1 августа во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.54.

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«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы намерены побороться за высокие места. Вот только старт команде Андрея Талалаева не удался, да и настрой на матчи с ней у всех теперь иной.

При этом «Балтика» летом провела 5 контрольных матчей. В них команда победила 4 раза при одной ничьей.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команда провела неудачно, уступив ЦСКА со счетом 1:2.

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До того команда в спарринге расписала мировую с «Краснодаром» (1:1). А вот «Акрон» был обыгран (1:0), как, впрочем, и «Волга» (3:0).

При этом «Балтика» уже после первого тура потеряла основного голкипера Максима Бориско, перешедшего в ЦСКА. Однако на смену ему тут же был взят в аренду вернувшийся в Калиниград Евгений Латышонок.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Калининградцы достаточно крепки, однако уж очень зависимы от формы своих лидеров.

При этом «Балтика» традиционно неудачно противостоит «Динамо». В пяти последних очных поединках команда уступила три раза при двух ничьих. Да и пройдет ли столь безболезненно вратарская рокировка?!

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы выдали крайне слабый старт. Команда дома не смогла обрадовать своих болельщиков.

При этом «Динамо» Москва летом провело 6 спаррингов. В них москвичи победили 5 раз, уступив лишь землякам из «Торпедо» (0:2).

Последние матчи: в минувшем туре команда Сандро Шварца так и не смогла распечатать ворота «Крыльев Советов» (0:0).

До того команда в контрольном матче разбила ЦСКА (5:2). А вот «Акрон» был обыгран с минимальным счетом.

Плюс ко всему «Динамо» Москва в 4 своих последних матчах пропустило всего 2 мяча. В них команда отличилась 16 забитыми мячами.

Состояние команды: Динамовцы потенциально должны быть в тройке, однако проблем в игре команды громадьё. Да и непонятная ситуация с возможным уходом Константина Тюкавина тяготит.

Динамовцы в прошлом сезоне добыли 4 очка в матчах с «балтийцами». Вот только в нынешней диспозиции им срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что динамовцы едут в Калининград за тремя очками. Москвичи намерены как можно скорее подтянуться к лидирующей группе, да и оппонент явно небезгрешен!

На что ставят в матче Балтика — Динамо Букмекерские коэффициенты на матч Балтика — Динамо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Москва дают 2.54, а на «Балтику» — 3.08; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.38.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.17, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.80.

Прогноз: Динамовцы способны поднатореть в плане реализации, тогда как калининградцы пока лишь находятся в поиске своей игры.

2.54 Победа «Динамо» Москва Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Балтика» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.17 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Балтика» — «Динамо» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.17.

Пять причин, почему ставка зайдет