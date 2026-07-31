1 августа во втором туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало встречи — 14:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Акрон»
Турнирное положение: пока «Акрон» занимает последнее место в таблице РПЛ с 0 очков после одного тура.
Последние матчи: дома против «Зенита» последовало разгромное поражение со счетом 0:5. Количество ошибок со стороны «Акрона» в этом матче просто зашкаливало, на самом деле игра могла закончиться чуть более приличным результатом.
Ранее в товарищеском матче была победа над «Крыльями Советов» (2:1) и поражение от московского «Динамо» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Пестряков (п).
Состояние команды: летом «Акрон» возглавил новый главный тренер Срджан Благоевич, последнее время работавший в Сербии с «Партизаном». Дебют у него мягко говоря не получился. Также команду покинул Дзюба, а на его место купили такого габаритного Тедича и экс-лидера «Урала» Железнова.
«Рубин»
Турнирное положение: пока «Рубин» находится в подвале турнирной таблицы РПЛ с 0 очков.
Последние матчи: домашняя встреча «Рубина» на своем поле против «Краснодара» начиналась очень удачно. Уже на первой минуте Даку открыл счет, использвовав длинную передачу Ставера. Но потом случилось удаление Рожкова за отмашку, и в большинстве «быки» забили три безответных мяча.
До этого в товарищеском матче «Рубин» обыграл и уступил «Локомотиву» с одинаковым счетом 3:1.
Не сыграют: травмированы — Гиицаенко (з), Иву (п), Шабанхаджай (н), дисквалифицирован — Рожков (з).
Состояние команды: это будет первый полноценный сезон во главе «Рубина» для Франка Артиги. Особо значимых изменений в его составе не произошло по сравнению с прошлым сезоном. Вернулся Самошников и был выкуплен трансфер Сааведры.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)
- В позапрошлом сезоне «Рубин» был сильнее (2:1, 3:0)
- Также были игры в Кубке России в 2024 году и там казанцы выиграли (4:0, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.
Прогноз: «Акрону» необходимо будет реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре и поэтому команда не будет отсиживаться в обороне, да и не входит это в философию клуба. «Рубин» при Артиге тоже меняется в сторону более атакующего футбола и не будет постоянно сидеть сзади, а попытается навязать свою игру.
Основная ставка: обе забьют за 1,84.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, плюс/минус сейчас команды одного уровня.
Дополнительная ставка: ничья за 3,30.