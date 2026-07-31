1 августа во втором туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало встречи — 14:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Акрон»

Турнирное положение: пока «Акрон» занимает последнее место в таблице РПЛ с 0 очков после одного тура.

Последние матчи: дома против «Зенита» последовало разгромное поражение со счетом 0:5. Количество ошибок со стороны «Акрона» в этом матче просто зашкаливало, на самом деле игра могла закончиться чуть более приличным результатом.

Ранее в товарищеском матче была победа над «Крыльями Советов» (2:1) и поражение от московского «Динамо» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Пестряков (п).

Состояние команды: летом «Акрон» возглавил новый главный тренер Срджан Благоевич, последнее время работавший в Сербии с «Партизаном». Дебют у него мягко говоря не получился. Также команду покинул Дзюба, а на его место купили такого габаритного Тедича и экс-лидера «Урала» Железнова.

«Рубин»

Турнирное положение: пока «Рубин» находится в подвале турнирной таблицы РПЛ с 0 очков.

Последние матчи: домашняя встреча «Рубина» на своем поле против «Краснодара» начиналась очень удачно. Уже на первой минуте Даку открыл счет, использвовав длинную передачу Ставера. Но потом случилось удаление Рожкова за отмашку, и в большинстве «быки» забили три безответных мяча.

До этого в товарищеском матче «Рубин» обыграл и уступил «Локомотиву» с одинаковым счетом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Гиицаенко (з), Иву (п), Шабанхаджай (н), дисквалифицирован — Рожков (з).

Состояние команды: это будет первый полноценный сезон во главе «Рубина» для Франка Артиги. Особо значимых изменений в его составе не произошло по сравнению с прошлым сезоном. Вернулся Самошников и был выкуплен трансфер Сааведры.

На что ставят в матче Акрон — Рубин Букмекерские коэффициенты на матч Акрон — Рубин: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)

В позапрошлом сезоне «Рубин» был сильнее (2:1, 3:0)

Также были игры в Кубке России в 2024 году и там казанцы выиграли (4:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: «Акрону» необходимо будет реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре и поэтому команда не будет отсиживаться в обороне, да и не входит это в философию клуба. «Рубин» при Артиге тоже меняется в сторону более атакующего футбола и не будет постоянно сидеть сзади, а попытается навязать свою игру.

1.84 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Акрон» — «Рубин» принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Основная ставка: обе забьют за 1,84.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, плюс/минус сейчас команды одного уровня.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Акрон» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.