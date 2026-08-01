«Локомотив» едет в Каспийск за очками

В субботу, 1 августа, «Динамо Махачкала» примет на своем поле «Локомотив» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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01' Раздается свисток арбитра! Матч «Динамо Махачкала» — «Локомотив» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:30 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Анжи Арена». Звучат гимны Российской Федерации и Дагестана. Игра вот-вот начнется!

18:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:15 Сегодня в Каспийске очень жарко, во время матча температура будет около +26℃.

18:10 Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.

18:00 Стартовый состав «Динамо Махачкала»: Магомедов Тимур, Аларкон Андрес, Сандрачук Александр, Алибеков Муталип, Сундуков Темиркан, Апшацев Марат, Мрезиг Хуссем Эддин, Глушков Никита, Лесовой Даниил, Миро, Агаларов Гамид.

17:55 Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин Антон, Фассон Лукас, Ньямси Жерзино, Сильянов Александр, Морозов Евгений, Бакаев Зелимхан, Батраков Алексей, Карпукас Артём, Пиняев Сергей, Раков Вадим, Руденко Александр.

17:45 Сегодняшний матч пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена», который вмещает 26 500 зрителей.

17:40 «Динамо» после стартового тура неожиданно расположилось в верхней части таблицы. Главная мотивация подопечных Вадима Евсеева — закрепить успех перед домашними трибунами и доказать, что они способны на равных конкурировать с топ-клубами.

17:35 Махачкалинцы под руководством Вадима Евсеева подходят к игре в отличном настроении. В первом туре российской Премьер-лиги они добыли волевую победу над «Факелом» в Воронеже со счетом 2:1.

17:30 «Локомотив» делит 8-9 строчку. Команда упустила победу в первом туре РПЛ и теперь мотивирована исключительно на три очка, чтобы не отпустить лидеров чемпионата со старта сезона.

17:25 Железнодорожники Михаила Галактионова начали чемпионат с обидной домашней ничьей против грозненского «Ахмата» (1:1), где пропустили гол в концовке встречи.

17:20 Команды встречались между собой в официальных матчах (РПЛ и Кубок России) 5 раз: две победы у «Локомотива» и трижды была зафиксирована ничья.

17:10 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08

17:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура российской Премьер-лиги «Динамо Махачкала» — «Локомотив». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.