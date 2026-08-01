ЦСКА и «Крылья Советов» встречаются на «ВЭБ Арене» во втором туре РПЛ. После тревожной предсезонки армейцы начали чемпионат с победы над «Балтикой», а самарцы неожиданно остановили «Динамо» на выезде. Поэтому матч получается интереснее, чем могло казаться ещё неделю назад: ЦСКА нужно закрепить результат первого тура, а «Крыльям» — продолжать доказывать, что они готовы цепляться за очки даже с фаворитами в Москве.

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:08 Главным арбитром матча назначен Евгений Буланов. Помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко, резервный судья — Данил Каширин, ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Вера Опейкина.

«ВЭБ Арена» перед матчем LiveSport.Ru

16:00 Стандарты и начало матча. ЦСКА слишком часто пропускал рано или после стандартных положений в последние недели. «Крылья» после нулевой ничьей с «Динамо» точно понимают, что могут выдерживать давление, если не подарят сопернику быстрый гол. Поэтому первый отрезок будет очень показательным, армейцам нужно с самого начала забрать инициативу без ошибок, а гостям — переждать давление и постепенно перевести игру в удобный для себя, вязкий ритм.

15:55 А вот так выглядит программка к матчу. Сперва можно подумать, что ЦСКА так анонсировал переход Дмитрия Баринова в «Крылья», но нет! Это просто ретро-форма московской команды в честь 115-летия.

Программка к матчу ЦСКА — «Крылья Советов» LiveSport.Ru

15:50 Центр поля, вероятнее всего, станет решающей третью поля в сегодняшней игре. ЦСКА будет пытаться контролировать мяч, а «Крылья» наверняка сделают ставку на компактность и плотную работу в середине. Самарцам важно не дать армейцам спокойно получать мяч лицом к воротам между линиями. Если ЦСКА начнёт разгонять атаки через центр и полуфланги, гостям придётся слишком часто отступать к своей штрафной.

15:40 А это стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.

Игроки «Крыльев Советов» разминаются перед матчем второго тура LiveSport.Ru

15:35 ЦСКА начнёт второй тур в таком составе: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.

Разминка игроков ЦСКА LiveSport.Ru

15:30 Состав (как стартовый, так и изменения по ходу игры) тоже очень интересен. Дмитрий Баринов заболел и пропустил первый тур, а опорную зону в итоге контролировал Матвей Кисляк. С Данилой Козловым в середине ЦСКА выглядел динамичнее, чем можно было ожидать, и теперь тренерскому штабу нужно решить, возвращать ли прежний вариант. Данил Круговой сыграл в обороне, но Милан Гайич идёт на поправку. Если он вернётся, Круговой может подняться выше, а Матия Попович — получить меньше минут. Плюс ЦСКА уже объявил о переходе Максима Бориско из «Балтики», но, очевидно, сразу в состав вратарь не попадёт.

15:25 При этом игра с «Балтикой» не закрыла все проблемы, ЦСКА снова плохо вошёл в матч, пропустив на 35-й секунде после аута. До этого армейцы пропускали в каждом контрольном матче, а в последней проверке с «Динамо» уже к 20-й минуте уступали 0:3, причём два мяча пришли со стандартов. Против «Крыльев», которые вряд ли будут прощать такие подарки, ЦСКА важно включиться с первой минуты и не пожарить на старте.

15:20 Первый тур был для ЦСКА важен психологически. В товарищеских матчах армейцы не выиграли ни разу, много пропускали и давали поводы сомневаться в выборе главного тренера, на этом фоне победа над «Балтикой» получилась максимально кстати. Матч вышел довольно равным, ЦСКА пропустил очень быстро, зато не развалился, отыгрался и ещё до перерыва вышел вперёд после классной передачи Данила Кругового на Кирилла Глебова.

15:15 По составу резких перемен ждать, наверное, не стоит. С «Динамо» защита сдержала Тюкавина, центр поля справился с Бителло, а впереди были неплохие выпады, хотя проблема нападающего остаётся. Амар Рахманович выглядел не лучшим образом в атакующей роли, но это и не совсем его профиль. Новичок Мартин Крамарич уже появился по ходу матча, Денис Макаров дебютировал и, скорее всего, получит ещё минуты в Москве. Тем не менее, «Крыльям» по-прежнему не хватает остроты впереди.

15:10 Для «Крыльев» это особенно важно, потому что команда наконец-то прервала сразу две неприятные серии: не проиграла на выезде после 11 поражений подряд и впервые за 28 гостевых матчей не пропустила. Однако хвалить самарцев без оговорок пока рано, в памяти ещё свежи провалы конца прошлого сезона, поражения от «Сочи» и «Оренбурга», а также предсезонка, где команда пропускала почти постоянно. Ничья с «Динамо» показала, что план работает, но теперь его нужно повторить против другого московского соперника.

15:05 «Крылья Советов» приехали на первый тур к «Динамо» после очень неубедительного межсезонья. Самарцы не выиграли ни одного серьёзного контрольного матча, в прошлом сезоне ужасно играли на выезде и долго тянули серию поражений вне дома. Но на «ВТБ Арене» команда Булатова выдержала давление, не дала «Динамо» спокойно разогнаться и в отдельные моменты сама могла рассчитывать на большее, чем ничья.

15:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.33.