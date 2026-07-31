Второй тур РПЛ начнётся матчем «Родины» и «Ростова» на «Арене Химки», обе команды подходят к игре после поражений. «Родина» провела первый матч в истории клуба в Премьер-лиге и уступила «Спартаку», «Ростов» же вёл в Оренбурге, оказался в большинстве, но всё равно упустил матч. «Родине» нужно быстро показать, что разгром от «Спартака» был не диагнозом, а частью адаптации к новому уровню. «Ростову» — доказать, что провал в Оренбурге не станет продолжением прошлогодних проблем с атакой и нехваткой идей в позиционном футболе.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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16' ГООООООЛ! Сравнивает «Ростов»! Комаров сделал паузу в разбеге и мощно уложил мяч в правый нижний угол от штанги. 1:1, бодрый первый тайм получается.

15' Тренер «Родины» Хуан Диас тоже получил жёлтую карточку за лишние эмоции.

14' Жёлтую карточку получил Дятлов.

13' Пенальти в ворота «Родины»! Дятлов помешал Сулейманову открыться в штрафной, наткнулся на нападающего прямо на линии вратарской.

12' Опасную контратаку почти развернули футболисты «Родины», но проникающую передачу Посо перехватил Сако.

11' Второй угловой не получился опасным, а на подборе мяч гости потеряли.

Статистика матча 50% Владение мячом 50%

10' Сулейманов подобрал мяч на линии штрафной и пробил с правой, снова угловой.

09' «Ростов» заработал угловой.

07' Крижан мощно пробил со штрафного, но выше ворот.

06' Штрафной заработала «Родина» на половине поля «Ростова». Метров 27 до ворот, можно и пробить.

04' ГООООООООЛ! Впереди «Родина»! Тимошенко в касание навесил с левого фланга, а Икер Посо открылся на ближнюю штангу и головой отправил мяч в сетку. 1:0, вот это начало первого домашнего матча в РПЛ!

03' Кучаев забрасывал в штрафную, под передачу никто не открылся, Волков забрал мяч в руки.

02' Сокол сфолил в центре поля, перестарался в отборе.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

19:55 Отличная погода для футбола сегодня в Химках, чуть выше 20 градусов без осадков. Состояние газона на «Арене Химки» не отличное, но достаточно хорошее.

19:50 Главным арбитром матча назначен Данил Набока . Помощники судьи — Дмитрий Семенов и Алексей Ермилов, резервный судья — Игорь Капленков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Алексей Сухой.

19:40 У «Родины» нет большого опыта матчей РПЛ, зато есть понимание, что именно такие домашние игры могут стать решающими в борьбе за выживание. Очки с командами уровня «Ростова» для дебютанта имеют двойной вес — они дают команде уверенность, что в Премьер-лиге можно конкурировать на равных.

19:35 Ключевая зона матча — пространство между линиями «Родины». Именно там команда проваливалась против «Спартака», опорная зона не всегда успевала страховать, защитники не понимали, когда подниматься, а когда садиться, и соперник получал слишком много свободы для продвижения мяча. «Ростов» не обладает таким же атакующим классом, как «Спартак», но, если хозяева снова оставят эти зоны открытыми, гости найдут моменты даже без серьёзного креатива. «Родине» важно сыграть осторожнее, но не превратиться в команду, которая просто отбивается. Если хозяева слишком низко сядут, «Ростов» получит время на подачи, стандарты и подборы.

19:25 А Джонатан Альба выбрал такое сочетание футболистов на второй тур: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

19:20 «Родина» начнёт первый домашний матч в РПЛ таким составом: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

19:15 Есть и кадровые нюансы — Дмитрий Чистяков не поможет в обороне, зато Егор Голенков может вернуться в обойму после пропуска первого тура. Это важно, потому что «Ростову» нужна более понятная точка опоры впереди. Плюс у Альбы есть варианты со скамейки — Ярослав Михайлов и Олакунле Олусегун могут добавить движения и свежести, не просаживая уровень команды.

19:10 Главная проблема осталась знакомой ещё с прошлого сезона: «Ростову» трудно вскрывать соперника, когда нужно самому придумывать позиционные атаки. В Оренбурге сказалось и искусственное поле, и специфика выезда, но ограниченное количество идей впереди никуда не делось. Команда может быть организованной, дисциплинированной, терпеливой, но ей не хватает стабильного креатива в последней трети.

19:05 «Ростов» стартовал ещё более болезненно по содержанию. Команда Джонатана Альбы вела в Оренбурге после гола Виктора Мелёхина, получила численное преимущество и должна была доводить матч до победы. Вместо этого «Ростов» пропустил со стандарта, а в концовке позволила Андрею Касаджикову забить красивый победный мяч. Для команды, которая хочет держаться подальше от нижней части таблицы, такое поражение в первом туре — очень неприятный сигнал.

19:00 В прошлом сезоне «Родина» дома часто играла на ноль и почти не проигрывала. При Хуане Диасе только один соперник смог забить ей больше одного мяча на «Арене Химки». Понятно, что РПЛ — другой уровень, но после выезда к «Спартаку» домашний матч с «Ростовом» выглядит куда более реалистичным шансом зацепиться за очки.

18:55 Для Диаса главный вопрос — сколько свободы оставить команде уже во втором матче. Резких ротаций тренер обычно не любит, и против «Спартака» вышли почти те же футболисты, которые были основой в концовке прошлого сезона. Но после провалов между линиями изменения возможны, например, ради баланса в центре тренер может пожертвовать одним креативным футболистом и выпустить Икера Посо.

18:50 Матч со «Спартаком» показал, насколько резким может быть переход из Первой лиги в РПЛ. Команда Хуана Диаса старалась не отказываться от своего футбола, пыталась комбинировать, но против соперника такого уровня это выглядело слишком наивно. До перерыва «Родина» пропустила, впереди создала немного, а ближе к концовке получила разгром. Голы Кристофера Мартинса и Данила Пруцева превратили поражение в разгромное.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.76.