив «Локомотиву» устроить финальный навал. Ну а финальный свисток закрепил историческую картинку — махачкалинское «Динамо» на первом месте РПЛ после двух туров.

У «Локомотива» всё тревожнее, одно очко в двух турах — плохой старт, но ещё хуже выглядит динамика матчей. Команда забивает первой, но не удерживает преимущество, поскольку не может долго контролировать игру. Плюс, слишком сильно зависит от отдельных действий Батракова, Ракова или Митрюшкина и почти не усиливается заменами. Кадровые проблемы тоже очевидны. Руденко в центре атаки не раскрывается так, как на фланге, Галактионов в таком случае вынужден доверять молодым игрокам, потому что вариантов мало. Вокруг Карпукаса, Монтеса и Батракова продолжаются трансферные слухи, а усиления, которое могло бы дать надежду на качественные изменения, пока не видно.

«Динамо» Мх — «Локомотив» https://t.me/dinmx

А махачкалинское «Динамо» пока что выглядит одним из самых ярких открытий старта чемпионата, и дело не только в шести очках. «Динамо» дважды проигрывало по ходу матчей и дважды находило способ вернуться в игру. Команда не разваливается после пропущенного, не паникует и хорошо адаптируется под тренерские изменения.

Календарь и таблица РПЛ

С «Локомотивом» сработало буквально всё, что Евсеев поменял после перерыва. Аззи оживил фланг, Джабраилов добавил плотности, Миро забил умный гол, а Глушков стал главным героем матча. При этом хозяева были не хуже по общему объёму моментов и по качеству атак, по xG «Динамо» тоже заслужило победу. Конечно, лидерство после двух туров — история скорее косметическая, но и такие отметки по ходу сезона тоже важны. Особенно для клуба, который весной, скорее всего, будет вспоминать каждое набранное очко в борьбе за выживание.